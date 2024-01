Rozvoral (SPD):Proti korespondenční volbě budeme bojovat všemi zákonnými prostředky

reklama

Vážení přátelé,

neschopná Fialova vláda se korespondenčními hlasy ze zahraničí snaží udržet u moci za každou cenu. Podle české Ústavy mají být volby tajné, rovné a přímé, což vládními poslanci navržená korespondenční volba neumožňuje. SPD bude všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby. Ve čtvrtek se bude ve Sněmovně jednat na návrh opozice o možnosti zavedení celostátního referenda do českého právního řádu. Jsme proti návrhu ministerstva spravedlnosti na zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu u exekucí. Postihlo by to nejzranitelnější občany. Vláda Petra Fialy hodila zdravotně postižené spoluobčany přes palubu. Hnutí SPD bude nadále bojovat za zdravotně postižené občany. Na konferenci o budoucnosti České republiky, Evropy i světa, kterou pořádají poslanci SPD, vystoupí i bývalý prezident republiky Miloš Zeman.

1. Neschopná Fialova vláda se korespondenčními hlasy ze zahraničí snaží udržet u moci za každou cenu. Podle české Ústavy mají být volby tajné, rovné a přímé, což vládními poslanci navržená korespondenční volba neumožňuje. SPD bude všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby.

V minulém týdnu začala Sněmovna projednávat návrh vládních poslanců na zavedení korespondenčního hlasování pro občany ČR žijící dlouhodobě v zahraničí. Způsob projednávání formou poslaneckého návrhu, který neprošel Legislativní radou vlády, a který je projednáván navíc prostřednictvím mimořádné schůze, je účelový a má za cíl mimo jiné odvést pozornost od důležitých věcí, které by měla pětikoalice řešit. Jedinou představitelnou variantou je pro nás zamítnutí návrhu ihned v jeho prvním čtení.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Důvody zůstávají stejné. Volba má být dle české Ústavy tajná, rovná a přímá, což vládními poslanci navržená korespondenční volba neumožňuje. Strany pětikoalice chtějí měnit volební pravidla a hodlají si vyrobit voliče prostřednictvím korespondenční volby ze zahraničí tím, že hlasování bude umožněno těm, kteří prohlásí, že mají české kořeny, a to až do 4. generace potomků českých imigrantů do zahraničí, kteří nikdy nežili v ČR, neplatí tady daně a ani neumí česky.

Zatímco u nás lidem dnes není ani umožněno volit s propadlými doklady, v tomto případě má být v rámci korespondenční volby umožněno hlasování v zahraničí například na základě jakéhosi prohlášení v podstatě komukoliv. Jde přitom o statisíce osob, které by tak měly prostřednictvím korespondenčního hlasování ze zahraničí možnost zvrátit výsledky voleb vygenerované českými občany žijícími v ČR. Neschopná a neúspěšná vláda Petra Fialy se tak prostřednictvím korespondenčních hlasů ze zahraničí snaží udržet u moci za každou cenu. Hnutí SPD bude i nadále všemi zákonnými prostředky bojovat proti zavedení korespondenční volby do našeho volebního systému.

2. Ve čtvrtek se bude ve Sněmovně na návrh opozice jednat o možnosti zavedení celostátního referenda do českého právního řádu.

Tento čtvrtek se bude na mimořádné schůzi Sněmovny jednat o možnosti zavedení celostátního referenda, tedy všelidového závazného hlasování občanů, do českého právního řádu. Opozice to podporuje, ale Fialova vládní pětikoalice se staví proti. Jde o témata, která má hnutí SPD již ve svém názvu a které formovalo jako své základní programové priority právě na myšlenkách přímé demokracie. Požadavek na naplnění české Ústavy v podobě vypracování a schválení funkčního zákona o všeobecném celostátním závazném referendu bez omezení okruhu témat a otázek, o kterých se hlasuje, je myšlenkou, kterou vneslo do veřejného prostoru a politické diskuse právě hnutí SPD.

V minulém i v tomto volebním období jsme předložili návrhy ústavních zákonů o referendu, které ostatní parlamentní politické strany a hnutí ovšem buď odmítaly a blokovaly jejich projednání, anebo je chtěly změnit ve smyslu zásadního omezení témat a otázek, o kterých by občané mohli hlasovat. Případně ostatní strany chtěly enormně zpřísnit podmínky pro vypsání a platnost referenda tak, aby bylo fakticky znemožněno.

SPD vítá, že hnutí ANO konečně také připouští vypsání referenda na některá problematická témata v důsledku členství ČR v EU. Bohužel však hnutí ANO zásadně odmítá návrh SPD na zásadní referendum o členství ČR v EU. Hnutí SPD již dlouhodobě požaduje vypsání celostátních referend s otázkami na témata, jako jsou zachování české koruny, zachování práva veta členských států při rozhodování v orgánech EU, Migrační pakt EU znamenající přijímání ilegálních imigrantů do ČR na základě povinných kvót, korespondenční volba, zestátnění exekutorů či členství ČR v EU. K těmto tématům hnutí SPD zároveň organizovalo celou řadu seminářů a peticí, ke kterým se stačí připojit a není potřeba vymýšlet to stejné.

3. Jsme proti zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu u exekucí. Postihlo by to nejzranitelnější občany.

Ministerstvo spravedlnosti (za podpory soukromých exekutorů) navrhuje zavedení fixní srážky ze mzdy či z důchodu, což by znamenalo zánik dosud platného institutu nezabavitelné částky z příjmu. To by ještě více než dnes zasáhlo občany a jejich rodiny, proti kterým je vedeno exekuční řízení, zejména potom nízkopříjmové zaměstnance, rodiče samoživitele, seniory či invalidní důchodce. Všem lidem v exekuci by dle tohoto návrhu bylo možné srážet z příjmu o 1890 korun měsíčně více než nyní.

Systém fixních srážek navíc upřednostňuje komerční poskytovatele úvěrů, a naopak komplikuje vymáhání výživného nebo náhrady škody. Tento návrh silně kritizuje i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, podle kterého by nová právní úprava nejvíce postihla nejzranitelnější skupiny občanů. O návrhu by měla v nejbližší době jednat vláda Petra Fialy. Hnutí SPD toto řešení zásadně odmítá.

Dluhy se platit musí, ale tento proces nesmí být pro dlužníky likvidační. Zvýšení exekučních srážek a zrušení institutu nezabavitelného minima z příjmu totiž povede zejména k tomu, že lidé v exekucích odejdou tzv. mimo systém ze standardního zaměstnání na šedý trh práce, kde ztratí pojistnou ochranu v podobě nemocenské a budoucích důchodů a stát bude přicházet o desítky miliard korun na nezaplacených daních a pojistných odvodech. Bude to znamenat i vyšší zátěž pro systém sociálních dávek.

Hnutí SPD naopak navrhuje zvýšit měsíční nezabavitelné minimum z příjmu, aby byli občané v exekucích motivování pracovat ve standardním pracovním poměru. Systémovým řešením je z našeho pohledu zestátnění výkonu exekucí a jeho převedení na obecné soudy a omezení možnosti půjček pro osoby neschopné je splácet.

4. Vláda Petra Fialy hodila zdravotně postižené spoluobčany přes palubu. Hnutí SPD bude nadále bojovat za zdravotně postižené občany.

Poslanci stran vládní koalice minulý pátek odmítli schválit program mimořádné opoziční schůze Sněmovny svolané k neudržitelné situaci zdravotně postižených občanů závislých na péči jiných osob. Přitom těmto zdravotně postiženým občanům v I. a II. stupni závislosti již téměř devět let nebyly zvýšeny příspěvky na péči, přestože průměrná inflace od té doby již překročila hranici 40 procent a zdražení základních životních potřeb, zejména potravin, energií a dalších nákladů na bydlení, je ještě mnohem vyšší.

Hnutí SPD předložilo návrh na zvýšení těchto příspěvků poprvé již v minulém volebním období, v roce 2020. Podruhé jsme tento návrh předložili ihned po minulých volbách do Sněmovny, v říjnu roku 2021. Ovšem vládní poslanci jeho projednání od té doby blokují, přestože naše poslankyně Lucie Šafránková navrhuje jeho předřazení na každé schůzi Sněmovny.

Vláda Petra Fialy tedy očividně hodila naše zdravotně postižené spoluobčany přes palubu, protože vlastní návrh na zvýšení příspěvku na péči předložit neumí nebo nechce a návrh hnutí SPD blokuje. Jednoznačně tak prokazuje, že ji naši handicapovaní občané a jejich těžké osudy absolutně nezajímají. V minulém roce jim navíc vláda Petra Fialy (ODS) zdražila vyhláškou všechny terénní asistentské a pečovatelské služby, které jsou tak pro zdravotně postižené občany mnohdy již fakticky nedostupné, což vede i ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Hnutí SPD naopak bojuje a bude nadále bojovat za zájmy zdravotně postižených osob i nadále s vysokou intenzitou, což prokazujeme v naší každodenní politické a legislativní práci.

5. Na konferenci o budoucnosti České republiky, Evropy i světa, kterou pořádají poslanci SPD, vystoupí i bývalý prezident republiky Miloš Zeman.

Ve středu 24. ledna od 10 hodin proběhl v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslanců hnutí SPD Vladimíra Zlínského a Marie Pošarové seminář s názvem „Evropa a svět 2030 – Prognózy vývoje v Evropě a ve světě do roku 2030 a vliv na prosperitu České republiky." Seminář zahájil předseda hnutí SPD Tomio Okamura a mezi vystupujícími byli mimo jiné bývalý prezident České republiky Miloš Zeman, ekonomka Ilona Švihlíková a spousta dalších odborníků v oblasti hospodářství, ekonomiky, politologie, publicistiky a podobně.

Protože kapacita sálu byla téměř vyčerpána, tak tento seminář bylo možné sledovat on-line na Streamu 3 Poslanecké sněmovny. Zveme tedy tímto všechny příznivce hnutí SPD a širokou veřejnost k zhlédnutí tohoto semináře, který je předpokladem vysoce odborné diskuse na uvedená témata, zejména s ohledem na letošní červnové volby do Evropského parlamentu.

