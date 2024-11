Rozvoral (SPD): Naši občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce z vyspělých zemí

Hnutí SPD, vycházeje z validních průzkumů k problematice inflace za období posledních čtyř let, zastává jednoznačný názor, že naši občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí OECD. Máme nejvyšší energetickou inflaci v EU, jsme v recesi, padá průmysl a současné asociální vládě v čele s premiérem Petrem Fialou už skoro nikdo nevěří. To, že se stále více našich občanů propadá k hranici sociální chudoby, je realita, na kterou neumí (nebo spíše nechce) Fialova vláda adekvátně reagovat. Navíc ještě vláda podmínky všem slušným a pracujícím občanům, rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým občanům ztěžuje.

Nynější vláda snad žije v jiném světě, o čemž svědčí i výrok, který řekl premiér Fiala počátkem tohoto roku, kdy komentoval výsledky dat z Eurostatu, že současná inflace je nejnižší od března 2021 a je třetinová vůči prosinci roku 2021, kdy se jeho vláda ujala mandátu. Premiér Fiala to okomentoval: „Já myslím, že to je určitě dobrá zpráva pro všechny občany České republiky. Nízká inflace je důležitá. Znamená to konec zdražování – ať už potravin, energie nebo třeba úvěrů. A v kombinaci s růstem ekonomiky to bude znamenat i růst reálných mezd. A to je určitě pozitivní pro celou Českou republiku.“

Nyní uvedu zhodnocení výroku premiéra Fialy chlubícího se tím, jak vláda porazila inflaci, ke kterému se vyjádřil hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler, jenž se 1. prosince 2024 stane členem bankovní rady ČNB. Ten srovnal na svém profilu na síti X ekonomická data za čtyři roky a toto porovnání není pro Českou republiku vůbec lichotivé. Oproti roku 2020 platí občané za všechno o 35,8 % více. Z toho například o 27,5 % více platí za potraviny a 34,3 % za služby. Jakub Seidler též pro Parlamentní listy uvedl, že od roku 2020 se elektřina u nás dle dat z Eurostatu zdražila o 80,9 %. Jediná země, která je na tom v tomto srovnání hůř, je Estonsko, kde zdražení atakuje 300 %. Seidler podotýká, že zdražení elektřiny je v České republice dvojnásobné oproti průměru EU, který je 44 %.

Hnutí SPD nechce, aby naši občané dopláceli na špatné řízení naší republiky současnou vládou. Nekompetentní fiskální a hospodářská politika asociální Fialovy vlády vede pouze k úpadku české ekonomiky a ke ztrátě důvěry občanů v budoucnost. Tento stav už musí skončit. Naši občané si zaslouží takovou vládu, která hájí jejich zájmy a koná vše k tomu, aby se občanům v České republice žilo lépe. Pro hnutí SPD jsou občané České republiky na prvním místě!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

