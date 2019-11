Rozvoral (SPD): Navrhujeme veřejnou kontrolu financování neziskovek

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž informujeme, že hnutí SPD navrhuje veřejnou kontrolu nad financováním neziskovek, které dostávají peníze ze zahraničí, a že hnutí SPD jako jediné z parlamentních subjektů hlasovalo a bude hlasovat proti zprávám o hospodaření a činnosti České televize. Novela zákona o policii předložená Hamáčkových ministerstvem vnitra připomíná model fungování totalitní StB a vytváří nástroje perzekuce politické opozice. Zvýšení rodičovské je správné, ale nedostačující – není spravedlivé pro pracující rodiče a pro maminky samoživitelky. Hnutí SPD podpoří domácí pálení malého množství alkoholu, neboť je to věc, která má u nás tradici, a protože jsme proti kriminalizaci slušných občanů. Náš návrh hmotné a trestní odpovědnosti politiků jde v parlamentu do třetího čtení.

1. Hnutí SPD navrhuje veřejnou kontrolu nad financováním neziskovek, které dostávají peníze ze zahraničí

Státní správu a politiku České republiky významně ovlivňují neziskové organizace financované ze zahraničí, velmi často zapojené do sítě finančního spekulanta Sorose. Poslanci SPD minulý týden navrhli, aby neziskové organizace směly dostávat peníze ze zahraničí výhradně bezhotovostně. Částky převyšující 5.000 eur (zhruba 127.500 korun) by musely vést na zvláštním účtu, který umožňuje veřejnou kontrolu (toto opatření se netýká členských příspěvků). Byl by tak zřejmý dárce peněz. Cílem tohoto návrhu je, aby všechny příjmy nad tuto částku musely být vedeny na transparentních účtech. Neziskové organizace nyní mohou dostávat peníze ze zahraničí, aniž je jasné, kdo je poskytl, přitom jejich činnost se často dotýká společenských a občanských zájmů, které sleduje Česká republika. Je tedy legitimní, aby veřejnost znala původ prostředků, které organizace získávají od zahraničních dárců. Úprava primárně nesměřuje na zájmové organizace, které jsou založeny výhradně na členském principu a které jsou v českém neziskovém sektoru nejpočetnější (např. Českomoravská myslivecká jednota, Sokol, zájmoví sběratelé a další), z nichž některé mohou mít také zahraniční členy. Hnutí SPD podporuje neziskové organizace, které pomáhají našim potřebným lidem, ale dlouhodobě vyzýváme k ukončení dotování takzvaných „politických neziskovek" z veřejných peněz, a zejména těch, které jsou napojeny na finančníka a neomarxistického globalistu George Sorose.

2. Česká televize vede politickou válku s hnutím SPD

Hnutí SPD jako jediné z parlamentních politických subjektů hlasovalo a bude hlasovat proti zprávám o hospodaření a činnosti České televize. Nepovolíme v našem úsilí, ani kdyby nám její politologové dávali v průzkumech 0%. Naše stanovisko je jasné: Česká televize špatně hospodaří a zneužívá svůj statut k politické manipulaci v zájmu globalistů Evropské unie. Je propojena se zájmy politických neziskovek řízených globalistou Sorosem. Hnutí SPD požaduje změnu České televize na příspěvkovou organizaci státu s jasnou státní kontrolní kompetencí v oblasti hospodaření. Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků, které jsou faktickou formou daně bez ohledu na to, jestli se občan na programy České televize dívá nebo ne.

3. Novela Hamáčkova ministerstva vnitra připomíná model fungování totalitní StB

Návrh ministra Hamáčka může vést k zneužití tajných služeb k potlačení politické opozice.

Vláda minulý týden přijala usnesení, kterým schvaluje nebezpečnou novelu zákona o policii předloženou ministrem vnitra Hamáčkem (ČSSD). Tato novela (mimo jiné) zavádí nové pravomoci pro zpravodajské služby, kdy jim umožňuje využití informací, které získaly, jako procesního prostředku pro případné trestní řízení. SPD s touto novelou zásadně nesouhlasí. Jednalo by se o snadno zneužitelný instrument, který by nebyl prováděn pod kontrolou státního zástupce. Sloučení vyšetřovací a zpravodajské funkce pod hlavičku tajných služeb připomíná model fungování totalitní StB. SPD nevidí jediný důvod zavedený model spolupráce mezi zpravodajskými službami měnit zejména s ohledem na skutečnost, že zpravodajským službám zadává v současné době úkoly vláda a prezident republiky. Pokud by však tyto pravomoci přešly také pod ministra vnitra, hrozila by tím možnost podezření z úkolování tajných služeb proti politickým oponentům, a tedy především proti hnutí SPD. Poslanci SPD tuto novelu při projednávání ve Sněmovně razantně odmítnou, protože by se jednalo o nejzásadnější změnu postavení tajných služeb od roku 1989.

4. Zvýšení rodičovské není spravedlivé pro pracující rodiče a pro maminky samoživitelky

Minulý týden ve Sněmovně prošlo i díky hlasům poslanců SPD zvýšení tzv. rodičovské z 220 na 300 tisíc korun od 1. ledna 2020, tedy o 80 tisíc korun. Protože však poslanci za vládní ANO, ČSSD s podporou KSČM zamítli hlasováním návrh SPD, tak na zvýšenou částku nebude mít nárok 70 tisíc pracujících rodičů s dětmi do 4 let. Tedy například velmi mnoho maminek samoživitelek. To je pro SPD nepřijatelné!

5. Hnutí SPD podpoří domácí pálení malého množství alkoholu

Hnutí SPD nesouhlasí s postojem ministerstva financí vlády České republiky, které odmítá možnost legalizovat domácí pálení malého množství alkoholu. Rada EU (konkrétně rada ministrů financí ECOFIN) v pátek 8. listopadu neschválila osvobození domácího pálení alkoholu od spotřební daně, ač se na něm shodla velká většina zemí. Proti se opět postavila Česká republika prostřednictvím ministryně financí Schillerové (za ANO), jejíž hlas spolu s bulharským návrh zablokoval. Domácí pálení má tradici v naší zemi a v řadě míst Moravy se dnes jedná o fakticky zbytečné riziko kriminalizace slušných lidí.

6. Náš návrh hmotné a trestní odpovědnosti politiků jde v parlamentu do třetího čtení

Do třetího čtení ve Sněmovně jde náš návrh zákona zvyšující odpovědnost odpovědných za hmotnou nebo finanční škodu způsobenou státu. Hnutí SPD dlouhodobě programově prosazuje, aby lidé, kteří způsobí škodu hrazenou z prostředků daňových poplatníků, za to nesli odpovědnost. Musí skončit praxe beztrestnosti politiků a úředníků za jejich lajdáctví a neodpovědnost. Česká republika je díky chybějící právní ochraně veřejného zájmu doslova protunelována díky lumpárnám na účet všech občanů. Svobodu musí přestat zneužívat lajdáci nebo zloději. Svoboda musí vést ke spravedlnosti pro všechny a nikoliv jen pro mocné a bezohledné.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

