Richterová (Piráti): Vlastně tu bude nerovný přístup

Já děkuji, pane místopředsedo, zejména že jste mi umožnil vystoupit, a já velice stručně.

Já chci zmínit, že v této novele je jedna změna, která je pro několik tisíc lidí, kteří jsou plně závislí na pomoci další osoby, naprosto klíčová, zásadní a současně je to předstupeň skutečné systémové změny. Takže jde o příspěvek na osobní asistenci pro IV. stupeň závislosti, jde o příspěvek na pomoc při čerpání nad dnešní sumu hodin. Je to přesně pro ty lidi, kteří jsou doma, chtějí žít soběstačný život, ale potřebují mnohem více pomoci, než co jim uhradí dnešní příspěvek na péči i v tom nejvyšším, IV. stupni závislosti.

Představte si to tak, že jsou to lidi, co mají opravdu třeba zcela nepohyblivé tělo, potřebují i signalizovat nejrůznější činnosti, někteří ani třeba si nedokáží plně vyjadřovat hlasem, ale chtějí žít doma ve svém domácím prostředí. Opravdu velice těžký úděl mají tito lidé a potřebují podporu takovou, jakou si samozřejmě ani mnozí z nás neumíme představit.

Je to pozměňovací návrh G1 a já jsem velmi ráda, že se toto mění, posouvá. Jsem velmi ráda, že jsem ještě z minulosti mohla být u jednání, kde se dohodlo, že bude navýšená tahle osobní podpora v domácím prostředí. Jenom jednu věc chci uzavřít k tomuto.

Bohužel je to teď zalimitované typem služby, kterou ten člověk, co je doma, co má ten nejvyšší stupeň závislosti, je plně odkázaný na pomoc těch druhých, čerpá, je to teď zalimitované takzvanou asistenční službou, ale ona se v praxi téměř neliší od služby pečovatelské. A já jsem jenom chtěla upozornit na to, že vlastně to bude nerovný přístup.

Já předpokládám, že to bude přijato. Já budu sama také hlasovat pro. Ale současně že to nebude rovný přístup k lidem, co mají pečovatelskou službu, ale jinak stejné potřeby jako ti, co jsou také ve IV. stupni závislosti, také doma, ale mají takzvanou službu osobní asistence.

A jediné, co si přeju, abychom si byli vědomi této nerovnosti a dokázali jí co nejdříve napravit, aby ti, kteří potřebují stejný druh pomoci napříč republikou, se k té pomoci za rovných podmínek dostali.

Děkuju.

