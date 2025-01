Rozvoral (SPD): Chráníme zaměstnance a bojujeme proti návrhu na výpověď bez udání důvodu

Vážení přátelé,

chráníme zaměstnance a budeme bojovat proti vládnímu návrhu na výpověď bez udání důvodu. Fialova vláda likviduje školství špatným financováním a progresivistickou propagandou. Nesouhlasíme se zvyšováním poplatků za televizi a rozhlas a rozšířením počtu povinných plátců. Senát neodmítnutím Lex Ukrajina VII opět prokázal svou naprostou zbytečnost. Vyzýváme ANO ke společnému napadení novely u Ústavního soudu. Kampaň SPD s africkým „chirurgem" byla naprosto oprávněná. Budeme dál bojovat proti vražedné nelegální imigraci.

1. Chráníme zaměstnance a budeme bojovat proti vládnímu návrhu na výpověď bez udání důvodu

Sněmovna má na programu pokračování projednávání vládního návrhu na změny v Zákoníku práce. Pro hnutí SPD jsou některé z nich naprosto nepřijatelné, neboť výrazně zhoršují postavení a práva zaměstnanců. Odmítáme návrh ODS a TOP 09 na zavedení možnosti dávat ze strany zaměstnavatelů výpověď bez udání důvodu i zaměstnancům v řádném pracovním poměru po uplynutí zkušební doby. Znamenalo by to konec jakékoli ochrany zaměstnanců před propuštěním z práce včetně ztráty možnosti soudní ochrany a další tlak na snižování mezd.

Za velký problém považujeme např. prodloužení zkušební doby po nástupu zaměstnance do nového zaměstnání. Vládní návrh počítá s jejím prodloužením z dosavadních 3 na 4 měsíce a u vedoucích zaměstnanců dokonce až na 8 měsíců, kde navíc ještě umožňuje její dodatečné prodloužení. Toto opatření by zásadně zvýšilo nejistotu zaměstnanců, protože v tzv. zkušební době mohou být pracovní poměry ukončeny okamžitě bez uvedení důvodu ze strany zaměstnavatele. Podáváme proto pozměňovací návrh, který by zachoval zkušební dobu v délce 3 měsíců, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby si zaměstnavatel ověřil pracovní kvality, schopnost výkonu práce i pracovní morálku zaměstnance.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

2. Fialova vláda likviduje školství špatným financováním a progresivistickou propagandou

Vláda Petra Fialy (SPOLU) neustále dokazuje, že školství není její prioritou. Nyní se snaží zodpovědnost za jeho financování přenést na zřizovatele škol, na obce a kraje. Zatímco povinnost financování nepedagogických pracovníků nebo školních pomůcek od příštího školního roku na ně již převedla, převod potřebných financí z rozpočtového určení daní (RUD) na zřizovatele se teprve pokusí prosadit poslaneckým přílepkem k novele školského zákona.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3527 lidí

Zřizovatelé škol se proti této nezodpovědné a chaotické změně oprávněně bouří a v hnutí SPD mají v tomto plnou podporu. Pro hnutí SPD jsou ale nepřijatelné další změny v oblasti školství, které se týkají revize tzv. Rámcových vzdělávacích programů (dříve osnovy). Místo přípravy žáků a studentů na budoucí profesní život, výchovu k vlastenectví a předávání vědomostí a dovedností nastupuje tvrdá ideologie. Například v rámci předmětu „dějepis" se má vyučovat o tzv. genderu a v „chemii" např. Green Deal EU.

Tyto změny budou mít z hlediska rovného přístupu ke vzdělání a jeho kvality škodlivý efekt, a hnutí SPD je proto nepodpoří. Pokud budou přesto schváleny, potom v případě naší účasti v příští vládě je zrušíme a budeme postupovat v souladu s doporučeními odborníků, která současná vláda ignoruje. Vláda Petra Fialy (SPOLU) by se měla postarat o celkovou finanční a obsahovou stabilizaci našeho školství, a nikoliv do ní zavádět progresivistické prvky.

3. Nesouhlasíme se zvyšováním poplatků za televizi a rozhlas a rozšířením počtu povinných plátců

Vládní koalice bude chtít tento týden ve Sněmovně opět prosadit hlasování o zvýšení televizních a rozhlasových poplatků pro české občany a firmy, což je v praxi jen další zvyšování daní ze strany Fialovy vlády. Současně navrhují také pravidelnou každoroční valorizaci (tedy zvyšování) těchto poplatků a rozšíření povinnosti je platit i na vlastníky mobilních telefonů, tabletů, počítačů a na každou domácnost s připojením na internet.

Hnutí SPD všechny tyto škodlivé a nesmyslné návrhy zdražující životy českých občanů odmítá! Nesouhlasíme se zvyšováním povinných televizních a rozhlasových poplatků a navrhujeme jejich zrušení a převedení České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

Tyto instituce dlouhodobě neplní zákonný požadavek vyváženosti a objektivity zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Není proto žádný důvod k tomu, aby na provozování jednostranné politické agitace a propagandy dostávaly od občanů stále více peněz bez jakékoli kontroly. I v příštích dnech bude proto hnutí SPD usilovat o zablokování anebo alespoň o maximální oddálení případného schválení zvyšování těchto poplatků.

4. Senát neodmítnutím Lex Ukrajina VII opět prokázal svou naprostou zbytečnost. Vyzýváme ANO ke společnému napadení novely u Ústavního soudu.

Senát minulý týden urychlil konečné schválení ostudné novely trestního zákoníku zavádějící do našeho právního řádu nový trestný čin „neoprávněná činnost pro cizí moc". Senátoři tuto změnu trestního zákoníku (v podobě neústavního přílepku k zákonu Lex Ukrajina VII) z dílny vlády Petra Fialy (SPOLU) neschválili, nezamítli a ani k ní nepřijali žádný pozměňovací návrh. Tím umožnili, aby o osudu této hanebné legislativní změny, kterou si u vlády (podle všeho) objednaly tajné služby, rozhodoval už pouze prezident Petr Pavel.

Senát tak mj. opět prokázal svoji naprostou zbytečnost v českém ústavním a politickém systému, protože zcela nejasná definice tohoto nového trestného činu dává orgánům činným v trestním řízení (podléhajícím vládě) velký prostor pro zneužití proti názorovým a politickým oponentům. Na zásadní vady a nebezpečí návrhu jsme opakovaně jako SPD upozorňovali. V minulosti se k němu negativně vyjadřoval i Nejvyšší soud ČR. Již podle stávajících zákonů totiž lze bez problémů postihovat jakékoli nebezpečné protistátní jednání.

Tento vládní návrh je tedy pouze dalším pokračováním v útoku na svobodu projevu a demokracii a pokusem o kriminalizaci politické opozice a nástrojem na ovlivnění volební kampaně a výsledků voleb. Pokud bude zákon podepsán prezidentem republiky Petrem Pavlem, potom hnutí SPD vyzve poslance hnutí ANO ke společnému postupu v rámci napadení této změny zákona stížností u Ústavního soudu (je potřeba 40 podpisů poslanců), případně k jeho okamžitému zrušení příští vládou.

5. Kampaň SPD s africkým „chirurgem" byla naprosto oprávněná. Budeme dál bojovat proti vražedné nelegální imigraci.

Vražedné útoky agresivních, zejména muslimských, imigrantů v západní Evropě se poslední dobou stupňují. Afghánský muslimský imigrant minulý týden v Německu (v bavorském městě Aschaffenburg) zaútočil nožem na děti a učitelky v mateřské škole. Výsledkem jsou dva mrtví, z toho jedno batole, a další tři těžce zranění. Šlo o imigranta, který nedostal azyl, ale německé úřady jej nedokázaly fyzicky vyhostit. K dalšímu útoku nožem došlo v sobotu na nákupní třídě v německém Kielu, kde po hádce 29letý Syřan pobodal muže, který zkolaboval a musel být převezen do nemocnice.

Státy jako Německo se proto nyní snaží tento problém řešit povinným přemísťováním imigrantů a žadatelů o azyl z muslimských a afrických zemí do dalších států prostřednictvím Migračního paktu EU, který Fialova vláda dlouhodobě podporuje. Ukazuje se, že varování hnutí SPD před důsledky nelegální imigrace do Evropy a Migračního paktu EU v podobě veřejné kampaně s „chirurgem z dovozu", za kterou nyní hrozí našemu předsedovi trestní stíhání a vězení, bylo oprávněné. Hnutí SPD stojí za svým předsedou Tomiem Okamurou, protože brání všemi legitimními prostředky ČR a její občany před ničivými dopady masové nelegální imigrace!