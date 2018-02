Rozvoral (SPD): Nezpochybňujeme historická fakta o utrpení lidí v pracovně sběrném táboře Lety

1. Hnutí SPD naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta o utrpení lidí, které prodělali v pracovním a sběrném táboře Lety v době druhé světové války. Plánovité vyvraždění Židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva bylo součástí zločinných plánů nacistů na takzvané konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt. Hnutí SPD má v případě tábora v Letech výhrady ke způsobu řešení piety tohoto místa. Odmítáme utajovaný způsob jednání o odkoupení farmy, která z části leží na bývalém území tábora a považujeme postup v této věci za riziko ve vztahu k výdajům státu a celkovému majetkovému vypořádání místa.

2. V České televizi a některých dalších médiích probíhá intenzivní kampaň proti SPD. Cílem je dostat SPD na politický okraj a zabránit přímé i nepřímé účasti SPD na sestavování vlády. Není náhodou, že tato kampaň nabrala na síle po znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky. Kampaň má zabránit programové spolupráci SPD, prezidenta a hnutí ANO. Kampaň je vedena s cílem zvrátit výsledek demokratických voleb a je vedena v zájmu nadnárodního řízení České republiky. Obvinění SPD z tunelování volební kampaně nebo popírání holocaustu jsou vykonstruovaná a směšná. SPD se bude bránit právní cestou a podá trestní oznámení.

3. SPD považuje za absolutně nepřijatelný názor místopředsedkyně ODS připouštějící zavedení faktické cenzury na sociálních sítích - podle vzoru Německa. Jde o součást nástupu totalitní podoby EU. Lidé v Evropě přestávají volit tak, jak jimi manipulují média. Proto nastupuje cenzura internetu a totalitní propaganda. SPD upozorňuje na fakt, že otázku svobody internetu pomalu opustila Pirátská strana. Piráti jsou dnes stranou faktické demontáže českého státu a nikoliv stranou bránící svobodu.

4. Minulý týden proběhlo v Budapešti setkání premiérů Visegrádské čtyřky. SPD vítá skutečnost, že mezi premiéry V4 panuje shoda, aby Evropa byla silná tím, že zachová nezávislost jednotlivých zemí, místo vytvoření “Spojených států evropských”. Rovněž zde zaznělo odmítnutí návrhů generálního sekretáře OSN Guterrese o globální dohodě o migraci, které zde byly označeny za nebezpečné. Národy střední Evropy, podle vyjádření premiérů V4, chtějí zachovat svůj tolerantní, křesťanský způsob života a nepřejí si, aby se v jejich komunitách, které mají křesťanské kořeny, vytvářely komunity muslimské. SPD tento postoj dlouhodobě programově prosazuje. Je to náš program a jsme přesvědčeni, že k jeho realizaci je třeba tvrdého postoje České republiky k EU, včetně možnosti referenda o vystoupení ze současné podoby EU.

5. SPD vyjadřuje znepokojení v souvislosti s násilím v německé Chotěbuzi a v Itálii. Jde o důsledek šíleného demografického experimentu současných řídících struktur EU a některých politiků. V Chotěbuzi demonstrují tisíce místních lidí proti ničení jejich města a ničení jejich způsobu života díky nezvládnutému přílivu migrantů do města. V italské Maceratě byla na několika místech hlášena střelba z projíždějícího auta. Terčem útočníka se stali ilegální migranti z Afriky, přičemž nejméně šest lidí bylo zraněno. Incident se odehrál v místě, kde bylo před několika dny objeveno rozřezané tělo zavražděné mladé Italky, přičemž podezřelým z její vraždy je migrant z Nigérie. Považujeme za nutné volat k odpovědnosti politické šílence, kteří migraci do Evropy podporují a prosazují takzvanou multikulturní EU. Jednoznačně podporujeme protesty občanů a jejich právo na obranu v duchu Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

6. Hnutí SPD je znepokojeno současnou situací venkova. Počet obcí do 500 obyvatel za posledních 15 let poklesl o 248, počet jejich obyvatel se - podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - snížil o 33 tisíc. Zejména mladí a vzdělaní lidé odcházejí do větších obcí a měst. S klesající zaměstnaností v zemědělství se z řady malých vesnic stávají jen místa pro přespání. Malým vesnicím tak hrozí zánik. Bez práce a spojení se světem tam život skomírá a vše je to důsledek špatné zemědělské politiky a naprosto neefektivního dotačního systému. Potřebujeme venkov, kde se dá žít i pracovat. Nepotřebujeme skanzeny a satelitní vsi. Státu chybí jasná koncepce podpory zemědělské a potravinářské výroby na vesnici a podpory mladých pracujících rodin s dětmi.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Strašení extremismem – chabý argument politické konkurence a mainstreamu Rozvoral (SPD): Návštěva sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Rozvoral (SPD): Dolních deset milionů rozhodlo a elity vřískají. Gratuluji, pane prezidente Rozvoral (SPD): Lékaři nebudou trestáni za nevydání elektronického receptu!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV