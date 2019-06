Rozvoral (SPD): Největším nebezpečím pro Evropu je islámský terorismus

Hnutí SPD od svého založení varuje před hrozbou radikálního islámu, který se začal infiltrovat do zemí Evropy od konce 90. let minulého století. Následně na své intenzitě ohromně zesílil masovým přílivem imigrantů z muslimských zemí a to na základě vítací politiky německé kancléřky Angely Merkelové ve druhém desetiletí tohoto století. Do zemí Evropské unie se tak dostalo několik milionů nelegálních imigrantů, kteří se do Evropy dostávali přes dvě hlavní migrační trasy. První „Balkánská trasa“ vede z Turecka přes Egejské moře a Balkán do střední Evropy a druhá „Středomořská trasa“ vede ze Severní Afriky přes Středozemní moře do Itálie, případně do Francie nebo Španělska. Zveřejněná data národního bezpečnostního think–tanku CSIS jsou přirozeným vyústěním následků vítací politiky Angely Merkelové a vedoucích představitelů ve vrcholných orgánech EU.

Vraťme se ke zprávám zveřejněných americkým bezpečnostním think-tank CSIS (zdroj: The Transnational Threats Project@CSIS). Data získaná v rámci projektu nadnárodních hrozeb, poskytují strategická hodnocení terorismu, militantních a zločineckých sítí po celém světě. Uvádí se, že počet teroristický útoků v USA vzrostl o 1.450 procent. Cílem útočníků byly náboženské osobnosti a instituce. V Evropě byl nejvíce zaznamenán nárůst islámského terorismu, kde islámské teroristické útoky vzrostly mezi lety 2007-2017 o 725 procent. Toto číslo, které zahrnuje jak úspěšné, tak i neúspěšné útoky, opět zdůrazňuje skutečnost, že islámský terorismus je zdaleka největší hrozbou terorismu na Západě.

O tom, že tato situace je důsledkem nelegální imigrace do zemí EU, dnes snad již nikdo nepochybuje. Jenom dva největší lídři Evropské unie německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emannuel Macron si stále nalhávají, že se jim podaří zastavit stále trvající příliv nelegálních imigrantů, a to převážně muslimů ze severní Afriky, a situace se nějak ustálí. Tomu ale dnes již nikdo nevěří a obyvatelé zemí Evropské unie to dali najevo při volbách do Evropského parlamentu, které proběhly minulý měsíc. Politické strany a hnutí bojující proti zabránění nelegálního vstupu imigrantů do EU v těchto volbách silně posílily.

V této souvislosti bych zmínil výrok, který napsal známý britský spisovatel a komentátor Douglas Murray a v podstatě vystihuje vše: „Tvrzení, že islám je náboženství míru, je obezlička, kterou vynalezli západní politici, aby buď neurazili své muslimské obyvatelstvo, nebo aby prostě jen obelhali sami sebe, že to ještě všechno dobře dopadne.“ V knize „ISLAM-OPHILIA“ též uvádí: „Riziko, že to všechno nedopadne dobře, je však příliš reálné, a nelze jej do nekonečna ignorovat.“

Naše hnutí SPD nečinně nepřihlíží, jak celá situace s nelegální imigrací do zemí Evropské unie bude pokračovat, ale v Evropském parlamentu společně ve frakci Identita a demokracie (ID), která se přejmenovala z původního názvu Evropa národů a svobody (ENF) a po boku dalších spřízněných politických stran a hnutí udělá vše, aby byla nelegální imigrace do Evropy zastavena. Velký nárůst teroristických útoků islámskými teroristy je přirozený důsledek nelegální imigrace a to musíme zastavit. Chceme pro naše občany, aby žili v bezpečné zemi, a snažíme se všemi silami toho dosáhnout.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

