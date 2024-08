Rozvoral (SPD): Koordinátor strategické komunikace vlády Otakar Foltýn musí být odvolán!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

Vážení přátelé,

Fialova vláda upřednostňuje cizince před českými občany. Zvyšuje totiž dávky Ukrajincům, ale například českým zdravotně postiženým občanům je zvýšit odmítá. Vyzýváme Fialovu vládu, aby zastavila finanční a vojenskou podporu ukrajinského režimu, která jen prodlužuje zabíjení na Ukrajině a zvyšuje státní dluh ČR. Byty se v České republice stále zdražují a kvůli Fialově vládě a Evropské unii se budou zdražovat ještě víc. Hnutí SPD má plán na zajištění dostupného bydlení. Vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn používá proti svým spoluobčanům totalitní výrazy. Vyzýváme vládu k jeho odvolání. Ministerstvo obrany řízené Janou Černochovou z ODS hospodaří neefektivně. Hnutí SPD podporuje racionální průběžnou modernizaci armády s maximálním podílem domácího zbrojního průmyslu.

1. Fialova vláda upřednostňuje cizince před českými občany. Zvyšuje totiž dávky Ukrajincům, ale například českým zdravotně postiženým občanům je zvýšit odmítá.

Migranti z Ukrajiny mají od letošního srpna v ČR nárok na zvýšené humanitární dávky. Některé dávky (např. v případě zdravotně postižených migrantů) vzrostou až na více než dvojnásobek (na 11 835 korun měsíčně). Přitom našim zdravotně postiženým občanům v I. stupni závislosti nedávno odmítla Fialova vláda zvýšit příspěvek na péči, jak navrhovalo hnutí SPD. Tento příspěvek přitom v současné době činí pouhých 880 korun měsíčně. Jde o klasickou ukázku pokrytectví a dvojího metru Fialovy vlády, která v oblasti sociální politiky upřednostňuje cizince před českými občany. Zvyšuje se i příspěvek na bydlení pro Ukrajince z 4 800 na 6 tisíc korun měsíčně u tzv. „zranitelných osob“ a u ostatních migrantů z Ukrajiny z 3 tisíc na 4 tisíce korun měsíčně. Hnutí SPD odmítá považovat za standard stále se zvyšující a časově neomezené speciální sociální dávky pro jednu skupinu cizinců. Zejména, když desítky tisíc českých občanů živoří pod hranicí příjmové i energetické chudoby. Pakliže bude SPD ve vládě, systém změníme ve prospěch našich občanů.

2. Vyzýváme Fialovu vládu, aby zastavila finanční a vojenskou podporu ukrajinského režimu, která jen prodlužuje zabíjení na Ukrajině a zvyšuje státní dluh ČR.

Německá vláda minulý týden prostřednictvím kancléře Olafa Scholze oznámila okamžité zastavení procesu schvalování nové vojenské pomoci Ukrajině, aby tak snížila rostoucí deficit veřejných financí, zejména rostoucí schodek státního rozpočtu. Vláda Petra Fialy by podle SPD měla postupovat stejným způsobem. Posílání financí z českého státního rozpočtu a zbraní za české veřejné peníze na Ukrajinu v době, kdy setrvale roste český státní dluh a jenom náklady na jeho splácení se pohybují ročně ve výši 95 miliard korun, je potřeba ukončit. Podobně je pro hnutí SPD nepřijatelné, aby byl návrh státního rozpočtu na příští rok připravován s dalším astronomickým deficitem 235 miliard korun. Jsme toho názoru, že ČR by měla zvolit stejné řešení jako Německo a zastavit finanční a vojenskou podporu ukrajinského režimu, která jen prodlužuje válečný konflikt na Ukrajině a způsobuje smrt dalších a dalších tisíců osob, hlavně civilistů. Zároveň by měla vláda Petra Fialy navrhovat vyrovnané státní rozpočty a řešit příjmy státního rozpočtu jiným způsobem než plošným zvyšováním daní v rámci tzv. „vládního konsolidačního balíčku".

3. Byty se v České republice stále zdražují a kvůli Fialově vládě a Evropské unii se budou zdražovat ještě víc. Hnutí SPD má plán na zajištění dostupného bydlení.

Ceny bytů v ČR letí stále vzhůru. V Praze se průměr nabídkové ceny nového bytu dle analýzy společností Central Group, Trigema a Skanska dostal na historický rekord, tedy více než 156 tisíc korun za metr čtvereční. Ceny nájemního bydlení potom byly v červenci historicky vůbec nejvyšší. Navíc prognóza budoucího vývoje je ještě pesimističtější, a to nejen kvůli naprostému kolapsu Piráty zpackané digitalizace stavebního řízení, ale i díky schválené Směrnici EU o energetické efektivitě budov. Podle této Směrnice se mj. v roce 2027 mají zavést emisní povolenky na vytápění budov. Směrnice byla schválena Evropským parlamentem letos v květnu a do dvou let musí být implementována do českého práva. Pro tuto Směrnici hlasoval i zástupce Fialovy vlády. To vše dále enormně zvýší náklady staveb, a následně domů a bytů. Hnutí SPD říká dlouhodobě: Dostupné bydlení pro české občany musí být prioritním veřejným zájmem. Patří sem přímá účast státu jako garanta při výstavbě bytů, pomoc samosprávám formou bezúplatného převodu pozemků a budov, plošný projekt výhodných půjček na bydlení pracujícím rodinám či zastropování úroků z hypotečních úvěrů. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, budeme to rezolutně prosazovat.

4. Vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn používá proti svým spoluobčanům totalitní výrazy. Vyzýváme vládu k jeho odvolání.

Koordinátor strategické komunikace Fialovy vlády, plukovník Otakar Foltýn, veřejně označil české občany s jinými názory na konflikt na Ukrajině, než je ten vládní, za „svině a zombíky", kolem kterých je nutné vyhloubit příkopy a dát je do jakési karantény. Plukovník Foltýn si za těmito výroky (i po kritice ze strany opozice) navíc stále stojí. Tyto výroky a chování vládního činitele jsou pro hnutí SPD zcela nepřijatelné. Projevy omezování základních lidských práv a svobod garantovaných Ústavou ČR pronášené plukovníkem Foltýnem jsou navíc zcela v duchu nacistické rétoriky používané vůči Židům či Slovanům. Jestliže Otakar Foltýn nebyl po těchto svých veřejně pronesených výrocích odvolán z funkce, neznamená to nic jiného, než že členové vlády a premiér Fiala s těmito výroky souhlasí. Hnutí SPD proto požaduje po vládě Petra Fialy okamžité odvolání Otakara Foltýna z funkce koordinátora strategické komunikace vlády.

5. Ministerstvo obrany řízené Janou Černochovou z ODS hospodaří neefektivně. Hnutí SPD podporuje racionální průběžnou modernizaci armády s maximálním podílem domácího zbrojního průmyslu.

Ministerstvo obrany řízené Janou Černochovou (ODS) vyčerpalo k dnešnímu dni ze svého letošního rozpočtu (151,2 miliardy korun) pouhých 53 miliard korun! K dnešnímu dni, tedy k blížícímu se konci třetího čtvrtletí, je tak čerpáno z rozpočtu Ministerstva obrany místo 2 % pouhých 0,7 % HDP. Ministerstvu obrany se tak slibované dlouhodobě odkládané modernizační nákupy ve výši astronomických 500 miliard korun dlouhodobě nedaří realizovat. Ministerstvo obrany přitom zahrnulo do svého letošního rozpočtu (oproti všem zvyklostem) téměř 9 miliard korun z jiných oblastí (např. některé dopravní stavby, kybernetický boj anebo kompletní kapitolu rozpočtu Správy státních hmotných rezerv (SSHR), aby vůbec bylo schopno 2 % HDP utratit. Vloni Ministerstvo obrany nakonec utratilo z 2 % HDP pouhých 1,37 %! Na příští rok přitom Ministerstvo obrany plánuje dokonce svůj rozpočet ve výši rekordních 169 miliard korun (o 18 miliard korun více než letos). Hnutí SPD dlouhodobě podporuje průběžnou modernizaci armády s maximálním podílem domácího zbrojního průmyslu. Podle našeho názoru by rozpočty Ministerstva obrany ale měly být tvořeny na reálných základech, tedy v souladu s dopředu vysoutěženými a připravenými strategickými a významnými projekty, a nikoliv taxativně ve výši 2 % HDP, které potom není Ministerstvo obrany schopno efektivně a smysluplně utrácet ve prospěch modernizace a posilování obrany České republiky.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

