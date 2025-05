Richterová (Piráti): Pohádka ministra spravedlnosti o darované miliardě

Krásné ráno. Děkuji vám, pane místopředsedo. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, to, čeho jsme byli svědky v posledních nějakých 24 nebo 36 hodinách, to je hodně velká věc. A to, k čemu tady budu mluvit, je žádost o zařazení nového bodu, který bych nazvala například Pohádka ministra spravedlnosti o darované miliardě. Je to obří věc. Peníze, které klidně mohou pocházet z drogové trestné činnosti. Věc, která se pro běžné lidi úplně vysmívá spravedlnosti. Někdo, kdo byl odsouzen k propadnutí i části majetku, najednou odejde s dvěma miliardami korun?

A my máme věřit tomu, že někdo, kdo seděl myslím pět let ve vězení, byl odsouzen na devět nebo devět a půl roku, se napravil, chtěl činit pokání a jen tak mírnix týrnix se rozhodl: půjdu za ministrem spravedlnosti a jednu miliardu mu daruju? Já bych ráda žila ve světě, kde se tohle děje, ale opravdu to odpovídá vaší zkušenosti s lidmi a s lidským chováním? Opravdu, pane ministře, chcete, abychom tomuhle věřili? A všichni se tvářili, že takhle to určitě bylo? Jasně, je tam jistá maličkatá možnost v řádech promile, že to možné je, ale v realitě? Takže to je žádost o zařazení nového bodu Pohádka ministra spravedlnosti o darované miliardě.

Teď co na tom příběhu nesedí... Já jsem strávila včera několik hodin s právníky, s lidmi, kteří se samozřejmě zabývali tím takzvaným notářským zápisem, s lidmi, kteří se věnují boji proti praní špinavých peněz. A na tomhle příběhu toho smrdí opravdu hodně. Samozřejmě, že ty argumenty rozeberu, ty otázky panu ministrovi položím.

Ale stejně tak některé z nich uvedu hned na začátek, aby bylo jasné, v jaké struktuře budu hovořit. Za prvé, tisková zpráva ministra spravedlnosti, uvedu klíčové pasáže a potom to, v čem to nesedí. Co jsou veliké otazníky anebo přímo lži. Druhá věc, už jsem naznačila, že je velmi, velmi sporné, že by někdo dobrovolně ze svých tří miliard korun jednu daroval Ministerstvo spravedlnosti. Čili přímo té instituci, která byla zodpovědná za to, že byl odsouzen. To opravdu není v souladu s běžným očekáváním lidského chování, ale u takto velkého majetku každý jiný musí uplatnit logický a zákonný postup, že kdyby dostal takový dar kdokoliv z vás zde v místnosti, kdokoliv v naší zemi, když by jako fyzická osoba obdržel dar ve výši jedné miliardy korun, co by ten člověk musel udělat? No, musel by prokázat, že ten majetek nepochází z trestné činnosti. U takto velkého majetku, u takto velké částky se prostě podle opatření proti praní špinavých peněz samozřejmě musí řešit, aby to opravdu jistojistě z nějaké nelegální činnosti nebylo.

Samozřejmě jsou tam pak další otazníky v té kauze. Podle toho, jak to popisují média, byly tam situace, kdy soudy nařídily zničit tu elektronickou peněženku, nevydat danou elektroniku, která umožňovala přístup k bitcoinům, ale potom se něco stalo a nakonec přístup k těm bitcoinům panu Jiřikovskému vydán byl. Tak to jsou zase momenty, ke kterým se vyjádřím v průběhu té argumentace, co vše je na té pohádce podezřelé.

No, ale nakonec je opravdu zásadní si říci, že nám tady určuje pravidla spravedlnosti, etiky, evidentně postoj "peníze nesmrdí". Mohli byste si říci, účel světí prostředky, ale co jsou potom všechna ta hesla o slušnosti v politice a o tom, že se hlavně musí politikům dát věřit, že takzvaně stojí na té správné straně? Na čí straně asi v téhle kauze stojí pan ministr spravedlnosti? Evidentně tady došlo k nějaké dohodě, která působí jako dohoda s podsvětím. A pak je tam řada osobních vazeb. Osobních vazeb na lidi, kteří to domlouvali, na pana notáře, který působí, že u toho svítil, a i podezřelé okolnosti kolem ekonomického náměstka, který to celé, bych řekla, administroval. A jako takový bonus, je to kauza spjatá s Brnem. S Brnem, kde je primátorkou paní Markéta Vaňková, také známá jistými otazníky směrem k nelegálním substancím, a také bývalá koncipientka pana ministra spravedlnosti.

Takže, když jsem takhle shrnula, o co tady jde, jaký je zhruba ten nástin otazníků... To, že pro běžné lidi je naprosto do nebe volající, že takhle by měla vypadat spravedlnost, že na účty ministerstva přitečou peníze, které s největší pravděpodobností jdou z obchodování s drogami, když je tam prokazatelné napojení na darknetové tržiště Nucleus Market. Samozřejmě že to obchodování nemusí být jenom s drogami, to může být se zbraněmi, to může být s dalšími věcmi a stát se tváří, že je úplně v pohodě přijmout miliardový takzvaný dar, který by přitom žádná soukromá osoba přijmout nesměla. Nemohla. Nikdy by nebylo možné ho legalizovat. Tak tedy to opravdu nezakládá důvěru pro mě osobně ani pro běžné lidi v tohoto pana ministra.

Takže já se závěrem budu ptát, co s tím udělá premiér Petr Fiala a připomenu, že za Piráty jsme už v červnu 2023 přijali usnesení, že pan Blažek ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i důvěru v to, jaké má kontakty, protože on prostě měl několikahodinovou schůzku s lobbistou a poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. A přesně o těch kontaktech je i tato kauza.

Nyní tedy popořadě, ať je opravdu jasné, že to není žádná dobročinnost, anebo aspoň že u té takzvané dobročinnosti jsou velice podezřelé okolnosti. Z tiskové zprávy, kterou si každý můžete najít na webu Ministerstva spravedlnosti, uvedu několik těch klíčových pasáží, které se potom ukáží jako nezakládající se úplně na pravdě.

Na úvod to, co patrně všichni víte - tvrzení, že Ministerstvo spravedlnosti bezúplatně získalo v březnu tohoto roku do majetku České republiky v souladu s § 12 zákona o majetku České republiky 468, 468 bitcoinů v hodnotě dosažené vydražením ve výši 956,8 milionu korun, čili téměř jedna miliarda korun darem. Co se týče komentáře k té osobě dárce, tak v té tiskové zprávě je uvedeno: osoba dárce byl v minulosti odsouzen, trest řádně vykonal a majetek ve vyšší hodnotě než podle soudu z předmětné trestné činnosti získal, byl státem zabaven. Tohle si prosím zapamatujte, v té tiskové zprávě se zdůrazňuje, že majetek ve vyšší hodnotě než podle soudu z předmětné trestné činnosti získal, byl státem zabaven. Tvrdí tisková zpráva pana ministra spravedlnosti.

Dále se citují věci ve prospěch tohoto tvrzení, třeba tam je citováno: Krajský soud v Brně k majetku dárce konstatoval, že nelze již jeho další prostředky postihnout jako výnos z trestné činnosti, a to s ohledem na konkrétní částky, jejichž získání jakožto prospěch z trestné činnosti bylo odsouzenému kladeno za vinu. Dárce byl odsouzen jako provozovatel a administrátor internetového obchodu. Takhle je to tam popsáno. Provozovatel a administrátor internetového obchodu. Já to pak připomenu, ale ne jako tam jde o zpronevěru, o obchod s drogami.

Další věc, v té tiskové zprávě se říká: dárce neměl mnoho let přístup k elektronickým zařízením s potenciálním datovým obsahem, tedy klíče či kódy nezbytné k přístupu k předmětné virtuální měně, a to proto, že byly v držení Policie České republiky, která však informace vedoucí k případné virtuální měně nezjistila a ani za celou dobu neprokázala žádnou příčinnou souvislost mezi obsahem nosičů a jakýmkoliv zdrojovým trestným činem, když trestných činů, za něž byl dárce odsouzen, se dopustil již více než před deseti lety.

Tohle zní strašně dobře, že jo. Před deseti lety, stará věc, už se tím vůbec nemusíme zabývat. Ty peníze jsou křišťálově čisté. Ano, křišťálově čisté, dělají se s tím se s tím už nové memy. Ale ten problém je, jak narostla hodnota těch bitcoinů za těch deset let na tři miliardy korun? Ano, ta tisková zpráva si vybírá tvrzení, která se jí hodí typu: neexistovalo žádné autoritativní rozhodnutí soudu či jakéhokoliv jiného orgánu veřejné moci, jež by konstatovalo, že předmět darovací smlouvy pochází z trestné činnosti.

Ale pak se dopouští tato tisková zpráva pana ministra spravedlnosti podle mě vyloženě zavádějícího až lživého tvrzení, konzultováno s právníky. Teďka cituji. To, že byla elektronická zařízení dárce otevřena za přítomnosti úředních osob, zajistilo pro státy i orgány (Naznačuje pokračování.) informaci o celkovém počtu bitcoinů dárce, což policie ani za deset let, co měla nosiče k dispozici, nebyla schopna zjistit. Ze samotného tohoto aktu nemá dárce žádný výnos, tudíž tímto nemohlo dojít k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Já nevím, jestli to je panu ministrovi spravedlnosti dostatečně zjevné, ale on sám připojil k té tiskové zprávě takzvaný notářský zápis, který ale není žádným notářský zápisem z otevírání té elektronické peněženky. Sám na sebe poskytl důkazy. A já to hnedka samozřejmě rozeberu. Jak zní ta klíčová část takzvaného notářského zápisu? Cituji. Bylo konstatováno, že důvodem sepisu tohoto osvědčení je zachycení průběhu poskytovaného daru spočívajícího ve virtuální měně bitcoin. Na to mi soudní znalec oznámil, že za přítomnosti dárce a jeho advokáta bylo již před tímto jednáním zjištěno, že na bitcoinové peněžence dárce se nachází 1 561 celých a potom nějakých 56 bitcoinů, 1 561 bitcoinů. Nato mi předal list s uvedením, že se jedná o printscreen obrazovky monitoru z otevřené bitcoinové peněženky. Tento je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho příloha číslo jedna.

Takže co říká ten takzvaný notářský zápis? Že to není žádný zápis - a teďka zase upozorním. Zápis, který by dokládal otevření elektronického zařízení dárce za přítomnosti úředních osob. Nikoli. Tady jenom člověk, který je shodou okolností soudní znalec, popisuje formou své osobní výpovědi nějaké své tvrzení, můžeme říci svědectví, ale není to tak a zachycuje to úplně jednoznačně, tato pasáž, že by ten notář byl přítomen. Takže to je prosím první věc. (Otáčí se k vládním lavicím. Poslankyně Schillerová z pléna: Kde je ministr?)

Pan ministr spravedlnosti by jistě měl být přítomen... (Ministr Blažek gestikuluje z prostoru poblíž pultíku.) Výborně.

Protože takovou zásadní věc musí přece dobře vědět, že u klíčové operace, otevírání elektronické peněženky, žádný notář přítomen nebyl. Doslova se v těch zápisech, které ministerstvo zveřejnilo, říká: "Nato mi předal list s uvedením, že se jedná o printscreen obrazovky monitoru z otevřené bitcoinové peněženky." Jako pardon, printscreen, snímek obrazovky, vydáváte za znalecký posudek? To je papír, papír, který by mohl přijít i od kohokoliv jiného. Prostě to je tak, že potřebujete mít nějaké podklady, kterým byste mohli říkat, že jim věříte. Když si budeme citovat dál z toho zápisu: Soudní znalec pak uvedl, že na adrese této podpeněženky byla i tato částka připsána, a jím pořízený printscreen obrazovky monitoru je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho příloha číslo pět.

Já jsem tedy ty přílohy číslo jedna až číslo pět nenašla na tom zveřejněném odkaze, kde Ministerstvo spravedlnosti uvádí takzvaný kompletní zápis a tiskovou zprávu, ale myslím, že to je úplně jedno. Na tom snímku obrazovky by prostě mohlo být úplně cokoliv. Ano, pořídil je člověk, který je soudním znalcem, ale to jsou pořád jen printscreeny, snímky obrazovky, a vůbec nevíme jaké. Stejně tak to je prostě jenom osobní výpověď. Takže to je naprosto zásadní věc, která je nepravdivá v té tiskové zprávě, která se snaží tvářit, jako že byl notář přítomen jakožto garant správnosti při otevírání té elektronické peněženky.

Potom, kdybyste chtěli ještě trošku víc uklidnit, vážení občané, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, že ty peníze jsou křišťálově čisté, tak v darovací smlouvě je výslovně uvedeno: "Dárce prohlašuje, že předmět daru nepochází z trestné činnosti." A jak to komentuje pan ekonomický náměstek Pavla Blažka, ministra spravedlnosti, Radomír Daňhel, který měl celou operaci na starost, operaci miliarda? Ten říká: My vám ten znalecký posudek poskytneme. Zároveň pan dárce v darovací smlouvě přímo prohlásil, že to nepochází z trestné činnosti. To znamená, on sám prohlašuje, že to z trestné činnosti nepochází. To jsme rádi, že si tak věříte, všichni mezi sebou.

Já se teď budu opírat v dalším bodě o informace ze Seznam Zpráv, z Deníku N od Zdislavy Pokorné, které jsem četla ve veřejných zdrojích, nebyla jsem v kontaktu s žádnými novináři k tomuto, ale čistě to, co vyšlo veřejně, je naprosto skandální. Ministr spravedlnosti tedy tvrdí, že Jiřikovský poté, co vyšel z vězení, daroval státu třetinu svých bitcoinů, k nimž znovu získal přístup díky tomu, že mu soudy nařídily vrátit zabavenou techniku. A argumentuje prostě tím, že policie předtím třináct let nedokázala prokázat, že Jiřikovský má na těch discích bitcoiny pocházející z trestné činnosti. A neprokázaly to ani soudy. Jenže, a to je podle mě velmi zajímavé, Jiřikovský měl k technice přístup, podle informací Seznam Zpráv, až do dubna 2016, kdy ji policie zabavila při domovní prohlídce. A co se stalo den poté? Den poté někdo bez předchozího varování vypnul jedno z těch darknetových tržišť, Nucleus. Takže? Velmi podivná shoda náhod, skoro jakoby pan Jiřikovský nebyl sám. Policisté pak techniku Jiřikovského zkoumali, ale byla částečně zašifrovaná. A k datům, která by umožnila kontrolu peněženek s bitcoiny, se tak vůbec nemuseli dostat. A tuto bitcoinovou peněženku Jiřikovský zpřístupnil v březnu - podle těch tvrzení, a to říkají Seznam Zprávy, pan ministr jistě rád upřesní, jak to je podle jeho verze - podle Seznam Zpráv v březnu na setkání s Blažkem a jeho náměstkem a dlouholetým přítelem Radomírem Daňhelem, nebo možná to tedy bylo zpřístupněno jenom na tom setkání s panem Daňhelem.

To, co na tom absolutně nedává smysl, je motiv. Proč by člověk, který tedy byl odsouzen, strávil několik let ve vězení, se rozhodl poté, co vyjde ven, že má takové štěstí, že soudy zrušily to přímo vydané nařízení na zničení té techniky. Vrchní soud v Olomouci už vydal předtím rozhodnutí, že má být ta elektronická peněženka, respektive ty nosiče, zničeny, když tedy není ochota vydat heslo a ukázat, co tam je. A toto rozhodnutí zvrátil, pokud se nemýlím, Nejvyšší soud. To je první moment, kde si říkám: není tady nějaký prostor pro vděčnost? Jak to, že jeden soud, Vrchní soud v Olomouci rozhodne, že to má být zničeno, a pak se to změní. Nemohly tam být nějaké třeba dotazy pana ministra spravedlnosti? Nemohl třeba si říkat: Hm, tento postup se mi nelíbí, mám tady možnost, mohu podat takzvanou espézetku? To by mě velmi zajímalo. Jsou to samozřejmě otázky.

Druhá věc je, že to samozřejmě může být promyšlený krok, jak legalizovat zbytek těch prostředků, říká se tomu whitewashing. Darování části prostředků, které pravděpodobně mohou pocházet z trestné činnosti, je přece ideální argument, že ten zbytek je také legální a že člověk už nemůže být nikdy dotazován na to, odkud pocházejí ty dvě miliardy, které teď má.

Je to zase podle údajů z médií. A to klidně může pan ministr, jenom chvilku počkám, až bude pan ministr zase mít to ouško připravené k poslouchání těchto zajímavých souvislostí. (Vyčkává.) Děkuji. Je to tak, že pan notář, který sepisoval ten podivný notářský zápis, je váš spolužák z gymnázia, pane ministře? Pan notář Mika? (Odpověď mimo mikrofon.) Dobře. Takže to je spolužák z gymnázia. Já vím, že jsou města v České republice, která jsou opravdu malá. Tady je těch náhod poměrně hodně.

Přestává být tedy už podle mě divné, že to není žádný notářský zápis z otevírání elektronické peněženky, ale je to prostě jenom zápis nějaké výpovědi pána, který je sice soudní znalec, ale prostě tady pořídil pět screenshotů a nyní tvrdí, že toto jsou ty screenshoty. Takže pan notář Mika, který to zaznamenával, který podle toho, jak to vypadá, u toho svítil, je spolužák našeho ministra spravedlnosti.

Potom je tam pan Daňhel, ekonomický náměstek, který to celé dojednával, za pana ministra, přebíral a podle investigativních médií je osobou s velmi rozsáhlým majetkem, který obsahuje desítky nemovitostí a obrovské podíly ve firmách. Přitom většinu života působil ve státní správě. Vlastní například firmu breAd (?), ta drží 36 000 metrů čtverečních pozemků v Jihomoravském kraji. V minulosti společně s Pavlem Blažkem a jejich rodinami koupil i činžovní dům v Brně, jeho účetní firma DEUP sídlí na stejné adrese jako některé další firmy s vazbami na brněnskou ODS a jeho obchodní partnery.

A teďka, když se podíváte na článek, na kverulant.org, článek s nadpisem. Daňhel rozšířil svoji sbírku nemovitostí, tak je zjevné, že je pan Daňhel také spojován s netransparentním nabýváním majetku a jeho jméno se objevuje v případech, kdy majetek zkrachovalých firem končil, výsledně se dostal k firmám, které ovládal on nebo jeho blízcí spolupracovníci. V některých případech soudy konstatovaly, že jeho kroky jako likvidátora či poradce vedly ke zkrácení věřitelů a převodu hodnotného majetku do firem, které na něj neměly prostředky.

A ještě kverulant.org tvrdí, že pan Daňhel, ekonomický náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka, je prověřován i kvůli nákupu luxusního hotelového rezortu ve Španělsku, kde španělská policie šetří podezření z praní špinavých peněz.

Tak jak by mohla být, pane ministře, ta pohádka o darované miliardě doopravdy? Já si jenom říkám, ten, kdo dokáže dělat takovéhle dealy s podsvětím, ten bývá často přinejmenším nějak okrajově jeho součástí. Co myslíte? Dvě miliardy pro bývalého, tedy odsouzeného, který, a to tedy je za mě velice důležité, měl zabavený majetek. Dvě 2 miliardy jako bolestné? Dvě miliardy, aniž by se řešilo odkud a z čeho? Proč se má toto vydávat za spravedlnost? Ty peníze na účty ministerstva přitekly z obchodování s drogami nejspíše. Je tam to napojení na darknetové tržiště Nucleus Market. Je to fakt hodně náhod.

A nyní, co formuluje policie? Policie má podezření, že neznámý vysoce postavený státní úředník mohl vědomě napomoci legalizaci těch peněz. Co na to pan premiér? A ještě se samozřejmě budeme ptát a budu to podávat i za Piráty, jestli v různých kauzách pan ministr Blažek podává takzvané stížnosti pro porušení zákona, to by totiž mohl být způsob, jak by se změnil ten postoj soudů k tomu předtím nařízenému zničení těch disků, zničení té elektronické peněženky. Z toho zařízení se totiž stala pokladnička na 3 miliardy. Lidé, co tomu rozumí, se ptají, proč se nikdo ani nepokusil identifikovat, jaké byly cesty těch bitcoinů, které byly kradené, když byla otevřená ta peněženka. A proč, když stát předtím na ty peníze neuměl sáhnout zhruba těch 13 let, proč má teď člověk, co kšeftoval s drogami, dostat Blažkův zlatý padák 2 miliardy korun! Vůbec tedy nevíme, jak to bylo doopravdy, ani nevíme, jak to vypadalo při skutečném otevírání té elektronické peněženky a za Piráty jsme k odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka vyzývali už v září 2023. Děkuji za pozornost.

