Rozvoral (SPD): Brexit je třeba zdárně dokončit. S demokratickou vůlí občanů se hazardovat nemá

Po svém skoro tříletém působení v roli premiérky Spojeného království končí Theresa Mayová. Jako důvod své rezignace uvedla, že se jí nepodařilo splnit to, co od ní Britové požadovali, úspěšně dokončit brexit.

Naše hnutí SPD sleduje situaci kolem brexitu ve Velké Británii a je nám líto, že britská premiérka Theresa Mayová nesplnila slib, který dala Britům po vyhlášení výsledků o brexitu a nedotáhla ukončení členství Velké Británie v Evropské unii do konce. Pevně ale věříme, že tento proces proběhne a Spojené království opustí Evropskou unii, jelikož s demokratickou vůlí občanů se hazardovat nemá. Budeme prosazovat, aby Česká republika po vystoupení Britů z EU dále aktivně spolupracovala se Spojeným královstvím na základě dvojstranných dohod o volném pohybu osob, zboží a služeb.

Minulý pátek přenášela všechna významná zpravodajská média po celém světě přímý přenos z Velké Británie v souvislosti s projevem britské premiérky Theresy Mayové před svým sídlem v Downing Street 10, kde se slzami v očích učinila prohlášení, že v pátek 7. června 2019 rezignuje na pozici lídra Konzervativní a unionistické strany. V pozici premiérky zůstane do doby, než si Konzervativní strana zvolí někoho nového do svého čela. Tlak na odchod Mayové, kterému čelila již delší dobu, podpořili i někteří její zastánci z vlastních řad a to v souvislosti s tím, že se jí nepodařilo, aby byla schválena dohoda o brexitu, která byla již třikrát zamítnuta.

Mayová si vzala za úkol ukončit členství Británie v Evropské unii tak, jak si to Britové odhlasovali v referendu. To se konalo 23. června 2016 a voliči hlasovali nadpoloviční většinou 51,9 % pro brexit. Odpůrci britského členství v EU tehdy zvítězili ve 308 z 382 volebních obvodů. V reakci na výsledek referenda oznámil dne 24. června 2016 tehdejší britský premiér David Cameron svou rezignaci. Proces směřující k ukončení členství v EU tak dostala za úkol nově zvolená premiérka Theresa Mayová. Tento proces bohužel už do konce nedotáhne, ale musíme zmínit, že se jí to vrcholoví představitelé EU snažili spíše překazit a v poslední fázi předseda Evropské rady Donald Tusk veřejně prezentoval názor, že nové vyjednávání o textu dohody o podmínkách britského vystoupení z EU není možné. Je zcela zřejmé, že je to záměr EU, jak proces odchodu Británie z EU alespoň oddálit a postupně dotlačit Spojené království k vypsání nového referenda o brexitu.

Nakonec to byli kolegové z Konzervativní strany, kteří donutili Theresu Mayovou, aby do 30. června 2019 opustila vedoucí post této strany a celé vlády bez ohledu na to, co se dál bude dít s brexitem. Konzervativci nyní budou vybírat nového lídra, který to ale nebude mít lehké. Bude muset dotáhnout brexit do konce a sjednotit vlastní stranu tak, aby jí Britové zase začali opět respektovat. To, že Konzervativní strana ztrácí důvěru občanů, potvrdily i výsledky voleb do Evropského parlamentu, které nakonec ve Spojeném království proběhly a vládní konzervativci nedosáhli ani na deset procent. Naopak největší úspěch zaznamenala Strana pro brexit Nigela Farage, která obdržela třetinu odevzdaných hlasů. Tato strana si přeje co nejrychlejší odchod z EU, a to i za cenu tvrdého brexitu.

Hnutí SPD si přeje, aby byl celý proces brexitu co nejdříve zdárně ukončen. Britům do budoucna přeje, aby se politická situace v zemi co nejdříve stabilizovala a vláda jim zajistila další ekonomický růst, ze kterého bude profitovat i Česká republika a naši občané. Podpoříme všechny aktivity v navázání spolupráce mezi Českou republikou a Velkou Británii, a to na základě dvoustranných dohod o pohybu osob, zboží, služeb a dalších aktivit a činností, které budou výhodné pro obě země.

