Rozvoral (SPD): Požadujeme od státu větší ochranu všech slušných a pracujících občanů

Hnutí SPD si na rozdíl od současné pětikoaliční vlády v čele s premiérem Petrem Fialou váží všech slušných a pracujících občanů a zastáváme názor, že by stát měl všem pracujícím občanům a všem těm, kteří pracovat chtějí, poskytovat maximální podporu. Vládní Fialův kabinet ale činí opak a podmínky našim pracujícím jenom zhoršuje. Připomeňme si vše negativní, co nově vychází z konsolidačního balíčku, viz např. vyšší daně, snížení daňových úlev nebo zavedení placení nemocenského pojištění všemi zaměstnanci.

Stát by měl urychleně přijmout opatření, aby bylo zabráněno vyplácení různých forem sociálních dávek nepřizpůsobivým osobám, kteří pracovat mohou, ale práce se štítí, nikdy nepracovali a pracovat nebudou. Novely zákonů, řešící tuto problematiku, jsme v hnutí SPD zpracovali, a to jak v minulém, tak i v tomto volebním období. Vládní poslanci ale nechtějí tuto problematiku jednou provždy vyřešit, a tak budou tito „zneuživatelé sociálních dávek“ dále profitovat ze štědrých, státem vyplácených dávek.

Ze zveřejněného výzkumu vyplývá, že ve skupině lidí od 45 do 59 let má strach z nezaměstnanosti 43 procent. Pracovat za nižší mzdu je připravených v případě hrozby ztráty práce zhruba šest z deseti zaměstnanců. Ochotu přesunout se do jiného kraje za prací v případě hrozby její ztráty vyjádřilo 37 procent dotázaných. V průzkumu se STEM mezi 9. a 18. květnem dotazoval 1053 lidí starších 18 let. Pro výsledky, týkající se obav z nezaměstnanosti, využil odpovědi lidí v produktivním věku, tedy bez důchodců.

Máme respekt a úctu ke všem pracujícím občanům, kterým by měla být zajištěna stále rostoucí kvalita jejich života. Práce je přirozená součást lidského života a zaujímá v něm významnou roli. Zaměstnání v dnešní době neposkytuje pouze způsob finančního zajištění jednotlivce a jeho rodiny, ale i možnost seberealizace, způsob formování vlastní osobnosti a posiluje jeho sebevědomí.

Nucené opuštění práce a hledání nové, trvající dlouhou dobu, je nepříjemnou událostí a dlouhodobá nezaměstnanost způsobuje změny osobnosti, omezení kontaktu s přáteli a spolupracovníky a mnohdy i ztrátu smyslu života. Nezaměstnanost neohrožuje jedince pouze z ekonomického hlediska tím, že ztratí jistotu pravidelného příjmu, čímž mu poklesne životní úroveň, ale působí negativně na zdravotní stav a psychickou a sociální stránku osobnosti každého občana. Vysoká míra nezaměstnanosti nepříznivě ovlivňuje nejen společenské klima, ale i hospodářskou situaci a ekonomiku země.

Hnutí SPD bude vždy stát na straně zaměstnanců a budeme usilovat o navýšení jejich platů a zlepšování pracovních podmínek. Odmítáme též všechny negativní úpravy zákoníku práce, mířící proti zaměstnancům, jako je například možnost výpovědi bez uvedení důvodu a zrušení zaručené mzdy. Pro nás jsou slušní a pracující občané vždy na prvním místě!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec