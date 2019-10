Rozvoral (SPD): Podáme zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém připomínáme, že odmítáme zvyšování daní Babišovou vládou i deficitní státní rozpočet. Hnutí SPD také podá do Sněmovny zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků. ČT je neobjektivní a nevyvážená. Výsledek voleb v Rakousku je důsledkem toho, že Svobodná strana Rakouska byla několik let pod silným tlakem nadnárodních elit a stala se politickou obětí zpravodajsky připravené pasti na jejího předsedu. Podporujeme iniciativu ruského prezidenta Vladimira Putina snižující jaderné napětí v Evropě. Připomínáme si hrdiny, kteří padli 6. října 1944 na Dukle při boji za naši svobodu a suverenitu.

1. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní Babišovou vládou i deficitní státní rozpočet

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM schválila návrh státního rozpočtu na rok 2020, který se bude projednávat na říjnové schůzi Poslanecké sněmovny. Vláda počítá s deficitním rozpočtem ve výši 40 miliard korun, a to v době hospodářské konjunktury a bez ohledu na blížící se negativní zprávy ohledně krize světové a evropské ekonomiky. Vláda připravila tzv. „daňový balíček", ve kterém chce mj. zvýšit daně z cigaret, tabáku a lihu, a navrhuje zdanit rezervy pojišťoven. Také například hodlá zdanit výhry drobným sázkařům na výsledky sportovních utkání. Za vklad do katastru nemovitostí se má platit dokonce o 100% vyšší poplatek, tedy 2 000 korun. Poslanci za hnutí SPD takto koncipovaný návrh rozpočtu nepodpoří. V této souvislosti hnutí SPD jednoznačně odmítá veškeré návrhy související se zvyšováním daní, které tato vláda zahájila mj. také zavedením EET. SPD prosazuje také zrušení daně z nabytí nemovitostí, ale Sněmovna to hlasy poslanců ANO, ČSSD a KSČM zamítla. Tato vláda hledá prostředky do svého příjmu zejména na soustavné zvyšování výdajů, které jsou důsledkem rostoucí byrokracie a počtu státních úředníků, odkládáním důchodové reformy, neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, plateb politickým neziskovkám a zahraničních operací naší armády. To je pro SPD zcela nepřijatelné.

2. Hnutí SPD podá do Sněmovny zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků. ČT je neobjektivní a nevyvážená

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje neobjektivitu, špatné hospodaření a nevyváženost ČT. Za zcela katastrofální považujeme zejména úroveň pořadů jako 168 hodin, Newsroom ČT 24 nebo Reportéři ČT. Také kritizujeme politickou zaujatost celé redakce zpravodajství a aktuální publicistiky. Například do Otázek Václava Moravce nebyl pozván předseda SPD Tomio Okamura již 5 let. Ve Sněmovně již delší dobu leží 6 výročních zpráv o činnosti a hospodaření ČT od roku 2016, jejichž projednání poslanci ANO, ČSSD a tzv. demobloku neustále účelově oddalují. Mají obavy z toho, že pokud Sněmovna neschválí 2 výroční zprávy po sobě, dojde k odvolání generálního ředitele ČT. Hnutí SPD podá do Sněmovny v nejbližší době zákon na zrušení koncesionářských televizních poplatků. Navrhujeme změnit status ČT a Českého rozhlasu na příspěvkovou organizaci hospodařící s transparentním rozpočtem pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

3. Svobodná strana Rakouska byla několik let pod silným tlakem nadnárodních elit a stala se politickou obětí zpravodajsky připravené pasti na jejího předsedu

V parlamentních volbách v Rakousku získala naše partnerská Svobodná strana Rakouska podle předběžných výsledků 17% hlasů. Zvítězila lidová strana s 38% hlasů. Svobodná strana Rakouska byla několik let pod silným tlakem nadnárodních elit a stala se politickou obětí zpravodajsky připravené pasti na jejího předsedu. V důsledku tohoto tlaku část voličů přešla především k lidové straně. Tito voliči ale mohou být zklamáni, neboť lidová strana s velkou pravděpodobností uzavře koalici s ostře probruselskými sociálními demokraty nebo dokonce se zelenými. Hlasy těchto voličů tak ve skutečnosti podpoří zcela jinou politiku, než si tito lidé přáli. Vlastenecký program a vlastenci povedou dlouhý a náročný politický boj za záchranu svých zemí a národů proti globalismu. Přes dílčí neúspěchy bude nakonec vítězný. Jak řekl prezident Trump na jednání OSN, budoucnost patří vlastencům.

4. Vítáme iniciativu Vladimira Putina snižující jaderné napětí

Hnutí SPD vítá iniciativu ruského prezidenta Vladimira Putina, který zaslal šéfům všech členských států NATO dopis, v němž navrhl moratorium na rozmístění raket středního a kratšího dosahu v Evropě. Hnutí SPD je pro snižování napětí mezi velmocemi a pro posílení bezpečnosti v Evropě. Jaderný konflikt mezi velmocemi bychom nejvíce odnesli my ve střední Evropě. Hnutí SPD v této souvislosti rovněž požaduje revizi dokumentů bezpečnostní a zahraniční politiky ČR. Podle stávajícího znění těchto dokumentů je naše zahraniční politika v současné době plně v rukou EU.

5. Čest a sláva našim hrdinům, kteří zahynuli 6. října 1944 na Dukle

6. října si připomeneme oběti československých vojáků v bitvě o Dukelský průsmyk v roce 1944. Jde o výročí nejkrvavější bitvy československých jednotek za druhé světové války. Nejsou podstatné současné spekulace a fabulace novinářů. Šlo o těžké vítězství zaplacené krví tisíců československých vojáků. V bitvě o karpatský hřeben, která měla rychle uvolnit cestu na naše území, padlo nebo bylo raněno na 9 000 našich a 80 000 sovětských vojáků. Podstatné je dnes nezapomínat na oběti boje za naši svobodu a nepřipustit revizi výsledků druhé světové války. Čest a sláva našim hrdinům.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Zásadně odmítáme přerozdělování nelegálních imigrantů Evropskou unií Rozvoral (SPD): Ústavní žalobu na prezidenta republiky jsme nepodpořili Rozvoral (SPD): Francouzi jsou stále více nespokojeni s politikou prezidenta Macrona Rozvoral (SPD): Miloš Zeman má naši podporu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV