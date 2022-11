Rozvoral (SPD): Bezvýhradně podporujeme Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky!

reklama

Vážení přátelé,

pomoc Fialovy vlády občanům je naprosto nedostatečná a na velké firmy se vykašlala. Německo zastropovalo ceny energií pro občany i firmy na mnohem nižší úrovni. Fialova vláda likviduje průmysl a občany vede do energetické chudoby. Odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Nechceme nechat naši zemi zatáhnout do války! Od května počet nelegálních imigrantů na našem území neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Schengen a EU selhaly. Z České republiky jsou vysávány stovky miliard korun ročně a jsme krmelcem Západu. Hnutí SPD prosazuje zdanění nadnárodních korporací. Fialova vládní pětikoalice rozbíjí Visegrád (V4). Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4. Bezvýhradně podporujeme poslance SPD Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky.

1. Pomoc Fialovy vlády občanům je naprosto nedostatečná a na velké firmy se vykašlala. Německo zastropovalo ceny energií pro občany i firmy na mnohem nižší úrovni. Fialova vláda likviduje průmysl a občany vede do energetické chudoby.

Německo připravuje rozsáhlou pomoc 200 miliard euro (odpovídá jedné třetině rozpočtu ČR) s drahými energiemi domácnostem a firmám, včetně velkých průmyslových podniků. Německá vláda se chystá zastropovat ceny elektřiny a plynu i pro velký průmysl na velmi nízkých hodnotách, mnohem nižších, než jsou české cenové stropy pro domácnosti. Tuto pomoc již schválil německý parlament. Naopak vláda Petra Fialy (ODS) odmítá velkým podnikům zastropovat ceny energií, což je pro ně naprosto likvidační a ohrožuje to jejich konkurenceschopnost i tisíce pracovních míst. Současná vláda se nesmyslně vymlouvá na údajný zákaz této podpory ze strany orgánů Evropské unie, který ostatní členské státy nedodržují, a naopak si přijímají svá vlastní opatření. Neomluvitelným selháním současné vlády je i její více než roční čekání na jakési evropské řešení v oblasti cen energií, které stejně nepřichází a ani nikdy nepřijde. Pokud by přišlo, půjde o další společné zadlužení. Podle návrhu německého kancléře Olafa Scholze by měly mít velké německé podniky zastropované ceny silové elektřiny na 13 eurocentech za 1 kWh (což je 3,20 Kč) a ceny plynu na 7 eurocentech (1,70 Kč). Připomeňme si, že česká Fialova vláda zastropovala cenu silové elektřiny pro domácnosti a malé firmy na 6 korunách za 1 kWh a cenu plynu na 3 korunách (bez distribučních poplatků). Jedná se o meziroční zdražení zhruba o 200 %! SPD dlouhodobě navrhuje zastropovat ceny elektřiny (přímo u výrobců) a plynu pod 2 korunami za 1 kWh, což je ekonomicky zcela reálné. Fialova vláda, která to nedokáže a žene domácnosti do energetické chudoby a likviduje domácí průmysl, musí odejít!

2. Odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Nechceme nechat naši zemi zatáhnout do války!

Vláda Petra Fialy (ODS) plánuje cvičit na našem území až čtyři tisíce ukrajinských vojáků v pěti měsíčních intervalech, což by mělo stát český státní rozpočet v letošním a příštím roce dohromady téměř jednu miliardu korun. Přitom kvůli této vládě strmě roste zadlužení státu a českým občanům a firmám postiženým astronomickým růstem cen energií a veškerých dalších nezbytných nákladů se žádné pomoci nedostává. Prioritou Fialovy vlády je však podpora Ukrajiny a Ukrajinců v pokračování válečného konfliktu. Hnutí SPD je proti tomu, aby peníze vybrané od českých daňových poplatníků, které mají sloužit českým občanům, směřovaly prioritně na Ukrajinu a výcvik jejích vojáků u nás. Je to navíc nepřijatelné v době, kdy i nám aktuálně schází (podle vyjádření vedení armády) 3.500 vojáků na doplnění pro naši obranu nedostatečných početních stavů. Rovněž nechceme na našem území žádné cizí armády a vojáky. Není v našem zájmu zapojovat se do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a nechceme také, aby se na našem území školili vojáci a jednotky, které budou dále válčit a zabíjet na Ukrajině. Hnutí SPD chce mír a podporuje ukončení konfliktu.

3. Od května počet nelegálních imigrantů na našem území neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Schengen a EU selhaly.

Po obnovení kontrol letos v létě zadržely hlídky na česko-slovenské hranici již na 8.500 nelegálních imigrantů. Vzhledem k pokračujícímu přílivu imigrantů zde tyto kontroly celníků, policistů i vojáků (včetně příslušníků aktivních záloh) budou pokračovat i po 12. prosinci, na kdy vláda původně plánovala jejich ukončení. (Delší než dvouměsíční ostraha vlastních hranic podléhá souhlasu Evropské komise). Od konce září překročilo nelegálně naše hranice jenom v Jihomoravském kraji více než 5.300 nelegálních imigrantů, většinou původem ze Sýrie. Od letošního května počet osob, které nelegálně překračují naši státní hranici, neustále roste a je násobně vyšší než v době vrcholící migrační krize v roce 2015. Tato situace je jasným dokladem nefunkčnosti tzv. schengenského systému Evropské unie. Dle jeho pravidel by se nelegální imigranti neměli na území členských států vůbec dostat, anebo by měli zůstat v tzv. první bezpečné zemi. Hnutí SPD dlouhodobě zastává politiku nulové tolerance vůči nelegální imigraci a požadujeme trvalou ostrahu a kontrolu našich státních hranic – v zájmu ochrany bezpečnosti země a českých občanů.

4. Z České republiky jsou vysávány stovky miliard korun ročně a jsme krmelcem Západu. Hnutí SPD prosazuje zdanění nadnárodních korporací.

Odliv dividend z České republiky se ve srovnání s loňským rokem zvýšil o desítky miliard korun. Jak uvedl minulý týden server Novinky.cz, od počátku letošního roku se jedná o částku v objemu 225,5 miliardy Kč. V roce 2021 to bylo podle údajů České národní banky za stejné období o 80 miliard korun méně a za celý loňský rok pak o 55 miliard korun méně než za prvních devět měsíců letošního roku. Vývoz kapitálu včetně vyvádění nezdaněných dividend a zisků z České republiky zahraničními korporacemi je jednou z hlavních příčin celkové neutěšené ekonomické a sociální situace v ČR. Hnutí SPD již opakovaně navrhlo změnu zákona, která by umožnila tyto takto vyváděné dividendy zdanit srážkovou daní, což by přineslo do našeho státního rozpočtu každoročně desítky miliard korun. Poslanci stran vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) to ovšem vždy odmítli. Vyvádění dividend a odliv nezdaněných zisků vytvořených v České republice ne náhodou umožňují pravidla Evropské unie. Světově uznávaný ekonom Thomas Piketty dokonce poukázal na to, že největší odliv kapitálu ze zemí EU je z ČR. Jsme tak „krmelcem západních firem v EU". To hnutí SPD odmítá!

5. Fialova vládní pětikoalice rozbíjí Visegrád (V4). Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) odmítli jednat se svými maďarskými kolegy, představiteli vedení maďarského parlamentu, v rámci jednání uskupení zemí V4. Kvůli tomuto hanebnému neprofesionálnímu postoji představitelů současné vládní koalice a jejich bojkotu jednání s Maďarskem se neuskuteční ani setkání vrcholných představitelů parlamentů států V4, které se mělo konat tento týden v Bratislavě. Protimaďarské postoje politiků českých vládních stran tak již přímo a velmi konkrétně ohrožují dlouholetou těsnou a prospěšnou spolupráci středoevropských států, a tím i naše národní zájmy. Hnutí SPD naopak podporuje co nejužší spolupráci zemí V4 ve všech formátech, tedy strategickou spolupráci České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska – včetně jejího možného rozšíření o další nám historicky a kulturně blízké státy, jako jsou například Rakousko, Slovinsko nebo Srbsko. Podporujeme i maďarskou národně konzervativní vládu premiéra Orbána a politickou stranu Fidesz, se kterou jsme nedávno uzavřeli dohodu o užší spolupráci, výměně zkušeností a koordinaci postojů.

6. Bezvýhradně podporujeme Jaroslava Baštu při kandidatuře na prezidenta republiky.

Předsednictvo hnutí SPD žádá všechny členy a orgány hnutí o maximální podporu našeho poslance Jaroslava Bašty v přímé volbě do funkce prezidenta republiky. Je jediný vlastenecký kandidát, tedy takový, pro kterého je zájem občanů ČR na prvním místě. První kolo prezidentských voleb se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné druhé kolo potom o čtrnáct dní později. Volbou Jaroslava Bašty volíte SPD a Vaši budoucnost. SPD volí Jaroslava Baštu!

Jaroslav Bašta je člověk s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva. Je disident, politický vězeň v době tzv. normalizace (vězněn 2,5 roku), jeden z prvních signatářů Charty 77, v letech 1998 až 2002 ministr vlády ČR, poté velvyslanec ČR v Rusku a velvyslanec ČR na Ukrajině, nikdy nebyl členem KSČ, hovoří anglicky, německy a rusky. Je 40 let ženatý s jednou manželkou. Původním povoláním je archeolog, vydal několik knih. Vzhledem ke svému charakteru, životním, profesním a politickým zkušenostem a mezinárodnímu rozhledu má všechny předpoklady k tomu být vynikajícím prezidentem České republiky chránícím naše národní zájmy.

