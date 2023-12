Rozvoral (SPD): Je třeba provozovat vlastní energetickou politiku v národním zájmu ČR

reklama

Vážení přátelé,

zdražení elektřiny bude pro mnohé firmy likvidační. Fialova vláda odmítá zdražení energií řešit. Fialova vláda odmítá řešit závažné problémy českého školství. Schválený vládní rozpočet zadluží naši zemi ještě více, než plánuje Fialova vláda. Hnutí SPD má ambici uspět v eurovolbách a s vlasteneckými stranami z Evropy vytvořit v Evropském parlamentu nejsilnější frakci a následně blokovat nesmysly z Bruselu.

1. Zdražení elektřiny bude pro mnohé firmy likvidační. Fialova vláda odmítá zdražení energií řešit.

V minulém týdnu Energetický regulační úřad definitivně rozhodl o výrazném zvýšení regulované části ceny elektřiny a plynu pro rok 2024, což významně zvýší i celkové ceny energií pro občany a firmy. Konkrétně půjde o zdražení plateb za obnovitelné zdroje energií a za distribucí u domácností o 66 procent a u firem až o 190 procent. V případě průmyslově náročných oborů půjde až o likvidační zdražení energií podkopávající mezinárodní konkurenceschopnost českých firem, a to zejména i proto, že vláda, na rozdíl od vlád všech ostatních evropských zemí, neposkytne českým firmám (ani občanům) žádné kompenzace. To vše v době, kdy naše hospodářství dlouhodobě klesá i z důvodu slabé spotřeby domácností, resp. poklesu tržeb v maloobchodě a inflaci.

Na mimořádné schůzi Sněmovny k problematice vysokých cen energií v minulém týdnu hnutí SPD navrhlo usnesení, které vyzývalo Fialovu vládu mj. k tomu, aby přijala taková opatření, aby měli naši občané, firmy a domácnosti celkové ceny elektřiny a plynu v příštím roce nižší, než garantují letošní cenové stropy a aby na kompenzaci dopadů vysokých cen energií českým spotřebitelům použila prostředky z emisních povolenek EU. Vládní poslanci však toto usnesení zamítli. Zásadní příčinou zdražování elektřiny v ČR je, kromě neschopné a nekompetentní vládní pětikoalice, zhoubná energetická politika EU, Green Deal a systém emisních povolenek EU. Tento model je nutné odmítnout a opustit a je třeba provozovat vlastní energetickou politiku v národním zájmu ČR.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

2. Fialova vláda odmítá řešit závažné problémy českého školství.

Vláda odmítla minulý týden ve Sněmovně řešit na návrh SPD závažné problémy českého školství, kvůli kterým proběhla i výstražná stávka. Ve školství, vinou vlády Petra Fialy (ODS), panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost. Hnutí SPD proto podpořilo oprávněné požadavky stávkujících pracovníků ve školství. Vládní škrty v této oblasti znamenají mj. i propad financí na mzdy pro nepedagogické pracovníky, které jsou dnes katastrofálně nízké. Například základní mzda školníka se pohybuje okolo 14 tisíc korun!

Vládou navrhované rušení deseti tisíců těchto pracovních pozic ohrozí řádný provoz tisíců našich škol, a tím i podmínky vzdělávání našich dětí, protože nedostatek finančních prostředků ve školách zároveň způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a kvalitu vzdělávání obecně. Zároveň odmítáme současný systém společného vzdělávání (tzv. inkluze), který je extrémně drahý a škodlivý.

Tato falešná ideologie vede pouze ke snížení kvality vzdělávání a k likvidaci našeho vynikajícího speciálního školství. Pokud bude hnutí SPD v příští vládě, budou v ní za nás zastoupeni odborníci, a nikoliv nekompetentní amatéři jako nynější ministr školství, vzděláním muzikolog Mikuláš Bek (STAN). Ten by měl podle hnutí SPD podat demisi.

3. Schválený vládní rozpočet zadluží naši zemi ještě více, než plánuje Fialova vláda.

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17481 lidí

V minulém týdnu Poslanecká sněmovna hlasy koaličních poslanců schválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2024 s dalším astronomickým deficitem 252 miliard korun. Skutečný rozpočtový schodek bude ale výrazně vyšší, jednak kvůli vládou nadsazenému odhadu daňových příjmů a desítkám miliard korun veřejných výdajů skrytých v tzv. mimorozpočtových fondech. Současně lze v důsledku masivního zvýšení daní a povinných pojistných odvodů českým občanům a firmám prostřednictvím tzv. vládního konsolidačního balíčku a významného zvýšení cen energií očekávat další pokles domácí spotřeby a hrubého domácího produktu, a tím i nižší výběr daní, než v rozpočtu předpokládá Fialova vláda.

Poslanci hnutí SPD předložili v rámci projednávání rozpočtu 33 pozměňovacích návrhů, které by přesunuly nepotřebné a zbytné výdaje tam, kde by pomáhaly sociálně ohroženým českým občanům a zároveň by sloužily českým firmám k udržení jejich konkurenceschopnosti a k přežití. Vládní poslanci všechny tyto návrhy zamítli. Hnutí SPD má konkrétní plán řešení, jak systémově konsolidovat veřejné finance a snižovat státní dluh, a to formou opatření jak na straně veřejných příjmů, tak i výdajů. Zároveň disponujeme kvalitními ekonomickými experty a jsme připraveni tyto návrhy realizovat jako součást budoucí vlády.

4. Hnutí SPD má ambici uspět v eurovolbách a s vlasteneckými stranami z Evropy vytvořit v Evropském parlamentu nejsilnější frakci a následně blokovat nesmysly z Bruselu.

V sobotu 2. prosince proběhla v Praze X. celostátní konference hnutí SPD. Konference mj. projednala návrhy nominantů z regionálních klubů a následně schválila čelo kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Lídrem kandidátní listiny bude člen SPD, ekonom a vysokoškolský pedagog Ing. Petr Mach, Ph.D. Na druhém místě potom bude europoslanec a člen předsednictva hnutí SPD MUDr. Ivan David, CSc. a na třetím místě předsedkyně partnerské strany Trikolora Zuzana Majerová.

Konference zároveň schválila základní programové teze do těchto voleb, stejně tak jako zabezpečení přípravy, organizace, financování a realizace všech voleb plánovaných pro rok 2024, tedy včetně voleb krajských a senátních. Hnutí SPD má jednoznačnou ambici dosáhnout ve volbách do Evropského parlamentu lepšího výsledku než v roce 2019 a po těchto volbách společně s našimi evropskými partnerskými stranami ve společné frakci Identita a demokracie (ID) vytvořit početně nejsilnější skupinu v Evropském parlamentu a následně se na úrovni Evropy vrátit k modelu rovnoprávné spolupráce svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu.

Hnutí SPD není mezinárodně politicky osamocené, ale máme silné partnery ve střední i západní Evropě, včetně vládních stran, a jsme schopni náš politický program realizovat i na evropské úrovni. Na české politické scéně jsme jediným silným vlasteneckým, konzervativním a euroskeptickým subjektem, který hájí národní zájmy a suverenitu ČR. Žádáme proto všechny obdobně smýšlející občany, aby podpořili hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu v příštím roce a přidali se k nám!

Konference rovněž vyslovila poděkování poslanci Jaroslavu Baštovi za jeho veškerou doposud vykonanou práci ve prospěch hnutí SPD a popřála mu mnoho sil v jeho boji s náhlým a závažným onemocněním.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Fialova vláda nemá žádné racionální řešení na snížení cen drahých potravin Rozvoral (SPD): Podporujeme požadavky stávkujících proti asociální politice Fialovy vlády! Rozvoral (SPD): Prezident Pavel podpisem daňového balíčku prokázal nezájem o občany ČR! Rozvoral (SPD): Oprávněné požadavky stávkujících plně podporujeme

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE