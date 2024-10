Rozvoral (SPD): Prosazujeme osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků!

Vážení přátelé,

1. SPD se po krajských volbách podílí na vedení třetiny krajů. Potvrzuje se tak koaliční potenciál i odborná kompetence hnutí SPD. Jsme připraveni být součástí i příští nové republikové vlády.

Hnutí SPD se podpisem koaliční smlouvy v minulém týdnu stává součástí vedení i v Královéhradeckém kraji. Jde již o čtvrtý samosprávný kraj, na jehož správě se po úspěšných zářijových volbách budeme podílet v roli koaličních partnerů, jakožto plnohodnotná součást rady kraje. Budeme se tedy přímo účastnit na vedení třetiny krajů. Kromě Královéhradeckého kraje se jedná ještě o Olomoucký kraj, o Kraj Vysočina a o Moravskoslezský kraj. Naši radní a zastupitelé zde budou aktivně prosazovat program SPD, plnit sliby, které jsme dali našim voličům a spravovat příslušné kraje ve prospěch všech jejich občanů. Našimi prioritami jsou zejména rozvoj kvalitních a dostupných veřejných služeb zajišťovaných kraji (zdravotnictví, sociální služby, školství, veřejná doprava, bezpečnost) a pomoc všem slušným a pracujícím občanům dlouhodobě poškozovaným asociální vládou Petra Fialy. Přítomnost SPD ve velkém počtu krajských vládních koalic jednoznačně potvrzuje náš koaliční potenciál, odbornou kompetenci našich členů a náš respekt u politických partnerů. Jsme plně připraveni být po volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce aktivní a silnou součástí nové vlády České republiky.

2. SPD prosazuje zmrazení platů politiků. Návrh Fialovy vlády na zvýšení platů politiků je amorální drzost.

Hnutí SPD absolutně odmítá vládní návrh na zvýšení platů politiků o více než 13 procent (nyní hovoří ministr Jurečka po zdrcující kritice opozice a oprávněných výhradách veřejnosti o 6,9 procentech). Výmluvy premiéra Fialy a dalších vládních představitelů na to, že pouze naplňují nález Ústavního soudu, který část současné právní úpravy platů představitelů státu v květnu zrušil, jsou směšné, protože Ústavní soud prohlásil za protiústavní pouze snížení platů soudců a platy politiků se nezabýval. Faktem je, že jsme jako hnutí SPD již v minulosti, a i v tomto volebním období celkem již 4x navrhovali „zmrazení" platů politiků, ale tento návrh byl vždy zamítnut. Je také pravda to, a potvrzují to i všichni experti na ústavní právo, že platy politiků mohou poslanci a senátoři nastavit dle svého uvážení a není zde žádná povinnost jejich navázání na platy soudců. Proto navrhujeme „zmrazit" platy politiků do konce tohoto volebního období na jejich letošní výši, a to pevnou částkou tzv. platové základny. Za dobu Fialovy vlády klesly reálné příjmy českých občanů na úroveň začátku roku 2019 a jejich životní úroveň se stále propadá. Navrhovat v této situaci skokové zvyšování platů politiků považujeme za amorální drzost Fialovy vlády. Politici by si neměli rozhodovat o platech sami, ale jejich výše měla být pevně navázána např. na meziroční růst (nebo pokles) průměrných platů ve veřejné sféře.

3. SPD prosadilo provedení kontroly všech zakázek na ministerstvu pro místní rozvoj, které souvisí se zpackanou digitalizací stavebního řízení. Prosazujeme trestní a hmotnou odpovědnost politiků.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zákon o trestní a hmotné odpovědnosti politiků. Minulý týden byl na návrh našeho poslance a předsedy Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Radovana Vícha schválen podnět k provedení kontroly všech zakázek Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) souvisejících s digitalizací stavebního řízení (DSŘ). Tento jeho návrh byl schválen všemi hlasy přítomných poslanců. Zpackaná digitalizace stavebního řízení, která již více než tři měsíce nefunguje, má za následek miliardové škody s dopady na žadatele o stavební povolení a kolaudace staveb, architekty, stavební firmy, města a obce. Podle zjištění vydavatelství Mafra ze 4. 10. 2024 bylo na MMR v souvislosti s digitalizací zaplaceno již více než 80 milionů korun, a dokonce byly vypláceny i odměny! Existují i důvodná podezření, že v této souvislosti došlo i k porušení zákona. V hnutí SPD jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba zjistit Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) výši škod a míru zavinění, případně pochybení anebo porušení legislativy související s digitalizací stavebního řízení a vůči viníkům přijmout odpovídající opatření.

4. Fialova drahota roste. Poplatky za mateřské školky vzrostly meziměsíčně o 28,4 %, poplatky za školní družiny o 39,6 %!

Inflace v září vzrostla více, než bylo všeobecné očekávání České národní banky a ekonomických expertů. V meziročním srovnání jde o růst zdražování o 2,6 %. Klíčovým důvodem je plošný růst cen potravin v důsledku asociální politiky vlády Petra Fialy. Ceny másla meziměsíčně stouply o 16 %, ceny mléka o 14 %, o 10,5 % se zvýšily ceny v oblasti školství a vzdělávání. Poplatky za mateřské školky vzrostly meziměsíčně o 28,4 %, poplatky za školní družiny o 39,6 %! V tomto výčtu by se dalo dlouze pokračovat. Katastrofální je zejména to, že až skokově rostou ceny základních životních potřeb, potravin a nákladů na bydlení, což zásadním způsobem snižuje kvalitu života všech občanů, jejich životní úroveň a sociální situaci. Jde o selhání a projev totální neschopnosti a nezodpovědnosti vlády. Hnutí SPD dlouhodobě a jasně říká, že boj proti inflaci, proti znehodnocování úspor a propadu reálných příjmů občanů musí být vládní prioritou. Fialova vláda má podle veřejného průzkumu plnou důvěru pouhých 2 % obyvatel, není vládou odborníků a měla již dávno odstoupit.

5. Fialova vláda navrhuje rozpočet se schodkem, který je ve skutečnosti vyšší o desítky miliard korun. Takový nereálný rozpočet nemůžeme podpořit.

Hnutí SPD odmítá současnou podobu státního rozpočtu na příští rok, který je postavený na nereálných číslech. Nebývalé tvrdé kritice jej podrobila i Národní rozpočtová rada vlády. Neakceptovatelné je i falšování odhadu rozpočtových příjmů a výdajů, což zkresluje a zatajuje před občany skutečný stav veřejných financí a je to i zcela v rozporu s povinností vlády jednat transparentně a v souladu s platnou legislativou. Například příjmy z prodeje emisních povolenek jsou nadhodnoceny o cca 10 miliard korun, a naopak plánované výdaje na důchody jsou podhodnoceny o cca 7 miliard korun. Návrh také počítá se zatím neschválenou legislativou na krytí dotací na Obnovitelné zdroje (OZE). Aktuálně tedy opět hrozí, že skutečný výsledný deficit za rok 2025 bude o desítky miliard vyšší než ten, který nyní vláda předkládá do Poslanecké sněmovny. Podle hnutí SPD se jedná ve skutečnosti zhruba o 45 miliard korun vyšší schodek (tedy celkem 286 miliard korun), než vláda prezentuje. Pro hnutí SPD je vládní postup při sestavování a předkládání státního rozpočtu absolutně nepřijatelný. Proto by měl být návrh rozpočtu vládě vrácen k přepracování.

