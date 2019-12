Rozvoral (SPD): V naší zemi odmítáme jakékoli formy nenávistné islámské ideologie!

Somálka se proti rozhodnutím soudů odvolala a případ se dostal až k Nejvyššímu soudu. Ten dal za pravdu somálské dívce, což zdůvodnil tím, že Česko musí tolerovat náboženský pluralismus.

Hnutí SPD poukazuje na skutečnost, že to není první případ Nejvyššího soudu, když zaujal v projednávané věci zcela odlišné stanovisko, než ke kterému dospěli soudci nižších instancí, a tak posílá projednávané kauzy úplně na začátek. To má za následek nejenom zdlouhavá řízení, ale i zvýšené finanční náklady. Hnutí SPD má na to recept, který definuje ve svém programu, spočívající v časově omezeném mandátu soudců a jejich přímou odpovědnost za svá rozhodnutí. Zastáváme odlišný názor na rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze somálské žačky, která nemohla na pražské Střední zdravotnické škole na základě školního řádu nosit hidžáb. Jsme totiž přesvědčeni o tom a souhlasíme s bývalým zástupcem veřejného ochránce práv Stanislavem Křečkem, který k rozhodnutí mimo jiné řekl: „Pokud totiž v našich školách nesmí mít nikdo na hlavě pokrývku hlavy, nemůže jakékoliv náboženství představovat výjimku z tohoto pravidla. Jsme sekulární stát a náboženské přesvědčení nemůže nikomu poskytovat jiná práva, než která mají i ostatní občané. Odmítnout ‚někomu právo‘, které nikdo další z občanů nemá, není diskriminace. Když šátek, tak i čepice...“

Připomeňme si celý sled událostí, který začal žalobou somálské dívky na školu z důvodu, že jí škola zakázala nosit hidžáb a tím ji jako muslimku nepřímo diskriminovala. Obvodní soud pro Prahu 10 zprostil Střední zdravotnickou školu v Praze 10 žaloby z diskriminace somálské dívky. Hidžáb je šátek, kterým si muslimské ženy zahalují vlasy, krk a ramena. Ayan Jamaal Ahmednuurová tvrdila, že pražskou Střední zdravotnickou školu opustila poté, co ji ředitelka při zahájení školního roku v září 2013 vyzvala, aby si sundala hidžáb při vyučování. Somálka požadovala omluvu a 60 tisíc korun jako odškodné za diskriminaci. Ředitelka školy argumentovala tím, že s ohledem na společenské normy a nevhodné odívání některých dětí obecně škola zakázala žákům nosit pokrývky hlavy do vyučování. Somálská dívka také – dle vyjádření školy – do začátku školního roku nepředložila požadované povolení k pobytu.

Ačkoli žalobu somálské dívky na Střední zdravotnickou školu v Praze 10 kvůli údajnému zákazu nosit při výuce muslimský šátek odmítl prvostupňový i odvolací soud, ve věci rozhodoval minulý týden Nejvyšší soud, neboť advokátka cizinky podala dovolání, v němž napadá argumentaci Městského soudu v Praze. Nejvyšší soud ve věci rozhodl zcela opačně, než dříve rozhodly podřízené soudy. Toto rozhodnutí vysvětlili soudci tvrzením: „Osoby bez náboženského vyznání či jiného náboženského přesvědčení by měly respektovat vnější projevy náboženského přesvědčení druhých a není rozumného důvodu, proč by měly tyto projevy jiného, byť u nás nezvyklého náboženství tyto osoby omezovat nebo ztěžovat výkon jejich základních práv.“ Případ se nyní vrací zpět k obvodnímu soudu k novému projednání, soud ale bude vázán názorem Nejvyššího soudu. K danému případu ještě dodám, že ředitelka školy Ivanka Kohoutová loni dostala od prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy o stát. Konkrétně ji Hrad ocenil jako „statečnou ženu v boji s netolerantní ideologií“.

Naše hnutí SPD nehodlá v naší republice trpět islámské zvyky podporující netolerantní, nenávistnou, velice násilnou a ženami opovrhující islámskou ideologii a v dané věci skupina našich poslanců v čele s předsedou Tomiem Okamurou zpracovala a navrhla již dva návrhy zákonů. Jedním z nich je zákaz propagace islámské ideologie a druhý spočívající v zákazu zahalování obličeje na veřejnosti, což by se posuzovalo jako přestupek. Osobě, která by se tohoto protiprávního jednání dopustila, by mohla být uložena sankce – pokuta až do výše 10 tisíc Kč. Návrh zákona byl v polovině listopadu minulého roku předložen sněmovně jako tisk č. 328. Vláda k němu zaujala neutrální stanovisko. Organizační výbor doporučil návrh zákona k projednávání na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019), ale vzhledem k tomu, že je na programu projednávání velké množství zákonů a vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM projednávání opozičních návrhů zákonů blokuje, zřejmě se na něj nedostane. Zákony k zákazu nošení hidžábu v různých formách platí ve Francii, Rakousku, v Dánsku, Belgii, v Německu v osmi spolkových zemích, Nizozemsku, kanadské provincii Québec a též v muslimském Tunisku. Pevně věříme, že brzy mezi tyto země bude patřit i Česká republika.

Převzato z profilu politika

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Chceme, aby měli senioři garantovaný minimální starobní důchod Rozvoral (SPD): Rodina na 1. místě – Pracovat se musí vyplatit! Rozvoral (SPD): Francouzi čím dál méně důvěřují politice prezidenta Macrona SPD: Rodina musí být v České republice na prvním místě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.