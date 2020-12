Rozvoral (SPD): Nové vládní restrikce mohou být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že hnutí SPD nepodpoří ani prodloužení nouzového stavu, ani vládní návrh zákona omezující občanské svobody občanů. Nové vládní restrikce mohou být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou, mohou zničit malé podnikatele a poškodit jejich zaměstnance a těží z toho jen nadnárodní korporace. Systém PES vláda využívá podle toho, jak se jí to hodí. Je třeba pomoci lidem, na které dopadla vládní opatření. Výroky předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka jsou výsměchem všem hospodským, restauratérům a jejich zaměstnancům.

1. Hnutí SPD nepodpoří ani prodloužení nouzového stavu, ani vládní návrh zákona omezující občanské svobody občanů.

Tento týden bude Vláda ČR letos potřetí při druhé vlně covid-19 žádat Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů. Pro SPD je opakované prodlužování nouzového stavu nepřijatelné. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM měla dost času připravit a schválit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby mohla přijímat protiepidemická opatření podle potřeby a bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu. Ve skutečnosti ale vláda připravila na poslední chvíli paskvil s cílem vytvořit instituci nazvanou Centrální úřad Státní hygienické služby. Tento úřad v podřízenosti státního úředníka by měl mít v případě schválení novely zákona Parlamentem ČR dokonce větší kompetence než vláda a bez kontroly Sněmovny by umožňoval zásadně omezovat práva a svobody občanů. Tento návrh obsahuje také změnu zákona o elektronických komunikacích, který by umožnil tomuto úřadu vyžádat si od mobilního operátora data o pohybu osob již s pouhým podezřením na nákazu, a to bez jejich souhlasu a zpětně. Takto koncipovaný návrh je pro SPD zcela nepřijatelný a v žádném případě jej při hlasování nepodpoříme.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

2. Nové vládní restrikce mohou být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou, mohou zničit malé podnikatele a poškodit jejich zaměstnance a těží z toho jen nadnárodní korporace.

Postup vlády v rámci systému PES, který vykazoval chyby a nebyl dodržován, se dostal do situace, kdy nový nástup omezení může být naprostou sociální a ekonomickou katastrofou. Nyní jde o faktické přežití malého obchodního a gastro podnikání v ČR. Fakticky dojde k jeho nahrazení nadnárodními řetězci. Ty jediné dnes profitují z této situace. Existence nouzového stavu dává vládě pravomoc, která neumožňuje politickou a demokratickou kontrolu této moci. V ohrožení se ocitá svoboda podnikání, svoboda projevu a také řádné hospodaření země. Je ohroženo vzdělávání nové generace a narušen mezigenerační kontakt v rodinách. Občané nemají důvěru ve výběr vhodné vakcíny, neboť se obávají, že půjde především o byznys z prostředků jejich pojištění. Existují reálné náznaky o možném nucení občanů k vakcinaci jejich společenskou a pracovní diskriminací.

3. Systém PES vláda využívá podle toho, jak se jí to hodí. Je třeba pomoci lidem, na které dopadla vládní opatření.

V závěru minulého týdne jsme byli svědky druhého přepočítání stupně rizika (PES). Index systému PES za poslední víkend skokově vzrostl na hodnotu 64, což znovu značí čtvrtý stupeň rizika a Česká republika je podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) jen krůček od návratu do čtvrtého stupně PES. Předchozích třináct dní byl index na 57 bodech. Zhoršení situace způsobilo zvýšení reprodukčního čísla nad hodnotu jedna a nárůst podílu pozitivních testů. Systém PES ale vláda využívá podle toho, jak se jí to hodí. Stát na jednu stranu vyzývá občany k testování, ale na druhou stranu v případě pozitivního výsledku jsou testovaní v pracovním poměru odkázaní na domácí karanténu a snížení příjmů až třeba na 60 %. To je pro SPD nepřijatelné. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM také již dávno měla ve Sněmovně projednat novelu zákona o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit, který zavádí nástroj na ochranu pracovních míst pro statisíce zaměstnanců, jejichž podniky v časech koronavirové krize přijdou o zakázky anebo jim vláda z hygienických důvodů omezí provoz.

4. Výroky předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka jsou výsměchem všem hospodským, restauratérům a jejich zaměstnancům.

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek opakovaně prohlásil, že se nic nestane, pokud polovina provozovatelů hospod a restaurací, co se třesou o existenci, zkrachuje, a měli by se rekvalifikovat na dělnické profese. Hnutí SPD s těmito výroky nesouhlasí. Tento výrok odborového předáka Dufka je výsměchem všem hospodským, restauratérům a jejich zaměstnancům. Hospody jsou naší tradicí a navíc restauratéři, hoteliéři a jejich zaměstnanci současnou situaci nezavinili. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM doposud dostatečně nevyřešila kompenzace lidí, na které její místy chaotická protiepidemická opatření likvidačním způsobem dopadají a řada z nich na ně ani nedosáhne. Koronavir a následná vládní protiepidemická opatření mimo jiné nejvíce postihla právě hotelnictví, restaurace a cestovní ruch, na které jsou navázány další statisíce podnikatelů a živnostníků, např. prádelny, výrobci a dodavatelé potravin, dopravci, odvětví pivovarnictví, výrobci tradičních českých suvenýrů a dalších služeb. Odbory by měly hájit své profesní zaměstnance a nikoliv snižovat důležitost jejich uplatnění na trhu práce. Bohumír Dufek by měl na svou funkci za tyto výroky rezignovat.

Převzato z Profilu.

