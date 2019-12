Rozvoral (SPD): Nedovolíme, aby v České republice zakořenila nenávistná islámská ideologie

První prosincový pátek tohoto roku napadla skupina mladíků v jihoněmeckém městě Augsburgu skupinu místních občanů, kteří se vraceli z vánočních trhů. Bohužel jeden z napadených mužů útok mladíků nepřežil. Šetřením policie se podařilo zjistit pachatele, kterými byli mladíci pocházející z imigrantských rodin.

Hnutí SPD dlouhodobě odmítá, aby se v naší republice začaly usazovat muslimské rodiny, pro které je uctívání islámské ideologie prioritou. Mnoho takto smýšlejících rodin se během posledních let, a to především v souvislosti s velkou imigrační vlnou do Evropy, do zemí Evropské unie dostalo. Zde zakládají nelegální buňky a pro dané státy představují velké bezpečnostní riziko. V zemích, jako je Švédsko, Francie a Německo, se už tyto skupiny imigrantů zabydlely na předměstích velkých měst. Zde páchají trestnou činnost a posilují mládežnické gangy, které tvoří už i děti těchto imigrantů. Místní obyvatelé začali na jejich chování rezignovat a radši opouštějí své domovy a mění bydliště. V Německu jsou skupiny organizovaného zločinu na vzestupu zejména díky nelegálním imigrantům. Ti nejprve za peníze přepravili do Německa své krajany ze Sýrie, Libanonu, Iráku, Afghánistánu a severní Afriky a čím více narůstají jejich počty, tak roste i jejich sebevědomí, že si zde mohou dělat, co chtějí. To dokazují svým chováním (viz uvedený příklad). Nesmíme dopustit, aby se něco takového dělo i v naší republice.

Devětačtyřicetiletý německý hasič byl začátkem prvního prosincového víkendu tohoto roku velmi surově napaden skupinou sedmi mladíků ve věku od 17 do 20 let, když se vracel se svou ženou a párem přátel domů z vánočních trhů v Augsburgu. Muž naneštěstí zemřel v přivolané sanitce cestou do nemocnice, lékařům už se nepodařilo muži pomoci. Jeden z mladíků (17 let) je obviněn z vraždy, ostatních šest pachatelů za napomáhání při vraždě. Další členové gangu jsou policistům dobře známi z dřívějška pro jiné delikty. Všichni už jsou ve vazbě a to díky dobré práci místní policie. I když útočníci z místa napadení utekli, tak policisté díky kamerovým záznamům provedli velkou pátrací akci a ještě téhož večera zadrželi skupinu 7 podezřelých. Všichni se narodili v Německu a žijí v Augsburgu, mnozí však mají i další státní příslušnost. Hlavní podezřelý je Němec, narozený v Augsburgu, který má ještě turecké a libanonské občanství. Druhý napadený, padesátiletý muž, který byl se zemřelým hasičem, jeho ženou a svou ženou na procházce vánočním Augsburgem, útok sice přežil, ale má četná zranění v obličeji. Manželka zavražděného muže skončila po útoku v péči psychologů (server arcor.de).

Naše hnutí SPD se všemi dostupnými prostředky snaží, aby se v naší republice cítili občané bezpečně. Jako velké potencionální nebezpečí spatřujeme v imigrantech, a to převážně islámských. Tyto naše obavy potvrzují i zvyšující se případy teroristických a násilných útoků v okolních zemích. Nechceme zde žádné propagátory netolerantní, nenávistné, velice násilné a ženami opovrhující islámské ideologie, ze které se rekrutují zastánci radikálního islámu. Tomu my říkáme razantně NE. Naši poslanci předložili ve sněmovně návrhy zákonů na zákaz nenávistné islámské ideologie a zákaz islámského zahalování na veřejnosti, ale vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM projednávání těchto návrhů zákonů blokuje. My to však nevzdáváme, protože našim cílem je ochrana naší vlasti a občanů.

