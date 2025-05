Rozvoral (SPD): Občané se obávají zmanipulování výsledků korespondenční volby!

Tento zákon si tvrdě prosadily současné vládní strany navzdory zásadním výhradám opozice a odborné i laické veřejnosti.

Hnutí SPD dlouhodobě varuje před tímto nebezpečným precedentem, který dle našeho názoru otevírá dveře k manipulaci s výsledky voleb a výrazně oslabuje důvěru občanů ve spravedlivý průběh demokratických procesů. Nejedná se o nic jiného než o zoufalý pokus vládní garnitury udržet se u moci v situaci, kdy si je dobře vědoma sílící nespokojenosti českých občanů s jejich vládnutím a dopadem jejich rozhodnutí na každodenní život lidí.

V nadcházejících říjnových volbách do Poslanecké sněmovny budou nově Češi žijící v zahraničí zařazeni do jednotlivých krajských okrsků podle místa svého pobytu. Občané v Severní a Jižní Americe budou hlasovat pro kandidáty ze Středočeského kraje. Češi žijící v západní Evropě od Velké Británie a Nizozemska přes Francii až po Španělsko a Portugalsko budou přiřazeni ke kandidátním listinám Moravskoslezského kraje. Jihomoravský kraj pak obsáhne hlasy voličů z Německa a z ostatních evropských zemí včetně Ruska a Turecka. Voliči z Austrálie, Afriky a Asie budou svými hlasy podporovat kandidáty z Prahy. Tento systém přerozdělení hlasů ze zahraničí vzbuzuje vážné otázky ohledně rovnosti a férovosti volebního procesu, neboť zásadně ovlivňuje regionální výsledky, aniž by reflektoval reálné podmínky a potřeby obyvatel jednotlivých krajů.

Mezi českými občany roste oprávněné znepokojení ohledně poctivosti a transparentnosti volebního procesu. Podle průzkumu agentury STEM, který si začátkem letošního roku zadalo Ministerstvo vnitra, se více než polovina občanů, konkrétně 54 % domnívá, že příští volby mohou být zmanipulovány právě současnou vládní koalicí a jejími příznivci, kteří nechtějí přijít o moc. Až 60 % dotázaných zároveň vyjadřuje obavy z možných podvodů v souvislosti s hlasováním ze zahraničí.

Obavy z možného zmanipulování voleb ve prospěch současné vládní koalice nejsou jen výsledkem průzkumů, ale potvrzují nám je přímo občané při osobních setkáních v regionech, na besedách i u petičních stánků. Lidé otevřeně vyjadřují frustraci a zklamání z politického vývoje. Na otázku, koho budou volit v nadcházejících parlamentních volbách, často odpovídají, že volit vůbec nepůjdou, protože podle jejich slov „je to jen divadlo pro veřejnost“ a „výsledky se stejně upraví podle potřeb vlády pomocí korespondenční volby ze zahraničí“.

Tato slova nejsou projevem apatie, ale hlubokého přesvědčení, že současný režim zneužívá státní moc k udržení svého postavení, a to i za cenu podkopávání základních demokratických principů. Jde o jasný signál, že důvěra občanů ve spravedlivé volby je vážně narušena, a právě proto je nezbytné, aby se vlastenečtí voliči nenechali odradit a v co největším počtu přišli k volbám. Jen tak lze změnit směr, kterým se naše země ubírá.

Z tohoto důvodu hnutí SPD vyzývá všechny občany, kterým záleží na budoucnosti České republiky, aby nerezignovali a přišli k volbám. Právě jejich účast může zvrátit současný vývoj, ochránit demokratické hodnoty a zastavit zneužívání moci. Každý hlas pro vlastenecko-konzervativní opozici je hlasem proti chaosu, proti omezování svobod, proti manipulacím a cenzuře. Nevěřte těm, kdo vám tvrdí, že nemá cenu volit, to je přesně to, co si přejí ti, kteří chtějí udržet současný stav. V jednotě je síla, a jen společně můžeme vrátit Českou republiku zpět do rukou občanů! Jo! Pojďme na to.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

