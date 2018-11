Richterová (Piráti): Velice si vážím toho, že budu svým hlasem reprezentovat ČR

První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová dnes odlétá do Velké Británie, kde bude jako jediná česká poslankyně zastupovat ČR na konferenci poslankyň z celého světa (Women MPs of the World Conference). Při této příležitosti se Richterová zúčastní také recepce u britské premiérky Theresy May a recepce na britském ministerstvu zahraničí.

„Velice si vážím toho, že budu svým hlasem reprezentovat Českou republiku a hovořit s poslankyněmi od Izraele přes Nový Zéland po Kolumbii nebo Jihoafrickou republiku. Celá konference představuje jedinečnou událost a ve Velké Británii budí velkou pozornost. Sejde se tu více než sto vysokých představitelek svých zemí – včetně mě,” shrnula Olga Richterová.

Konference konaná v britském parlamentu, v House of Commons ve Westminsteru, je oslavou společenských změn, které se udály během posledních 100 let, kdy ženy ve Velké Británii hromadně získaly právo volit i být voleny. Organizátoři akce chtějí zároveň upozornit na úspěchy poslankyň po celém světě a podpořit diskuzi o širším zapojení žen do národní i mezinárodní politiky.

„Nikdo nám přesně neporadí, jak podpořit to, aby i v české politice měl ženský pohled své důležité místo. Nicméně celosvětová konference poslankyň, kde každou zemi zastupuje jedna politička, umožní sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci,” dodala Olga Richterová, která se kvůli účasti na konferenci sešla i s britským velvyslancem v Praze, panem Nickem Archerem.

