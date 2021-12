Rozvoral (SPD): Je třeba hájit zájmy občanů České republiky před zájmy Bruselu

Minulý týden v pátek jmenoval prezident Zeman novou vládu, čímž již nic nebrání tomu, aby pětikoalice mohla prosazovat to, co vehementně slibovala v rámci předvolební kampaně našim občanům.

Nyní, když se na základě předvolebního spolčení dostala tato pětikoalice k moci, tak necítí najednou potřebu urychleně řešit velmi aktuální problémy, které negativně pociťují občané. Ti se musí nejen vyrovnávat s různými chaoticky nastavenými omezujícími opatřeními v důsledku koronavirové krize, ale také musí řešit, jak vyjít se svými financemi. Nehorázné zdražování energií mělo za následek, že se sekundárně zdražilo vše ostatní (potraviny, služby, voda, teplo atd.)

Hnutí SPD prosazuje politiku cílenou pro naše občany. V Poslanecké sněmovně naši poslanci v minulém týdnu navrhovali zařadit na program jednání důležité body, v jejichž rámci by se hledala řešení pomoci občanům v této pro ně nelehké době. Pětikoalice mající dnes 108 hlasů ale vše zamítla a ani nechce slyšet naše návrhy řešení, např. ohledně zdražování energií.

Zástupci nové vládní pětikoalice už rok tvrdí, že jsou připraveni programově i personálně vládnout. Nyní, když už byla nová vláda formálně jmenována, nepředstavila žádné řešení ohledně zdražování energií a situace kolem covidu. Nebyla připravena ani personálně, uvedu dva případy. Za odborně nekompetentního považujeme nyní už jmenovaného ministra zahraničí Jana Lipavského (exposlance za Piráty) a prvně nominovaného kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika (místopředseda STAN). Ten na základě informací zveřejněných v Deníku N nakonec svou kandidaturu vzdal. Bylo poukazováno na jeho podnikání v solárním byznysu a půjčku ve výši desítek milionů korun od společnosti Lowfield Investments z daňového ráje na Kypru. Michalikovy solární firmy sponzorovaly třemi miliony korun hnutí STAN.

Je nepřijatelné, že hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dostává na svůj účet peníze z daňových rájů na Kypru. Na jejich transparentní účet přicházejí v posledních dvou měsících zvláštní platby. Jde o sumy od 100 do 200 tisíc korun, které posílají podle zjištění MF ­DNES firmy, jež ovládají jedni a titíž lidé, případně pochybné společnosti, kterým velí firmy z Kypru, případně je v minulosti kyperské firmy založily. Za dva měsíce už straně takto „rozdrobeně“ poslaly přes tři miliony korun. Požadujeme, aby premiér Petr Fiala (ODS) celou situaci pochybného financování svého koaličního partnera vysvětlil.

Všem musí být zcela jasné, že nová vláda bude více hájit zájmy Bruselu a přijímat nesmyslná nařízení z EU, než hájit naše občany. Příkladem je například to, že se pětikoalice zavázala v koaliční smlouvě podporovat šílený eko projekt EU „Gren Deal“ ničící peněženky našich občanů a našich firem, čímž uvrhne naše občany do energetické chudoby. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že systém obchodování s emisními povolenkami zásadně zdražuje ceny energií všem našim občanům, a proto je nutné co nejrychleji vystoupit ze systému obchodování s emisními povolenkami, jak se chystá učinit Polsko.

SPD též odmítá, že nová vláda demobloku nepočítá se zvýšením tarifních platů hasičů, policistů, vojáků, pracovníků v sociálních službách a dalších státních zaměstnanců. Tyto platy by se dle nás měly úměrně zvyšovat s ohledem na rostoucí inflaci, ceny energií, potravin a bydlení. Naši pracující si to jednoznačně zaslouží. Zde jenom zmíním, že tito politici nepočítají, že by navrhli zmrazení platů politiků. Původní návrh na zmrazení platů politiků do roku 2026 odmítli koncem října senátoři ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ANO a ČSSD, a tak platy vrcholných politiků by měly vzrůst příští rok v průměru o šest procent. Navýšení platů dle hnutí SPD si zaslouží všichni pracující, už jen z důvodu vysoké inflace. Stát musí šetřit jinde. My za hnutí SPD navrhujeme škrty, jako jsou například platby solárním baronům, předražené nákupy zahraniční výzbroje pro armádu, platby politickým neziskovkám anebo zrušení vyvádění zisků (dividend) do zahraničí.

Hnutí SPD může slíbit svým voličům, že vždy bude stát na straně našich slušných a pracujících lidí, kteří jsou pro nás na prvním místě. Máme stále větší dojem, že nová vláda vidí své priority někde jinde.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

