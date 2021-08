Rozvoral (SPD): Nechceme a nebudeme platit účty za americké invaze a agrese

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že ministerstvo zdravotnictví fakticky ohrožuje zdraví občanů. Požadujeme přiznat lidem s protilátkami proti covidu-19 bezinfekčnost. Vláda ANO a ČSSD dále šikanuje a ponižuje neočkované a netestované děti. Požadujeme návrat všech dětí do škol, a to bez podmínek! Proto SPD podá správní žalobu proti těmto opatřením. Vláda neproplácením testů porušuje zákon. Hnutí SPD je proto i v tomto případě připraveno podat žalobu. Evropská unie prosazuje přesídlení afghánských imigrantů do Evropy a zemím, které je přijmou, dá peníze. Hnutí SPD přijímání imigrantů odmítá! Je třeba prošetřit, zda BIS neodposlouchává prezidenta Zemana a jeho okolí. Požadujeme důslednou kontrolu zpravodajských služeb.

1. Ministerstvo zdravotnictví fakticky ohrožuje zdraví občanů. Požadujeme přiznat lidem s protilátkami proti covidu-19 bezinfekčnost.

Navzdory názoru velké části imunologů ministerstvo zdravotnictví řízené Adamem Vojtěchem (za ANO) dál trvá na tom, že pozitivní test na protilátky jako doklad o bezinfekčnosti uznávat nebude. Ministerstvo zdravotnictví navíc oznámilo, že nedoporučuje vyšetřování protilátek před vakcinací. V podstatě tím říká, že kdo nebyl doposud očkován, měl by se bez měření protilátek nechat naočkovat. Přitom víme, že pokud měl někdo protilátky a byl současně naočkován, měl po očkování zdravotní problémy. Ministerstvo zdravotnictví tak fakticky ohrožuje zdraví občanů. Jedná se jednoznačně o diskriminaci neočkovaných občanů a rozdělování společnosti na očkované a neočkované. Přitom podle imunologů je hladina protilátek jedním z kritérií, podle kterých se následně určuje počet dávek očkování. Tedy těch protilátek, které nyní nechce ministerstvo zdravotnictví neočkovaným uznat. Ministerstvo zdravotnictví přitom zcela vážně uvažuje o očkování 3. dávkou vakcín právě z důvodu nízké hodnoty protilátek. To je pro SPD zcela nepřijatelné. Říkáme jasné NE povinnému covid očkování. Kdo se chce očkovat, ať se očkuje, kdo nechce, ať není diskriminován. Očkování musí být výhradně na základě dobrovolnosti. Zároveň požadujeme přiznat lidem s protilátkami proti covidu-19 bezinfekčnost.

2. Vláda ANO a ČSSD dále šikanuje a ponižuje neočkované a netestované děti. Požadujeme návrat všech dětí do škol, a to bez podmínek!

Vláda ANO a ČSSD dále šikanuje a ponižuje neočkované a netestované děti. Minulý týden vyšlo dlouho očekávané nové mimořádné nařízení ministerstva zdravotnictví. Od 1. září budou do škol vpuštěny i děti bez testu na covid, musejí ale mít po celou dobu nasazeny roušky. Děti bez testu nesmějí ale při hudební výchově zpívat (mají povolenou jen teoretickou část výuky) a při tělesné výchově mohou žáci bez testu cvičit jen venku a nesmějí po hodině používat sprchy. Ve školních jídelnách budou muset netestované děti sedět odděleně od očkovaných/testovaných. Testování ve školách je povinné, pokud zákonný zástupce odmítne své dítě otestovat a nedovolí mu nosit roušku, dítě nebude vpuštěno do školy, musí nastoupit na výuku doma, kdy mu škola zadá, co se má za 14 dní naučit, aby nezaostával. Chaos a zmatky tak pokračují i nadále. Vláda se tímto mimořádným opatřením rozhodla diskriminovat děti, které jsou testované či očkované anebo prodělaly onemocnění covid-19 od těch, které jsou zdravé, ale nejsou testované. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné a proto SPD podá správní žalobu proti těmto vládním opatřením. Požadujeme návrat všech dětí do škol, a to bez podmínek! Zároveň odmítáme testování a povinné očkování dětí.

Anketa Mají Piráti kvalitní program pro seniory? Ano 1% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 618 lidí

3. Vláda neproplácením testů porušuje zákon. Hnutí SPD je připraveno podat žalobu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za hnutí ANO) rozhodl, že od 1. září nebudou preventivní testy hrazeny ze zdravotního pojištění. Testování bude nadále hrazeno pouze pro osoby mladší 18 let a pro ty, kteří nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů. Kromě zmíněných výjimek si tak lidé starší 18 let budou od září muset sami platit koronavirové testy například před návštěvou restaurací, kulturních nebo sportovních akcí. Podle hnutí SPD se jedná o další z řad porušování zákonů ze strany ministerstva zdravotnictví a jsme připraveni v této věci podat i příslušnou žalobu. Pokud vláda něco nařídí, tak to také musí všem osobám poskytnout bezúplatně anebo plně hradit.

4. Evropská unie prosazuje kvóty a přesídlení afghánských imigrantů do Evropy a zemím, které je přijmou, dá peníze. Hnutí SPD přijímání imigrantů odmítá!

EU má v plánu dát peníze členským zemím, které přijmou afghánské imigranty. V sobotu to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zároveň vyzvala mezinárodní komunitu, aby se podílela na přesídlení imigrantů do Evropy. „Apeluji na všechny státy, které se účastnily misí v Afghánistánu, na Evropany i všechny ostatní, aby stanovily dostatečné přijímací kvóty (...), abychom společně mohli pomoci těm, kteří potřebují ochranu," uvedla Ursula von der Leyenová. „Komise je připravena uvolnit nezbytné rozpočtové prostředky na podporu členských států, které nabídnou uprchlíkům pomoc v podobě možnosti usazení se na jejich území," dodala Leyenová. Hnutí SPD tyto požadavky EU odmítá, a naopak vítáme prohlášení rakouského kancléře Sebastiana Kurze, který odmítá ve své zemi poskytnout pobyt afghánským imigrantům. Angažmá NATO a USA v Afghánistánu stálo 300 miliónů dolarů denně a celkem 2,26 biliónu dolarů (2,26 miliónů miliónů). Mezi lety 2004 až 2020 zaplatila Česká republika za účast v Afghánistánu celkem 16,4 miliardy korun. A výsledkem je třísettisícová vyzbrojená a vycvičená afghánská armáda, která se bez boje vzdala během jedenácti dnů padesátitisícovému Talibánu. Americký prezident Joe Biden dnes hovoří o dvacetileté misi jako o omylu minulosti. Nechceme a nebudeme platit účty za americké invaze a agrese. Naši občané jsou pro SPD na 1. místě! NE nepřizpůsobivým, NE imigrantům a NE islámu v ČR!

5. Je třeba prošetřit, zda BIS neodposlouchává prezidenta Zemana a jeho okolí. Požadujeme důslednou kontrolu zpravodajských služeb.

Prezident republiky Miloš Zeman v neděli obvinil Bezpečnostní informační službu (BIS) z odposlouchávání jeho a lidí z jeho okolí. Hnutí SPD považuje toto oznámení za velmi závažné a je jej potřeba prošetřit. BIS je podřízena vládě a premiérovi a povolování odposlechů může být prováděno pouze se souhlasem příslušného soudu. Hnutí SPD má dlouhodobě výhrady k práci BIS a jsme přesvědčeni, že kontrola zpravodajských služeb stávajícími orgány Sněmovny je dlouhodobě nedostatečná. Proto byla před dvěma roky provedena změna příslušného zákona, aby zpravodajské služby byly pod nezávislou kontrolou desetičlenné komise, která by mohla vstupovat i do živých spisů. Měli by to být bezpečnostní experti, nezávislí odborníci, a nikoliv nominanti politických stran. Tzv. demoblok, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti a Starostové, však schválení vládních nominantů do této komise ve Sněmovně blokují, a proto tato komise nemůže již dva roky plnit svou nezávislou kontrolu. Proto chceme, aby byly v co nejkratší možné době svolány příslušné sněmovní kontrolní orgány a vyslechly premiéra Andreje Babiše a pověřeného ředitele BIS plukovníka Michala Koudelku v této věci. Pokud došlo ze strany premiéra, vlády anebo BIS k pochybením, musí z toho být vyvozeny odpovídající závěry.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov Rozvoral (SPD): Nechceme v naší republice žádné imigranty a propagátory islámské ideologie Rozvoral (SPD): Hnutí SPD plní svůj program a drží slovo Rozvoral (SPD): Požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.