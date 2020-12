Richterová (Piráti): Zabýváme se i tím, jak to prakticky jako země zvládneme

reklama

Děkuji za slovo. Jen velice stručně za Piráty. My jsme původně chtěli, aby byla začleněna ta náhrada újmy, tak se stalo. Trváme na principu dobrovolnosti jako všichni tady, ten je naprosto jasně deklarovaný, tam není problém. Co nás jediné zajímá velmi, jsou praktické otázky, protože ono to není jen tak vlastně několik milionů lidí dobrovolně naočkovat. Takže ten praktický plán, jak to provést, navíc pokud tam bude vlastně ta nutnost chladit na těch minus sedmdesát stupňů, tak to bude prostě velmi náročné a vlastně nám to vychází, že bude potřeba mít kapacity, protože budou nejspíš potřebovat dvě dávky na 750 tisíc očkovaných týdně. Tak jenom na tomto chci ukázat, že se zabýváme teď i tím, jak to prakticky jako země zvládneme a zejména tak tohle bude mít ministerstvo promyšlené a připravené. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, tak budeme hlasovat pro tu dobrovolnost a protože je v pořádku to deklarovat, ale zdůrazňujeme, že prostě to z toho právního řádu vyplývá, tak jak to bylo napsané to je zřejmé a nebylo by to nezbytně nutné. Děkuji za pozornost.

