Richterová (Piráti): U dětských skupin je ohroženo zachování rozmanitosti

Děkuji za slovo. Vzbudilo to emoce. Já to zkusím maličko zklidnit, protože ta situace, o které mluvil předřečník, pan kolega Čižinský, je myslím, velmi specifická. Domnívám se, že hovořil o tom, že jsou mikrojesle. Ještě jednou, zkusím velice rychle. Myslím si, že pan kolega Čižinský mluvil zejména o mikrojeslích. Co se týče komplikací s malými dětskými skupinami, tam bych také ráda, aby si to s námi paní ministryně vyjasnila, to zachování rozmanitosti u těch dětských skupin je něco, co je ohroženo, ale celkové fungování za nás ohroženo není. Je potřeba tu novelu projednat, je potřeba přistoupit k diskusi o pozměňovacích návrzích, za Piráty máme čtyři konkrétní, a je potřeba zohlednit, že tady jsou tři zájmy: Rodiče, provozovatelé, popřípadě zřizovatelé, a pak celý systém, stát jako celek. A tohle musíme vyvážit. Takže ještě jednou. Já nechci prodlužovat debatu, protože musíme ten zákon teď pustit dál. Tlačí nás čas s dalšími pevně zařazenými body.

Ráda bych, abychom ještě zvážili povinnosti, týkající se vzdělávání, protože nyní by například nemohly dětské skupiny zakládat kvalifikované učitelky v mateřských školkách. To dávám jako příklad něčeho, co bychom za Piráty rádi změnili. Dávám také ke zvážení ten název. Rádi bychom nechali dětské skupiny jako takové, nepovažujeme za nutné vracet se k jeslím takzvaně. Také pro větší města je důležité nemít tam to zastropování příspěvku, i když chápu tu motivaci paní ministryně, ale znovu bych se o tom bavila. Jakmile je pevně definováno, že jde o neziskové organizace, oni z toho nemůžou mít zisk, prostě pokryjí náklady a nic dalšího nemohou, tak prostě tam, kde jsou vyšší nájmy, a dětské skupiny jsou často v nájmu, tak potřebují zohlednit výšku nájmů v těch příspěvcích. A co se týče limitu věku dětí, tak chceme, aby tam zase byla možnost individuálního pokračování u těch rodičů, kteří chtějí, aby jejich dítě pokračovalo v té dětské skupině, aby tedy i starší děti mohly do toho zahájení povinné školní docházky, nejenom do tří let věku včetně. Ale to jsou věci, o kterých - věřím - se budeme bavit dál. Velmi ráda bych se účastnila jednání na ministerstvu k těm podmínkám pro ty malé dětské skupiny.

Celkově vás, kolegyně a kolegové, žádám o to, abychom to pustili do dalšího čtení. Je potřeba to projednat velmi rychle, abychom poskytli tu jistotu provozovatelům, kterou nyní absolutně nemají. Děkuji za pozornost.

