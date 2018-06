Rozvoral (SPD): Diktát a vyhrožování neomarxisty Macrona musíme zásadně odmítnout

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se podle agentury Reuters vyslovil pro finanční sankce vůči zemím EU, které by odmítaly přijímat migranty s prokázaným nárokem na azyl.

„Nemůžete mít země, které mohutně těží ze solidarity Evropské unie a které mohutně zdůrazňují svůj národní egoismus, když jde o otázky migrace,“ řekl Macron.

Má odpověď:

„Co je prokazatelný nárok na azyl? To, že většina nelegálních imigrantů přišla do Evropy bez dokladů a vydává se za válečné nebo perzekuované uprchlíky? Hnutí SPD zásadním způsobem odmítá jakékoli přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky. Pokud by EU přistoupila na omezení penězovodů, bylo by nutné zauvažovat nad tím, zda za takového předpokladu dále odevzdávat Evropské unii ze státního rozpočtu ČR povinné platby. Neomarxista Macron je spoluodpovědný za imigrační krizi v Evropě, kterou se snaží vyřešit kvótami s nehorázným vyhrožováním. Takovýto diktát musíme zásadním způsobem odmítnout.“

