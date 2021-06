Rozvoral (SPD): Normální život pro naše děti

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že ministři Vojtěch a Hamáček nesou odpovědnost za předražené nákupy, a měli by proto rezignovat. Vláda jednala protizákonně. Absurdní chaotická protipandemická opatření vlády pokračují. Odmítáme covidpas i diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Proti zjednodušení stavebního řízení hlasovali poslanci demobloku a KSČM. Demoblok nerespektuje výsledky demokracie a voleb. Blokuje volbu Rady ČT. V souvislosti s kauzou Dominika Feriho se v plné nahotě projevuje morální pokrytectví samozvaných liberálních elit.

1. Ministři Vojtěch a Hamáček nesou odpovědnost za předražené nákupy. Měli by rezignovat.

Minulou středu jmenoval prezident republiky Miloš Zeman v pořadí již čtvrtého ministra zdravotnictví za poslední rok. Stalo se tak na základě rezignace Petra Arenbergera (za ANO), který neuměl dostatečně vysvětlit své majetkové poměry k vlastnictví rozsáhlých pozemků a řady nemovitostí. Na uvolněné místo se na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátil ministr Adam Vojtěch (za ANO), který rezignoval na tuto funkci loni v září. Na místo ministra zdravotnictví se vrátil člověk, jehož jméno je společně se jménem ministra vnitra Jana Hamáčka uvedeno ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který ve svém nálezu potvrdil spekulace médií, že vládní nákupy zdravotního materiálu, respirátorů, roušek či dezinfekčních prostředků byly loni na jaře chaotické, nepřehledné a část z nich evidentně korupční. NKÚ mj. konstatoval, že předražení některých položek bylo násobné, výběr výrobců a zprostředkovatelů nepřehledný a podezřelý. Za tyto nákupy nesou politickou odpovědnost zejména ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a právě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který je nyní paradoxně opět ministrem zdravotnictví. To je pro SPD zcela nepřijatelné a požadujeme vyvození politické odpovědnosti těchto ministrů, kteří by měli okamžitě rezignovat na své funkce. Celá situace svědčí o tom, že tato vláda ANO a ČSSD není vládou odborníků a celou situaci v rámci koronaviru nezvládla.

2. Vláda jednala protizákonně. Absurdní chaotická protipandemická opatření vlády pokračují

Další vlna vládního rozvolnění přichází od 31. května po výnosu Nejvyššího správního soudu (NSS), který konstatoval, že dubnové plošné opatření ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné. Vládní opatření byla v rozporu jak s pandemickým zákonem, tak se zákonem na ochranu veřejného zdraví. Opatření platilo od 12. dubna do 3. května 2021 a zakazovalo lidem starším dvou let pohyb a pobyt mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, tedy bez respirátoru nebo roušky. Další chaotická opatření vlády ANO a ČSSD ale dále pokračují. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová minulý týden například uvedla, že otevření restaurací neznamená, že kina budou moci prodávat občerstvení. Multiplexy, které odmítly otevřít, pokud nebudou moci prodávat i občerstvení, si tedy musí na další rozvolnění ještě počkat. Bita ale není jenom kultura, ale také třeba provozovatelé diskoték a tanečních klubů. Ti mohou sice otevřít, ale prakticky jen jako bar, protože se na diskotékách podle pátečního rozhodnutí vlády nesmí tancovat. To je absurdní! Opakovaně tvrdíme, že plošné zákazy nejsou řešení. Bojujme s virem, ne s lidmi!

3. Odmítáme covidpas i diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat

Vláda ANO a ČSSD chce opakovaně zařadit na pořad stávající schůze Sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. V tomto návrhu se v případě schválení zásadně omezují svobody a práva občanů a skrytě se v České republice zavádí tzv. covidpas. Vládní koalice se jej bude opět snažit zařadit na program Sněmovny tento týden. Poslanecký klub SPD udělá opět všechno proto, aby tento zákon neprošel tak, jak se nám ho podařilo shodit ve Sněmovně minulý týden. Dlouhodobě odmítáme povinné testování a očkování a uděláme maximum pro to, aby se zase všechno v naší zemi vrátilo do stavu, jaký tady byl před touto pandemií. Současně odmítáme podmínění vycestování do sedmi zemí, včetně Slovenska, očkováním. Plošné zákazy nejsou řešení.

4. Proti zjednodušení stavebního řízení hlasovali poslanci demobloku a KSČM

Minulý týden jsme ve Sněmovně podpořili schválení novely stavebního zákona. Jde o princip „jedno stavební povolení-jedno razítko". Tím se zásadně zjednodušuje a zrychluje stavební řízení a možnost pořízení vlastního bydlení pro naše občany. Zlevní se i nová bytová výstavba, což je i podpora mladých rodin. Rodina je pro SPD na 1. místě! Proti zjednodušení stavebního řízení hlasovali poslanci z tzv. demobloku, tedy ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, ale i KSČM. Jedná se o největší změnu ve stavební legislativě za poslední dekády. Česká republika je v počtu dnů, po které trvá vyřízení stavebního povolení, stále na ostudném 156. místě na světě, přičemž není výjimkou, že někde trvá vyřízení stavebního povolení 5 let, ale i více. Základním benefitem předkládaného návrhu nového stavebního zákona je z hlediska procesních změn jedno řízení, kterým se stavba zároveň umístí i povolí, vedené jedním úřadem, přičemž výsledkem bude jedno povolení.

5. Demoblok nerespektuje výsledky demokracie a voleb. Blokuje volbu Rady ČT.

Obstrukce tzv. demobloku, tedy ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, provázejí opakovanou volbu členů Rady ČT, jejímž čtyřem členům skončil mandát k 31. květnu. Sněmovně se tak ani na potřetí nepodařilo zvolit čtyři nové členy Rady ČT. Patnáctičlenné Radě ČT tedy aktuálně chybí čtyři členové z dvanácti nominantů, které vybral sněmovní Volební výbor do užšího výběru na základě nominací navržených sdruženími, spolky a organizacemi tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. To ale tzv. demobloku v současné době vadí, a dokonce se v médiích a na sociálních sítích objevily spekulace, že obstrukce z jejich strany budou pokračovat tak dlouho, aby volba nových členů Rady ČT proběhla až po plánovaných říjnových sněmovních volbách. Demoblok nerespektuje výsledky demokracie a voleb. To je pro SPD zcela nepřijatelné a budeme požadovat, a třeba i opakovaně, zařazení tohoto volebního bodu na nejbližší možný termín jednání Sněmovny tak, aby tato volba mohla proběhnout co nejdříve, a Rada ČT tak byla doplněna o nové členy, a tím jí byla umožněno plnohodnotné fungování. Svoboda projevu a nezávislost veřejnoprávní televize musí být zachována.

6. V souvislosti s kauzou Dominika Feriho se v plné nahotě projevuje morální pokrytectví samozvaných liberálních elit

V případě skandálu poslance koalice SPOLU Dominika Feriho (TOP 09), který je obviněn z několikanásobného znásilnění a sexuálního obtěžování, se objevují další svědectví. Skandální na tom všem je, že poslanec a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg jednání svého kolegy Dominika Feriho veřejně schvaluje. Ponižování, sexuální násilí a obtěžování je podle Schwarzenberga asi v pořádku a za chování poslance Dominika Feriho vůči ženám se omlouvat nehodlá. Chování bývalého poslance Dominika Feriho je pro SPD zcela nepřijatelné a zcela amorální. V hnutí SPD jsme obecně pro zpřísnění trestu za znásilnění, viz nedávná kauza znásilnění nezletilé české dívky u Terezína nelegálním africkým islámským migrantem, za který dostal tento odporný násilník směšný trest. Na druhou stranu je vždy důležité posouzení každého případu individuálně soudem. Zároveň je nutné odmítnout pokusy aktivistů fakticky využít kauzu k dalšímu prohloubení kontroly nad soukromým životem lidí a zavádět systém kontrolovatelných souhlasů se sexuálním kontaktem. V souvislosti s kauzou poslance Feriho se však odkrývají v médiích další znepokojivé informace o praktikách připomínající sexuální nátlak při akcích pořádaných v rámci aktivit Právnické fakulty UK. Je nutné žádat odpovědi i na tyto otázky. Začíná se v plné nahotě projevovat morální pokrytectví samozvaných liberálních elit.

