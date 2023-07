Rozvoral (SPD): Chceme zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli pětikoalice!

reklama

Vážení přátelé,

na rozdíl od Fialovy vlády prosazujeme opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům. Chceme zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli pětikoalice. Fialova vláda půjčkou od Evropské unie ve výši 137 miliard ještě mnohem více zadluží náš stát. Nechceme, aby Evropská unie poskytla 20 miliard eur na zabíjení na Ukrajině. Prosazujeme mírové řešení. Pro vojenskou přítomnost americké armády a cizí základny na našem území hlasovali poslanci ANO včetně Andreje Babiše, Aleny Schillerové a Karla Havlíčka. Stojíme proti zavedení elektronických voleb, které prosazuje prezident Petr Pavel. Korespondenční i elektronické volby jsou zásadním ohrožením demokracie.

1. Na rozdíl od Fialovy vlády prosazujeme opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům. Chceme zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli pětikoalice.

V tomto týdnu dále pokračuje ve Sněmovně závěrečné třetí čtení vládního návrhu na výrazné snížení řádných valorizací důchodů, na zrušení mimořádných valorizací a na zásadní zhoršení veškerých podmínek pro předčasné starobní důchody. Hnutí SPD tyto vládní návrhy na obrání důchodců o to, co jim dosud právem náleží, jednoznačně odmítá. Stejně tak omezení řečnické doby k nim, které prosadili poslanci pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. V dosavadní parlamentní rozpravě naši zástupci podrobně zdůvodnili, proč jsou pro nás vládní návrhy nepřijatelné. Zároveň předkládáme deset vlastních pozměňovacích návrhů, které by současné i budoucí příjemce starobních důchodů ochránily před dopady této vládní zvůle na jejich životní úroveň. Chceme zachovat současné nastavení zvyšování důchodů, které chrání důchodce před důsledky vysoké inflace. Prosazujeme opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům, jako současná vláda Petra Fialy (ODS). Postup Fialovy vlády v oblasti změn nastavení systému předčasných starobních důchodů považujeme dokonce za protiústavní, protože prakticky ze dne na den dramaticky mění podmínky nároku na tento typ důchodů a snižuje jejich výši. Stejně tak jsme proti zvyšování hranice věku pro nárok na odchod do starobního důchodu nad 65 let, který chce vláda letos na podzim předložit do Sněmovny na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

2. Fialova vláda půjčkou od Evropské unie ve výši 137 miliard ještě mnohem více zadluží náš stát.

Česká vláda si chce od Evropské komise půjčit v přepočtu přes 137 miliard korun na financování nejrůznějších zelených projektů vyplývajících z Green Dealu EU a digitalizace. K této půjčce máme zásadní výhrady, a navíc o výhodnosti této půjčky panují pochybnosti i mezi ekonomickými experty včetně členů Národní rozpočtové rady vlády. Tento krok směřuje zcela proti deklarovanému záměru vlády ozdravit veřejné finance. Zhruba dvě třetiny z tohoto úvěru hodlá současná vláda sama přepůjčovat dalším subjektům, zbývající třetina má být určena na poskytování dotací. Tato astronomická půjčka od Evropské komise znamená pouze další nárůst veřejného dluhu ČR o více než dva procentní body. Deficit všech veřejných rozpočtů se v důsledku tohoto úvěru každoročně zvýší až o 0,6 procenta HDP. Přitom ČR má kvůli Fialově vládě aktuálně druhý nejvyšší meziroční růst zadlužení v rámci EU (o 1,7 procentního bodu) a celkový státní dluh ČR na konci prvního čtvrtletí letošního roku přesáhl již tři biliony korun (!!!). Využití tohoto úvěru je navíc omezeno pouze na projekty, které jsou v souladu s cíli a nařízeními EU včetně pevně stanovených termínů jejich dokončení. Hnutí SPD tvrdě odmítá naprosto hazardní vládní politiku v oblasti veřejných financí i to, že vláda Petra Fialy (ODS) zadlužuje další generace, a to bez vědomí a souhlasu Parlamentu ČR.

3. Nechceme, aby Evropská unie poskytla 20 miliard eur na zabíjení na Ukrajině. Prosazujeme mírové řešení.

EU zvažuje přidat dalších 20 miliard eur (asi 470 miliard korun) na nové dodávky zbraní pro Ukrajinu. Jde o posílení objemu fondu „Evropský mírový nástroj" (!!!), z něhož se financuje nákup zbraní poskytovaných členskými zeměmi EU Ukrajině. Tento návrh zazněl na jednání ministrů zahraničních věcí členských států EU v minulém týdnu. O uvolnění těchto peněz by členské státy měly rozhodnout do letošního podzimu, přičemž je nutná jejich stoprocentní shoda, neboť každý stát má v této věci právo veta. Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, požaduje, aby se Evropský mírový nástroj změnil na fond určený výhradně na nákup zbraní pro Ukrajinu, i když jeho původním posláním a účelem je vojenská pomoc mimoevropským partnerům EU. Proti tomuto postupu protestuje Maďarsko, které i odmítá odsouhlasit uvolnění další ze série půlmiliardových plateb z tohoto fondu na zbraně pro Ukrajinu. Maďarský postoj je blízký SPD a považujeme jej za rozumný. Nechceme financovat boj Ukrajiny do posledního muže. Odmítáme se podílet na eskalaci vojenského konfliktu na Ukrajině formou dalších dodávek zbraní a munice, což pouze prodlužuje utrpení dalších desetitisíců vojáků a civilistů. Od počátku dáváme přednost jednání a mírovému řešení tohoto konfliktu. Pro zástupce EU a současnou servilní probruselskou vládu je ale mír sprosté slovo!

4. Pro vojenskou přítomnost americké armády a cizí základny na našem území hlasovali poslanci ANO včetně Andreje Babiše, Aleny Schillerové a Karla Havlíčka.

Minulý týden Sněmovna souhlasila s ratifikací česko-americké smlouvy o obranné spolupráci (tzv. smlouva DCA). Senát svůj souhlas s ní vyslovil již dříve a nyní k dokončení ratifikačního procesu zbývá jen podpis prezidenta republiky. Hnutí SPD jako jediné hlasovalo ve Sněmovně proti ratifikaci této smlouvy. Naopak pro byli všichni poslanci stran vládní koalice a drtivá většina poslanců hnutí ANO, včetně Andreje Babiše, Aleny Schillerové a Karla Havlíčka. Návrh hnutí SPD na odročení projednávání smlouvy na neurčito byl spojenými silami vládních stran a hnutí ANO zamítnut. Smlouva DCA mj. nastavuje podmínky dlouhodobého pobytu amerických vojsk v ČR v jedenácti lokalitách, které jim budou svěřeny do užívání bez povinnosti platit nájemné. Budoucí vojenská přítomnost USA na našem území na základě této smlouvy zásadním způsobem omezuje suverenitu ČR, je navíc deset let nevypověditelná. Vláda Petra Fialy (ODS) neměla ke schválení této pro ČR nevýhodné a ponižující smlouvy absolutně žádný mandát, protože tato smlouva nebyla součástí volebních programů vládních stran ani programového prohlášení vlády. Mnohá ustanovení smlouvy taktéž vzbuzují vážné pochybnosti a Ústavní soud by měl podle našeho názoru autoritativně posoudit její soulad s Ústavou ČR. Hnutí SPD prosazuje, aby o smlouvách tohoto typu vždy rozhodovali občané v celostátním závazném referendu.

5. Stojíme proti zavedení elektronických voleb, které prosazuje prezident Petr Pavel. Korespondenční i elektronické volby jsou zásadním ohrožením demokracie.

Prezident republiky Petr Pavel prohlásil minulý pátek na besedě s občany v Ostravě, že chce prosadit zavedení elektronických voleb. Petr Pavel spatřuje výhodu elektronického hlasování v tom, že lidé budou moci volit z domova a že ulehčí situaci voličům v zahraničí a představuje si, že by se tímto způsobem hlasovalo ve všech typech voleb. Hnutí SPD tyto krajně nebezpečné a nedemokratické představy prezidenta Pavla rozhodně odmítá. Elektronická (i korespondenční) forma hlasování porušuje základní principy volebního práva v demokratických společnostech i ústavní principy voleb v ČR, jelikož hlasování ve volbách musí za všech podmínek probíhat osobně, svobodně a tajně, bez nátlaku a bez kontroly ze strany dalších osob a zároveň pod dohledem okrskových volebních komisí složených z většiny ze zástupců kandidujících politických subjektů. Elektronická i korespondenční volba umožňují rozsáhlé manipulace při sčítání hlasů a volební podvody, jak to známe ze zahraničí. Ze strany prezidenta se tak jedná o útok na českou Ústavu, kterou by měl naopak hájit, o útok na ústavně garantovaná politická práva občanů, o snahu omezit a ovlivnit svobodnou politickou soutěž. Hnutí SPD podporuje stávající způsob provádění voleb, a nikoliv elektronické anebo korespondenční volby.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Většina občanů ČR se obává chudoby, do které je dostala Fialova vláda! Rozvoral (SPD): Občané ČR jsou pro nás vždy na prvním místě Rozvoral (SPD): Říkáme jednoznačné NE přítomnosti jakýchkoli cizích vojsk na českém území Rozvoral (SPD): Více než polovina českých občanů nemá důvěru v Evropskou unii

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.