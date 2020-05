Richterová (Piráti): Kvůli alergické rýmě nebude možnost déle čerpat ošetřovné

reklama

Děkuji za slovo. Já spíš chci vznést několik otázek, které právě kladou zřizovatelé a potom také rodiče, a ukázat na tom, že my jako opozice, když nejsme vázáni těmi dohodami, bychom spíš uvítali věcné zodpovězení toho, jak se to tedy má řešit z pohledu vlády. Že z pohledu rodičů je to prostě nyní hodně nejasné a takové nepředvídatelné. A to ošetřovné vlastně teď nově mají ředitelé školek možnost otevřít zařízení a je tam vlastně definice rizikových skupin z řad dětí, kterým není doporučováno, aby se vrátily. Jenže ta nastavená pravidla pro výplatu ošetřovného se podle všeho těmito situacemi, kdy na základě těch doporučení, třeba, že jsou rizikoví členové rodiny nebo to dítě samo je rizikové, když nenastoupí, tak není upravené, jak to bude s tím ošetřovným. A tohle je prostě asi jádro pudla a mně jako člověka, který si přeje věcné řešení, co s tím, že není doporučeno, aby děti do té školky šly, ale zároveň není vyřešené, aby rodiče dostali ošetřovné, zajímá, jak to tedy vláda chce řešit. A přišlo by mi skvělé, kdybychom mohli dneska přijmout něco, co by těmto rodičům dalo jistotu a předvídatelnost. Možná je otázkou, zda to nemá být jenom do konce května. To se teď koukám po kolezích z řad sociální demokracie, zda to má být až do konce června. Ale tahle otázka je úplně klíčová. Ještě s těmi školkami se na mě pak obracejí rodiče. Možná vám to některým bude připadat jako maličkost, ale je spousta dětí, které mají alergie. A jakmile jsou děti alergici a mají takovou tu jarní alergickou rýmu, tak zase školky je nebudou chtít přijmout. A rodiče nebudou mít nárok na ošetřovné. Je možné, že to v praxi tak nebude, vidím kolegy kroutit hlavou, ale zatím to tak je. Že na obavy kvůli alergické rýmě také se vztahuje obava, že nebude možnost déle čerpat ošetřovné.

Řada školek si velice, velice hlídá, aby děti, co tam jsou, byly naprosto, naprosto zdravé, bez žádných projevů. A je těžké odlišit alergickou rýmu od nějakého drobného nachlazení.

A ještě mám jednu otázku k té koordinaci. Zase z pohledu fungování je potřeba se ptát, jak to má domluvené MPSV s Ministerstvem školství, jestli prostě bude oficiálně obnovena povinná školní docházka, nebo jestli se nebude jednat o to oficiální nové otevření škol. A tahle ta koordinace právě kvůli možnosti žádat o ošetřovné je nám myslím z velké části Sněmovny nejasná. A právě na to bychom asi všichni chtěli odpovědi. (Hluk v sále.)

