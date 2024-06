Rozvoral (SPD): Děkujeme všem voličům, kteří ve volbách do EP dali svůj hlas SPD a Trikoloře!

Vážení přátelé,

děkujeme všem voličům, kteří ve volbách do Evropského parlamentu odevzdali svůj hlas kandidátní listině koalice hnutí SPD a strany Trikolora. Hnutí SPD obdrželo 170.172 hlasů a mandát europoslance obhájil Ivan David. Odmítáme zavedení protiústavního korespondenčního hlasování do českého volebního systému a právního řádu. Všemi legálními prostředky budeme bojovat proti jeho trvalému uzákonění. Přestože Fialova vláda vybírá na daních, které nedávno zvýšila, od českých občanů a firem o desítky miliard korun více než v loňském roce, deficit státního rozpočtu dosahuje rekordních hodnot. Průmyslová výroba v ČR meziročně významně poklesla. Dochází k ohrožení některých tradičních průmyslových odvětví i existence desítek tisíc pracovních míst českých občanů.

Hlavním poselstvím těchto voleb je téměř drtivá porážka stran současné vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti). Tyto strany oproti předchozím volbám do Evropského parlamentu v roce 2019 ztratily v součtu tři mandáty a výrazně podlehly současné parlamentní i mimoparlamentní opozici. Ta získala 12 z celkem 21 mandátů určených v Evropském parlamentu České republice. Strany současné vládní koalice pouze 9. Opoziční strany, které se dostaly do Evropského parlamentu, obdržely 51,69 % odevzdaných hlasů, strany vládní koalice pouze 37,17 %. Jde o naprosto jasné a zřetelné vyjádření hluboké nespokojenosti většiny českých občanů s vládou Petra Fialy. Hlavním cílem hnutí SPD i proto nadále zůstávají volby do Poslanecké sněmovny, které mají proběhnout na podzim roku 2025. Jsme jediným českým politickým subjektem, který dlouhodobě prosazuje referendum o vystoupení ČR z EU a zároveň jediným politickým subjektem, který ve svém programu spojuje euroskepticismus, ochranu českých národních zájmů, obranu konzervativních hodnot a rodin s dětmi, sociální citlivost, obhajobu zájmů seniorů a zdravotně postižených a myšlenky přímé demokracie. Současně jsme pevnou součástí rodiny evropských vlasteneckých, euroskeptických a konzervativních politických stran a hnutí Identita a demokracie (ID). Naši zahraniční partneři v těchto volbách do Evropského parlamentu zvítězili ve Francii, v Rakousku a v Belgii, výrazně uspěli i v Nizozemsku a v dalších zemích. Máme tudíž reálnou možnost a sílu hájit v orgánech EU zájmy českých občanů a České republiky.

2. Odmítáme zavedení protiústavního korespondenčního hlasování do českého volebního systému a právního řádu. Všemi legálními prostředky budeme bojovat proti jeho trvalému uzákonění.

V tomto týdnu bude v Poslanecké sněmovně probíhat závěrečné třetí čtení návrhu vládních poslanců na zavedení korespondenčního hlasování do českého právního řádu. Konkrétně má jít o umožnění korespondenčního hlasování českým občanům žijícím dlouhodobě v zahraničí ve volbách prezidenta České republiky, ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách českých poslanců Evropského parlamentu. Tento návrh neprošel standardním připomínkovým řízením a neprojednala jej Legislativní rada vlády. Vykazuje zásadní věcné, obsahové a technické vady, ale hlavně je zcela v rozporu s českou Ústavou, protože porušuje a pošlapává základní principy volebního práva: rovnost, přímost a tajnost hlasování. Hnutí SPD uzákonění korespondenčního hlasování principiálně odmítá jako útok na svobodu, regulérnost a legitimitu voleb. Korespondenční hlasování rovněž umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, jak víme ze zahraničních zkušeností. Strany vládní koalice se zavedením korespondenčního hlasování ze zahraničí pokouší odvrátit svoji prohru v příštích parlamentních volbách. Hnutí SPD bude bránit principy spravedlivých, rovných, přímých a tajných voleb ze všech sil a všemi legálními nástroji a prostředky. Pokud tento vládní návrh vstoupí v účinnost, budeme se chtít aktivně podílet na vypracování a podání návrhu na jeho zrušení Ústavním soudem.

3. Přestože Fialova vláda vybírá na daních, které nedávno zvýšila, od českých občanů a firem o desítky miliard korun více než v loňském roce, deficit státního rozpočtu dosahuje rekordních hodnot.

Schodek státního rozpočtu ČR za prvních pět měsíců letošního roku činí 210,4 miliardy korun. Jde o třetí největší rozpočtový schodek od vzniku samostatné ČR. Takto nepřijatelně vysoký rozpočtový deficit je zde i přesto, že stát letos vybírá od občanů a firem na daních a sociálním pojištění, které Fialova vláda zvýšila, mnohem více peněz než v loňském roce. U daní je to o 11,3 % více, u sociálního pojištění o 8,8 % více. Výběr daně z příjmů fyzických osob stoupl meziročně o 18 % a výběr daně z příjmů právnických osob o 15,3 %! Je tedy jasné, že problémem hospodaření státu pod vedením Fialovy vlády nejsou nedostatečné rozpočtové příjmy, ale enormní a mnohdy zbytečné výdaje. Zejména v oblastech, které neslouží k financování veřejných služeb, důchodů, podpory porodnosti a rodin s dětmi či zdravotně postižených občanů. Stát vydává mnohamiliardové sumy na nejrůznější platby do rozpočtu EU, na podporu Ukrajiny anebo na financování politických neziskových organizací či na dotace soukromým subjektům typu tzv. solárních baronů. Hnutí SPD dlouhodobě požaduje provést hloubkový audit státního rozpočtu a podoby veřejné správy, aby došlo k citelné úspoře veřejných výdajů a jejich efektivnímu využívání ve prospěch českých občanů a českých firem a zaměstnavatelů. Rovněž chceme snížit zdanění českých zaměstnanců a živnostníků na úroveň, která zde byla před nástupem Fialovy vlády.

4. Průmyslová výroba v ČR meziročně významně poklesla. Dochází k ohrožení některých tradičních průmyslových odvětví i existence desítek tisíc pracovních míst českých občanů.

Průmyslová výroba v ČR v dubnu meziročně poklesla o 0,4 %. Český statistický úřad minulý týden prezentoval, že za tímto propadem stojí hlavně pokles objemu produkce elektřiny, konkrétně o 10 %. Těžba uhlí se meziročně propadla o více než 20 %! Pokračoval i pokles produkce v dalších oborech s vyšší energetickou náročností. Jde hlavně o důsledek škodlivého a nebezpečného projektu Green Deal EU, který poškozuje evropskou ekonomiku a jehož jednotlivá opatření podporuje i Fialova vláda. Green Deal začíná ničit náš průmysl, který je páteří českého hospodářství a prosperity naší země. Nařízení EU v oblasti klimatické a energetické politiky ohrožují zejména naše tradiční průmyslové obory: výrobu automobilů, energetiku či těžbu uhlí. Důsledkem může být zánik desítek tisíc pracovních míst českých občanů a setrvalý propad našeho hrubého domácího produktu spojený s výrazným poklesem životní úrovně a zvýšením nákladů sociálního systému na podpory v nezaměstnanosti či sociální dávky. V hnutí SPD dlouhodobě říkáme, že je nezbytné rychle se vyvázat z podřízenosti normám klimatické a energetické politiky EU. Jejich dopady, hlavně vysoké ceny energií, postupně likvidují český průmysl i zemědělství a vedou k trvalému zdražování naprosté většiny výrobků a služeb a jako stát postupně přicházíme i o energetickou a potravinovou soběstačnost a bezpečnost.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

