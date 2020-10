Rozvoral (SPD): Odmítáme přítomnost jakékoliv cizí armády na území ČR

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém hnutí SPD vyzývá Vládu ČR, aby neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do ČR pomoci v boji s koronavirem. Hnutí SPD odmítá papalášské manýry ministra zdravotnictví Prymuly a jediná možná reakce je jeho okamžitá rezignace. Nesouhlasíme s pobytem cizích vojsk na našem území. Hnutí SPD se podařilo ve sněmovně prosadit paušální daň pro živnostníky a podpořit příspěvek pro důchodce, pomoc pro podnikatele, ošetřovné a odložení EET.

1. Hnutí SPD vyzývá Vládu ČR, aby neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci, pracující v zahraničí, vrátili do ČR pomoci v boji s koronavirem

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schválila na svém pondělním jednání další zpřísněná opatření proti pandemii onemocnění COVID-19. Dosavadní vládní opatření se míjejí účinkem a dále dochází ke komunitnímu šíření a nárůstu počtu pozitivně testovaných a hospitalizovaných. Nemocniční zařízení trpí nedostatkem odborného zdravotnického personálu, který je nakažený anebo v karanténě, a také v některých regionálních nemocničních zařízeních začínají docházet lůžkové kapacity. Proto se vytvářejí záložní nemocnice v Praze a v Brně, které mají být v pohotovosti v případě nejvyšší potřeby. Hnutí SPD vyzývá Vládu ČR, aby neprodleně použila všechny možné motivační nástroje k tomu, aby se čeští zdravotníci pracující v zahraničí vrátili do ČR pomoci v boji s koronavirem.

2. Hnutí SPD odmítá papalášské manýry ministra zdravotnictví Prymuly. Jediná možná reakce je jeho okamžitá rezignace.

Ministra zdravotnictví Prymulu (za ANO) zachytil deník Blesk, jak minulý týden ve středu krátce před půlnocí vychází bez roušky z restaurace Rio's v Praze na Vyšehradě, která měla být podle vládních restrikcí uzavřena. Hnutí SPD odmítá tyto papalášské manýry ministra zdravotnictví Prymuly, který občanům nařizuje a schvaluje společně s vládou drakonická opatření vůči občanům, která ale sám nedodržuje. Ministr zdravotnictví Prymula tímto krokem zásadně otřásl důvěrou veřejnosti a občané si právem mohou myslet, že vládní restriktivní opatření kvůli pandemii není potřeba dodržovat. Jediná možná reakce je okamžitá rezignace ministra zdravotnictví Prymuly na funkci ministra.

3. Nesouhlasíme s pobytem cizích vojsk na našem území

Tento týden je plánována mimořádná schůze sněmovny k návrhu Vlády ČR na vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk členských států NATO a EU za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 s pomocí vojenských zdravotníků. Není nám jasné, proč vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM toto takto hodlá prosadit. Nemáme informace, proč to neřeší standardní cestou pomoci civilních specialistů – odborníků. Každá ruka je dobrá a je potřeba za všechny nabídky pomoci poděkovat. Nebudeme ale souhlasit s návrhem tohoto projednání tak, jak je předkládáno touto vládou, protože je to ve Sněmovně navrhováno k hlasování jako „souhlas s pobytem cizích vojsk NATO či EU na našem území“, což znamená až 300 cizích vojáků, přičemž kromě 28 amerických zdravotníků nejsou známy ani bližší informace, o jaké vojáky a s jakými úkoly by se mělo jednat. Je to stejné, jako by u nás měla být americká základna, která ale podléhá americkému velení. To je pro SPD naprosto nepřijatelné. SPD dlouhodobě odmítá přítomnost jakékoliv cizí armády na území ČR.

4. Hnutí SPD se podařilo ve sněmovně prosadit paušální daň pro živnostníky a podpořit příspěvek pro důchodce, pomoc pro podnikatele, ošetřovné a odložení EET

Poslanecká sněmovna minulý týden jednala v polovičním počtu ve stavu legislativní nouze. Hnutí SPD považuje za velký úspěch, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moci od příštího roku platit takzvanou paušální daň, která zlevní a zjednoduší podnikání. Využití této formy bude pro živnostníky dobrovolné. Zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Využít ji budou moci podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun, což naše hnutí již delší dobu prosazovalo. Poslanci SPD svými hlasy přispěli také k tomu, že do závěrečného schvalování postoupil návrh na poskytnutí příspěvku 5000 korun všem důchodcům. Vláda nechce podpořit náš návrh zákona na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby (cca 13 tis. Kč měsíčně) za podmínky odpracovaných let a od této částky zásluhově, který mimochodem platí ve značné části Evropy. Sněmovna za podpory hlasů poslanců SPD též schválila 500 korun denně podnikatelům s uzavřenými provozy z důvodu vládních opatření. Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným, tedy hlavně živnostníkům. Sněmovna za podpory poslanců SPD schválila také změnu ošetřovného. Nárok na něj budou mít lidé při péči o děti do deseti let po celou dobu uzavření škol nebo při nařízené karanténě dítěte. Ošetřovné tak nyní bude činit 70 procent denního vyměřovacího základu. Hnutí SPD v této věci navrhovalo, aby výše ošetřovného byla ještě o deset procent vyšší, tedy 80 procent. Velmi vítáme, že byl přijat návrh zákona o odložení elektronické evidence tržeb (EET) až na rok 2022, který též podpořili všichni naši poslanci. Do budoucna budeme prosazovat, aby byl zákon o EET úplně zrušen.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

