Rozvoral (SPD): Nechceme být součástí německo-francouzského superstátu

Zcela v tichosti a bez účasti médií se dohodli francouzský prezident Macron a německá kancléřka Merkelová o společném postupu autoritativního řízení celé Evropy. Dokladem je společná smlouva o francouzsko-německé kooperaci, která byla podepsána v Cáchách.

Ano, tak dokazuje Evropská unie svou transparentnost a rovný přístup ke všem ostatním zemím, které tvoří společenství zemí Evropské unie. Francouzský prezident Emmanuel Macron neumí vyjít s vlastními občany, ale chtěl by být jednou ze dvou velmocí, které by v budoucnu určovaly chod všech zemí v rámci Evropské unie. Ve Francii už od 17. listopadu minulého roku probíhají protestní akce proti politice Emmanuela Macrona, při kterých už bylo zraněno více jak dva tisíce demonstrantů a tisíc policistů. To samé by se dalo říci o Angele Merkelové, která už koncem roku oznámila, že nechce být v dalším volebním období německou premiérkou a vzdala se i své funkce v čele německých křesťanských demokratů (CDU). Stále bude ale ona tou nejzodpovědnější osobou, která „pozvala“ imigranty do Evropy. Nyní dělá různá opatření, aby alespoň jejich část přesunula do jiných zemí Evropské unie, což se jí ale nedaří. Určitě ve společné francouzsko-německé smlouvě bude mít otázka přerozdělování imigrantů svou důležitost. Ve smlouvě se navrhuje, aby vznikla společná francouzsko-německá rada, která bude mít za úkol koordinovat společný postup obou zemí, a scházet by se měla nejméně tři krát do roka. Řešit by měla tato rada otázky spojené se společnou obranou států, koordinaci vývozu zbraní a propojení obranného průmyslu včetně výroby vojenské techniky. Dalším úkolem společné rady bude prosazení Německa do orgánů Rady bezpečnosti OSN, aby bylo Německo jejím stálým členem. Je vidět, že to mají velmi dobře promyšlené a naplánované. A jak na tyto skutečnosti reagují naši nejvyšší političtí představitelé?

Ministerstvo zahraničí o této smlouvě dopředu vědělo, ale nepodniklo žádné kroky, aby byla naše veřejnost informována. Dle současného velmi probruselského ministra zahraničí Tomáše Petříčka, jak uvedl pro Echo24: „Smlouva mezi Francií a Německem, která má navázat na slavnou Elysejskou smlouvu mezi oběma zeměmi, je předně bilaterální záležitostí Francie a Spolkové republiky. Pokud smlouva mezi Francií a Německem prospěje EU, pak je to pro Unii i Česko dobrá zpráva. Vznik tvrdého jádra EU ale francouzsko-německou dohodou nehrozí.“ Na tyto postupy jsme od ministerstva zahraničí zvyklí. Všichni ať si udělají obrázek, jak to vlastně tento ministr ČSSD, který je členem její pražské organizace a který prošel řadou funkcí z pozice Mladých sociálních demokratů, doopravdy myslí a jestli je jeho prioritou blaho našich občanů.

Naše hnutí SPD zastává názor, že by naši občané měli být informováni o těchto krocích představitelů Německa a Francie a zároveň dostat zpětnou vazbu od našich politiků k dané skutečnosti. Nechceme být součástí německo-francouzského superstátu, ale ctíme národní hrdost a suverenitu naší republiky. Naši spolupráci v rámci Evropy spatřujeme ve spolupráci suverénních států a spolupráci v rámci zemí Visegrádské čtyřky a Rakouska.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

