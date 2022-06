Rozvoral (SPD): Hnutí SPD a Orbánův Fidesz se dohodly na strategickém partnerství!

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že hnutí STAN funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, a proto nesmí být součástí Vlády České republiky! Anketa Buď, anebo. Komu věříte? Petr Gazdík 31% Vít Rakušan 69% hlasovalo: 2816 lidí

1. Hnutí STAN funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, a proto nesmí být součástí Vlády České republiky! Policie mluví o organizovaném zločinu.

V minulém týdnu proběhla policejní razie na pražském magistrátu, na jejímž základě byl zatčen a poté umístěn do vyšetřovací vazby náměstek pražského primátora a místopředseda hnutí STAN Petr Hlubuček. Dle dostupných informací jde o závažnou trestnou činnost založenou na dlouholetém ovlivňování zakázek pražského dopravního podniku jím dosazenou skupinou lidí do jeho vedení, ale jedná se i o další trestnou činnost. Celkem bylo policí zadrženo 13 osob. Hlavou této skupiny měl být Michal Redl, někdejší pravá ruka mafiánského bosse Radovana Krejčíře, který těsně spolupracuje s vedoucími politiky a místopředsedy hnutí STAN dlouhodobě, zejména s europoslancem Stanislavem Polčákem a s ministrem školství Petrem Gazdíkem. Po skandálech a rezignacích na funkce ve vedení hnutí STAN jenom za posledního půl roku (Farský, Polčák, Michalik), se jasně ukazuje, že toto hnutí funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, který nesmí být součástí vlády České republiky! Rezignace ministra školství Gazdíka je z našeho pohledu pouhým „vrcholem ledovce" a není zdaleka dostatečným řešením celé rozsáhlé trestné činnosti. Proto musí odejít z vlády zejména předseda STAN a ministr vnitra Rakušan, který o podezřeních na organizovaný zločin již dříve věděl a nic proti tomu neudělal, aby nedocházelo k politickému zasahování a případnému ovlivňování probíhajícího policejního vyšetřování. Proto hnutí SPD iniciovalo svolání mimořádné schůze Sněmovny, kde budeme požadovat, aby všichni zástupci hnutí STAN odešli z vlády, ve které nikdy neměli být!

2. Jsme proti válce a odmítáme zavlečení ČR do války na Ukrajině. Vstup Ukrajiny do EU by byl proti přístupovým pravidlům.

Minulou středu promluvil prostřednictvím videopřenosu k oběma komorám českého Parlamentu ukrajinský prezident Zelenskyj. Ve svém projevu mj. vyzval evropské země k dalšímu dodávání zbraní a požádal o to, aby byl Ukrajině udělen status kandidátské země EU. Hnutí SPD solidarizuje s civilními oběťmi na obou stranách konfliktu, dlouhodobě podporujeme humanitární pomoc a zajištění základní péče o válečné uprchlíky po dobu trvání konfliktu. Dlouhodobě nesouhlasíme se snahami o zavlečení České republiky do války ze strany vlády Petra Fialy (ODS) a prostřednictvím NATO do případného širšího válečného konfliktu. Proto odmítáme i dodávky zbraní na Ukrajinu, které provádí současná vláda. Žádost o udělení statusu kandidátské země na vstup do EU Ukrajině pak vnímáme jako porušení přístupových pravidel, protože kandidátskou zemí do EU nemůže být stát, na jehož území probíhá válečný konflikt a který zároveň dlouhodobě porušuje práva národnostních menšin žijících na území Ukrajiny. Za řešení konfliktu považujeme ukončení bojů a zahájení jednání, jehož výsledkem bude mírová dohoda. Proto hnutí SPD nepodpořilo ve Sněmovně již v pořadí třetí usnesení na podporu Ukrajiny. Jsme proti válce!

3. Hnutí SPD nepodpoří zhoršení zdravotní péče pro občany, které prosazuje vláda Petra Fialy.

Tento týden budou na programu jednání Poslanecké sněmovny dvě mimořádné schůze. Ve čtvrtek se bude projednávat ve druhém čtení vládní návrh na snížení plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce (děti, studenti, senioři, zdravotně postižení), jehož schválení by znamenalo pro systém českého zdravotnictví ve druhé polovině letošního roku výpadek minimálně 14 miliard korun. Tento krok představuje vážné ohrožení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro české občany. Hnutí SPD tento návrh nikdy nepodpoří a jsme proti zhoršování zdravotní péče pro naše občany.

4. Podpoříme zjednodušení přístupu nízkopříjmových občanů k příspěvku na bydlení a navrhneme zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun a jeho pravidelné zvyšování o inflaci.

V pátek se bude v závěrečném třetím čtení hlasovat o novele zákona o státní sociální podpoře, která má zejména zjednodušit přístup nízkopříjmových občanů k příspěvku na bydlení, což poslanci SPD podpoří. Zároveň k zákonu podáváme svůj pozměňovací návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 60 000 korun, což by rodinám s dětmi do 4 let kompenzovalo růst inflace od posledního zvýšení tohoto příspěvku v roce 2020. Zároveň navrhujeme, aby se rodičovský příspěvek do budoucna pravidelně zvyšoval ze zákona, právě na základě meziročního růstu inflace.

5. Současná vláda pod vedením Petra Fialy (ODS) pokračuje v rekordním tempu zadlužování naší země. Odmítáme rozprodej státního majetku.

Současná vláda pod vedením Petra Fialy (ODS) pokračuje v rekordním tempu zadlužování naší země. Zdražují se ceny energií, pohonných hmot a potravin a inflace dále roste ke dvaceti procentům. Vládní TOP 09 navrhuje výprodej zbývajícího národního majetku. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která už dříve nevyloučila privatizaci České pošty, prohlásila, že by měl být urychleně prodán ziskový státní podnik, jihočeský pivovar Budějovický Budvar. Za hnutí SPD říkáme jasné ne jakýmkoliv snahám o řešení deficitních rozpočtů prostřednictvím rozprodeje státního majetku! Kam podobná politika vede, se můžeme aktuálně přesvědčit v současné situaci, kdy v naší zemi zažíváme rekordní růst cen v podstatě všeho, což je v rozhodující míře důsledkem divoké privatizace 90. let a zběsilého výprodeje základních pilířů našeho národního hospodářství, včetně strategických odvětví, zahraničním vlastníkům, kteří mají zájem pouze o maximalizaci svého zisku a likvidaci konkurence. Dopady této chybné koncepce minulých vlád dnes nesou naši občané v podobě bezprecedentní drahoty a propadu životní úrovně. Pokud vláda není schopna zajistit řádné a vyrovnané hospodaření se státními prostředky, pak ať rezignuje!

6. Hnutí SPD podá pro letošní komunální volby své kandidátní listiny téměř ve 400 obcích a městech a kandidovat za něj bude téměř 10 tisíc občanů. Zářijové volby budou referendem o vládě Petra Fialy.

Uplynulou sobotu se konalo celostátní grémium hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Jeho hlavním bodem bylo zahájení volební kampaně do zastupitelstev obcí a měst a do Senátu, včetně představení ústředních volebních témat. Hnutí SPD podá své samostatné kandidátní listiny téměř ve 400 obcích a městech, z toho se bude jednat o několik desítek kandidátních listin se stranou Svobodní, Trikolora či lokálními subjekty jako například Moravané. Pod značkou SPD tak bude v celé zemi kandidovat téměř 10 000 občanů, převážně našich členů. Budeme usilovat rovněž o to, abychom měli své kandidáty i ve všech 27 senátních volebních obvodech. Hlavními volebními hesly na celorepublikové úrovni budou slogany „Zastavíme zdražování" a „Jsme proti válce", na obecní úrovni pak budou jednotlivé volební programy reflektovat místní problémy, které místní občany trápí. Jsme silný tým! Vyzýváme tímto všechny naše členy k zapojení se do volební kampaně a všechny naše příznivce a občany pak žádáme, aby v těchto volbách odevzdali svůj hlas kandidátům hnutí SPD, a dali tím jasný signál stranám tvořícím současnou vládu, která svou nečinností a nekompetenci přímo zavinila eskalující sociální a ekonomickou krizi, že je na čase, aby podala demisi! Zářijové volby budou zároveň referendem o škodlivé vládě Petra Fialy (ODS).

7. Hnutí SPD a Orbánův Fidesz se dohodly na strategickém partnerství chránící střední Evropu národních států založených na křesťanských hodnotách.

Předseda a místopředseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura a Radim Fiala jednali uplynulý pátek v Budapešti se zástupci maďarské vládnoucí strany Fidesz premiéra Viktora Orbána o vzájemné spolupráci těchto dvou politických subjektů. Delegaci strany Fidesz na jednání vedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Výsledkem tohoto jednání bylo navázání těsné spolupráce a partnerství mezi hnutím SPD a stranou Fidesz, která bude založena na vzájemné výměně zkušeností a na koordinaci postojů. Klíčovou součástí této spolupráce by měly být politické debaty a jednání o budoucnosti střední Evropy na půdorysu států V4+, která by měla být prostorem založeným na existenci a spolupráci silných, suverénních a ekonomicky prosperujících národních států, na křesťanských a konzervativních hodnotách, na podpoře tradiční rodiny a na ochraně občanských, politických a sociálních práv jejich občanů a národních zájmů středoevropských zemí zejména v boji s negativními dopady globalizace.

8. Gratulujeme vlasteneckému Národnímu sdružení Marine Le Penové k rekordnímu úspěchu v parlamentních volbách.

Gratulujeme vlasteneckému Národnímu sdružení Marine Le Penové, které ve francouzských parlamentních volbách skončilo na třetím místě s rekordními 89 křesly a 3,6 miliony hlasů voličů. Pro stranu se jedná o historický úspěch a poprvé bude mít sílu na sestavení poslaneckého klubu či k podání návrhu na vyjádření nedůvěry vládě. Jsme rádi, že Marine Le Pen je přítelkyní hnutí SPD. Společně s jejím Národním sdružením a dalšími patriotickými stranami bráníme Evropu proti diktátu Bruselu, proti islamizaci, neomarxismu a masové imigraci.

9. Fialova vládní koalice použila při volbě radních České televize totalitní metody.

Pokrytectví a protidemokratické praktiky současné vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) se opět prokázaly v plné míře. Poté, co si opakovaně v tajné volbě nedokázala navolit své kandidáty a spřátelené osoby do Rady České televize, rozhodla se na hlasování svých poslanců dohlédnout prostřednictvím veřejné volby, tzv. aklamací. Tedy způsobem, který je v personálních volbách charakteristický pro totalitní a autoritářské režimy. Hnutí SPD se rozhodlo této nechutné frašky svými poslanci neúčastnit. Trváme na tom, že rozhodování o personálních otázkách musí probíhat vždy výhradně tajným hlasováním, aby bylo zajištěno svobodné rozhodování každého jednoho volitele. Nelze akceptovat praktiky, kdy si stranické sekretariáty na poslancích vynucují poslušnost při hlasování. Navolení spřátelených radních, které minulý týden proběhlo, umožní stranám vládní koalice České televizi a jejímu vedení a redakcím zpravodajství a publicistiky pokračovat v praxi, kdy se soustavně porušuje zákon a kdy jsou na televizních obrazovkách preferovány jen určité názorové proudy – a ty ostatní jsou potlačovány. To SPD odmítá. Hnutí SPD prosazuje svobodu a demokracii.

