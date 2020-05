Rozvoral (SPD): Nelegální imigranti vyznávající islámskou ideologii jsou záhubou Evropy

reklama

Hnutí SPD je jediná parlamentní strana ve Sněmovně, která se hrdě hlásí k tomu, aby naše republika vystoupila z Evropské unie, a to na základě výsledků referenda. K opuštění tohoto nefunkčního a byrokratického molochu máme mnoho důvodů. Jedním z nich je i to, že chceme pro naše příští generace uchovat naší zemi v té podobě, v jaké nám jí předali naši rodiče, kteří za národní zájmy a naší suverenitu v minulosti položili i své životy. Spatřujeme velké nebezpečí v nenávistné, netolerantní, velmi násilné a ženami opovrhující islámské ideologii, kterou se snaží infiltrovat do zemí EU nově příchozí imigranti, pocházející převážně ze zemí Afriky. Imigranti, kteří se nelegálně do Evropy již v minulosti dostali, zde cíleně budují podhoubí pro to, aby význam jejich ideologie sílil. Největší zázemí nacházejí na předměstí velkých měst a postupně tak vytlačují komunitu lidí, která zde v minulosti žila. V těchto imigranty ovládaných lokalitách mají své zázemí i příznivci a vyznavači teroristického hnutí Islámský stát, kteří už mají na svědomí řadu teroristických útoků po celé Evropě. Tito islámští fanatici, mající na svědomí řadu nevinných obětí, ve svém jednání nepolevují.

Poslední plánovaný teroristický útok v rámci zemí EU zaznamenala španělská policie, která dne 8. května tohoto roku zatkla islámského radikála, který podle policie plánoval teroristický útok v Barceloně. Jednalo se o Maročana, který měl napojení na radikální hnutí Islámský stát (IS) a plánoval teroristický útok. Informovala o tom agentura Reuters, která též uvedla, že se tento muž zradikalizoval v posledních měsících, a na vyšetřování se podílelo i Maroko a Spojené státy. Podle policie měl kontakty s Islámským státem nejméně čtyři roky, ale známky radikalizace začal jevit zejména poté, co začala ve Španělsku v polovině března platit karanténa z důvodu koronavirové pandemie. Maročan na sociálních sítích začal veřejně vyjadřovat své sympatie k Islámskému státu a nenávist k Západu. Během několika pochůzek po městě zřejmě hledal místo, kde by mohl zaútočit. Naštěstí španělská policie zasáhla dříve, než stačil Maročan teroristický útok provést.

To, že ani koronavirová pandemie nezastaví imigranty v jejich úsilí dostat se nelegálně do Evropy, dokladují zveřejněné informace ČTK. Navzdory uzavřeným přístavům imigranti stále pokračují v pokusech dostat ze z afrických břehů do Evropy. Jen za prvních deset květnových dnů u italské Lampedusy přistálo kolem 150 imigrantů v několika lodích z Libye, zhruba stejné množství uprchlíků připlulo na tento ostrov už o víkendu. Starosta ostrova Salvatore Martello požádal italské úřady, aby poskytly loď, na níž by mohli imigranti strávit dvoutýdenní karanténu. V tomto období německá obchodní loď MV Marina vzala na palubu ve Středozemním moři 79 imigrantů a dostala povolení zakotvit na Sicílii. Informoval o tom podle agentury DPA vlastník firmy, která loď provozuje.

Řecká pobřežní stráž v Egejském moři přešla 1. dubna na novou taktiku, která měla zamezit přeplouvání imigrantů z Turecka na tamní řecké ostrovy, a tím také do Evropské unie. Řecké hlídkové lodě vytlačují čluny s imigranty systematicky zpátky do tureckých výsostných vod. Od začátku dubna tak bylo na cestě do Řecka díky novému přístupu zastaveno na 700 imigrantů, poznamenala agentura DPA. I navzdory těmto opatřením se podařilo několika desítkám z nich dostat na řecký ostrov Lesbos. Tito imigranti pocházeli ze Sýrie a různých afrických států. Je zcela zřejmé, že imigranti ve svém úsilí dostat se Evropy nepoleví.

Hnutí SPD je si vědomo nebezpečí vyplývající z přílivu imigrantů mířících do Evropy, a proto je jeho prioritou, aby se do naší republiky žádný imigrant nedostal. Chceme, aby naši občané žili v bezpečné zemi.

