Zrušit ČT. Je nástrojem propagandy pro vládu, která vyvolává strach, říká Štěpánek

Novým ředitelem ČT bude Hynek Chudárek. Je tato volba pro televizi dobrou cestou? Nebo koho celkově z původních kandidátů byste vy na místě ředitele rád viděl a proč? A překvapilo vás, že Fridrich nakonec odstoupil?

Když do druhého kola volby postoupila pětice semifinalistů, konkrétně šéf obchodu ČT Hynek Chudárek (17 hlasů), předsedkyně dozorčí rady Czech News Center Libuše Šmuclerová (15 hlasů), bývalý zpravodaj ČT v Rusku a Polsku a do nedávna ředitel ostravského studia ČT Miroslav Karas (11 hlasů), ředitel programu ČT Milan Fridrich (10 hlasů) a šéf ČT Sport Jiří Ponikelský (10 hlasů), glosoval jsem to na svém facebooku takto: „Vzhledem k tomu, že Rada České televize do finálové pětice souboje o post generálního ředitele vybrala hnedle čtyři vrcholné manažery ČT, vypadá to, že členové rady zřejmě žijí v iluzi, že Česká televize je na tom dobře a že plní povinnosti, které jí ukládá zákon. Já si to nemyslím ani o České televizi, ani o Radě ČT. Takže rozpaky, samé rozpaky." Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5368 lidí

Od Rady ČT, kterou ke svému obrazu v naprosté většině zformovala současná vládní politická garnitura, se ale nic jiného nedalo očekávat. Jde přece o jediné: zachovat stávající penězovody a mocenské siločáry, neboť veřejnoprávní televize, které tato Fialova koalice aktuálně přihrála prostřednictvím povinného výpalného v podobě navýšených tzv. koncesionářských poplatků z peněženek občanů miliardy navíc, je jejím důležitým propagandistickým nástrojem. Takže šafářovat tomu všemu musí někdo, na koho bude větší spolehnutí než na nedávno odvolaného Jana Součka, který se ukázal být dočasnou chybou v matrixu.

Do tohoto schématu zapadá i nevůle vpustit dovnitř kohokoli zvenčí, vyjádřená výsledkem Libuše Šmuclerové při finálové volbě, kdy získala pouze jediný hlas. Vlastně to ani nepřekvapuje. Omlouvám se za mírnou nadsázku, ale mafie si také nikoho zvenčí dovnitř nevpouští.

Finální rozstřel mezi dvěma dosavadními členy vrcholného managementu nakonec skočil patem. Chudárek ve druhém kole finální volby získal 9 hlasů a Fridrich 8, ve třetím kole si to prohodili. Ke zvolení bylo potřeba hlasů 10. Ani jedné z lobbistických part se tedy tu druhou nepodařilo přetlačit, pročež představení pro velký úspěch pokračovalo o týden později. V lehké nadsázce jsem to opět glosoval mafiánskou hantýrkou, že consiglieri obou zájmových partiček se v mezičase mohli pokusit dohodnout, kdo ustoupí a co za to, nebo jestli ulehnou na matrace. Nakonec po neúspěšné čtvrté a páté volbě ustoupil Fridrich a Chudárek a spol. slaví. Jako nejzajímavější otázka se mi v této souvislosti jeví ono už zmiňované: Co za to? Uvidíme.

Kam by podle vás ČT měla směřovat?

Česká televize bude nadále směřovat úplně jinam, než bych si představoval já a spolu se mnou svobodomyslní občané, kteří stejně jako já zastávají názor, že když už máme veřejnoprávní média, měla by sloužit společnosti v celé její názorové šíři a ne pouze úzkému výseku vyvolených. V žádné iluzi, že pod novým generálním ředitelem ČT obrátí kurz a vedle progresivistických fantasmagorií a adorace EU bude také zcela rovnoprávně dávat prostor tradičnímu a konzervativnímu pohledu na svět včetně oprávněné kritiky EU, opravdu nežiju.

Velkou diskuzi vyvolalo počínání šéfa zpravodajství Mrzeny, který prý některým členům rady ČT napsal SMS, aby právě Fridricha nevolili. Jak toto okomentovat?

To, že se právě Petr Mrzena, ředitel divize zpravodajství a publicistiky, který za zoufalý stav zpravodajství a publicistiky ČT nese největší odpovědnost, dokonce přihlásil do výběrového řízení na generálního ředitele, považuju za nekonečnou drzost. Právě pod jeho vedením se z České televize stalo zdejší největší dezinformační médium a hlásná trouba pouze jednoho pohledu na svět i politiku. Ty SMS jsou poslední kapka. Měl by z Kavčích hor letět, že se ani za katastrem Prahy nezastaví. Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 47% Zklamal mě 38% Mizerný prezident, dle očekávání 10% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6807 lidí

Někteří zaměstnanci zpravodajství a publicistiky poslali dopis předsedovi Rady ČT, ve kterém se ohrazují proti tomu, co prý zaznělo 18. června na slyšení kandidátů na pozici ředitele ČT na adresu zpravodajství a sice mimo jiné, že je zpravodajství nevyvážené, chybí v něm menšinové názory… Padla prý také zmínka i o údajné nekompetentnosti redaktorů. „Podobná prohlášení na adresu zpravodajství jen několik měsíců před sněmovními volbami vnímáme jako pokus o destabilizaci a oslabení role největší mediální organizace v této zemi,“ píše se například v dopise. Je tato obava na místě?

Ten dopis je opravdu kouzelný. Je to jako by právě ti, kteří jsou příčinou zoufalého stavu zpravodajství a publicistiky ČT, na vrata televize přibili přiznání: „Podívejte se, jak tu v našem pohodlném a vašimi penězi vypolstrovaném ghettu žijeme úplně mimo realitu.“

A jak vy hodnotíte zpravodajství a publicistiku ČT?

Už mnohokrát jsem v posledních letech napsal, že se Česká televize ve své stávající podobě přeměnila ve služebnou zločinnou organizaci. Proč? Protože vysílá cinknuté, neúplné, zavádějící informace. Protože není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem. Protože funguje jako tlampač Bruselu a pátý člen vládní koalice. Mnohokrát jsem také napsal, že problém České televize není v tom, co vysílá, nýbrž v tom, co všechno nevysílá, co všechno selektuje, co všechno překrucuje. Rovněž posté opakuju, že Česká televize za peníze všech obsluhuje pouze část české veřejnosti, a tím pádem také nese velkou spoluodpovědnost za stav naší společnosti.

Celkově, jak vidíte v současné době úlohu veřejnoprávních médií? Mají nebo nemají své „opodstatnění“?

Ze všeho výše řečeného mi vychází, že jediným správným řešením je Českou televizi zrušit. Bez náhrady. Majetek rozprodat, přenosové cesty vysoutěžit, určit správce archivu. Svět médií a technologií se nevratně změnil. Žádný veřejnoprávní moloch, který lidem selektuje, co a koho smějí vidět, a předžvýkává jim, co si mají myslet, už není potřeba. Skuteční profesionálové, kterých v onom začarovaném kavčím zámku samozřejmě pracuje mnoho, se uplatní jinde.

Nedávno začala platit nová pravidla ohledně placení koncesionářských poplatků. Z některých míst zaznívá, že není fér, že platit musí i ti, kteří si prostě ČT nebo ČRo ani nezapnou. Jak to vnímáte vy? Bylo by třeba řešením a vůbec reálnou možností, aby tato média platili formou předplatného jen ti, kteří je opravdu sledují a ti k obsahu tedy měli přístup?

Jedním z prvních kroků nové vlády vzešlé z podzimních voleb musí být zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Není to nic jiného než další daň. Nemravná daň! Zase se budu opakovat: tzv. koncesionářské poplatky jsou neefektivní, iracionální a asociální. Neefektivní jsou proto, že jejich podstatná část se cestou poztrácí, iracionální jsou proto, že ve zcela změněné situaci 21. století uplatňují model z první poloviny 20. století, a asociální jsou proto, že v poměru ke svému příjmu paradoxně nejvíce platí ti nejchudší. Ten systém je prostě zastaralý.

Úplně na závěr odbočíme. Jak vidíte atmosféru mezi lidmi jen pár měsíců před volbami. A jaká témata, podle vás, výsledky voleb nejvíce ovlivní?

Klíčové téma voleb je kritický stav peněženek našich občanů. Za Fialovy vlády podražilo prakticky vše, a pokud Fiala a spol. povládnou dál, bude to ještě horší. Proto také nastolují jiná témata, jejichž jediným společným jmenovatelem je vytváření strachu: „Občané, bojte se války! Občané, bojte se Ruska! Občané, bojte se globálního oteplování! Občané, bojte se pandemie! Musíte nás znovu zvolit, protože jen my vás dokážeme ochránit!“ Na to už jim mohou naskočit pouze intelektuálně nesmělí jedinci, jak je s oblibou eufemisticky nazývám. Podzimní volby budou právě o tom, jaké procento takových lidí, kteří si dobrovolně volí, co jim jen a jen škodí, tu žije.