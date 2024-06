Rozvoral (SPD): Říkáme jasné NE masové migraci, Migračnímu paktu EU, válce i euru

reklama

Vážení přátelé,

hlas pro koalici SPD a Trikolory znamená volbu největšího českého vlasteneckého uskupení, které má silné spojence v Evropě, a máme tak šanci prosadit změnu. Eurovolby jsou i referendem o škodlivé Fialově vládě. Budeme nadále bojovat proti vládní důchodové „reformě". Máme vlastní plán, jak získat do důchodového systému nové příjmy bez zvyšování daní a plateb na sociální pojištění. Migrační pakt EU, který vyjednala Fialova vláda, spočívá v tom, že středoevropské a východoevropské členské státy EU si budou muset přebírat migranty z jiných států. SPD se tomu odmítá podřídit! Stagnace české ekonomiky způsobená Fialovou vládou prohlubuje naše zaostávání za zahraničím v situaci, kdy v ostatních evropských zemích probíhá hospodářský růst. V ČR se nadále zhoršuje katastrofální situace s nedostatkem dětských i praktických lékařů.

1. Hlas pro koalici SPD a Trikolory znamená volbu největšího českého vlasteneckého uskupení, které má silné spojence v Evropě, a máme tak šanci prosadit změnu. Eurovolby jsou i referendem o škodlivé Fialově vládě.

Tento týden ve dnech 7. a 8. června proběhnou volby do Evropského parlamentu, kdy si čeští občané vyberou svých 21 zástupců v tomto orgánu EU. Žádáme tímto naše členy, příznivce a širokou veřejnost, aby k těmto volbám určitě přišli a aby odevzdali svůj hlas kandidátní listině koalice hnutí SPD a politické strany Trikolora. Váš hlas v tomto případě, na rozdíl od jiných alternativ, zcela určitě nepropadne.

Hlas pro koalici SPD a Trikolory zároveň zvýší politickou sílu vlasteneckých, konzervativních a euroskeptických politických stran a hnutí sdružených v Evropském parlamentu ve skupině Identita a demokracie, jejíž je hnutí SPD dlouhodobě pevnou součástí. Jsme jediným českým politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně, který dlouhodobě prosazuje myšlenku závazného celostátního referenda o vystoupení ČR z EU, které by vedlo k obnově naší národní a státní suverenity v politické, ekonomické i bezpečnostní oblasti.

Náš volební a politický program směrem k EU je jednoznačný: Prosazujeme spolupráci svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu. Říkáme jasné NE masové migraci a Migračnímu paktu EU, Green Dealu EU, euru, emisním povolenkám a drahým energiím, zákazu aut se spalovacími motory, zrušení práva veta členských států v orgánech EU a podpoře války na Ukrajině! Volby do Evropského parlamentu v ČR budou zároveň i faktickým referendem o škodlivé vládě Petra Fialy.

2. Budeme nadále bojovat proti vládní důchodové „reformě". Máme vlastní plán, jak získat do důchodového systému nové příjmy bez zvyšování daní a plateb na sociální pojištění.

Minulý týden po intenzivním třídenním jednání a zkrácení rozpravy poslanci vládní pětikoalice schválili v 1. čtení vládní návrh změn důchodového systému, nesprávně nazývaný jako důchodová reforma. Poslanci hnutí SPD navrhli jeho zamítnutí, to však Sněmovna většinově hlasy pětikoalice odmítla. Tento návrh přitom neomezeně zvyšuje věk odchodu do důchodu a snižuje důchody budoucích seniorů.

Po prvním čtení tak tento návrh nyní směřuje do sněmovních výborů. Poslanci SPD ve svých projevech podrobili tento návrh detailní, tvrdé a konkrétní kritice a současně prezentovali naši představu a naši koncepci skutečné důchodové reformy. Proti této vládní novele zákona o důchodovém pojištění budeme i v dalších fázích jejího projednávání dále bojovat a předložíme k ní řadu vlastních pozměňovacích návrhů v zájmu všech současných i budoucích příjemců důchodů.

Máme i jasnou představu o tom, jak získat do důchodového systému nové příjmy bez zvyšování daní a plateb na sociální pojištění. Pokud návrh Fialovy vlády nakonec vstoupí v účinnost, tak pakliže bude hnutí SPD součástí příští vlády, zrušíme opatření, která nejvíce poškozují současné i budoucí důchodce a budeme prosazovat navrácení věku odchodu do důchodu na hranici 65 let.

3. Migrační pakt EU, který vyjednala Fialova vláda, spočívá v tom, že středoevropské a východoevropské členské státy EU si budou muset přebírat migranty z jiných států. SPD se tomu odmítá podřídit!

Ve čtvrtek 6. června proběhne opozicí svolaná mimořádná schůze Poslanecké sněmovny na téma nového Migračního paktu EU. Tento soubor nařízení EU v oblasti migrační a azylové politiky zásadně poškozuje bezpečnost ČR a našich občanů. Fialova vláda a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se aktivně podíleli na jeho utváření a v závěrečných hlasováních se pak zbaběle a alibisticky zdrželi hlasování, aniž by se jakkoli pokusili jeho schválení zablokovat.

Vít Rakušan navíc o obsahu a dopadech Migračního paktu EU opakovaně veřejně lhal, když říkal, že se České republiky nebude týkat přerozdělování migrantů. Francouzský premiér Gabriel Attal přitom minulý týden naopak v médiích prohlásil, že podstata Migračního paktu EU spočívá právě v tom, že středoevropské a východoevropské členské státy EU si budou muset přebírat migranty z jiných států.

To hnutí SPD jednoznačně odmítá. Pokud bude hnutí SPD v budoucí vládě, nebudeme Migrační pakt EU respektovat, ani se jím řídit. Národní zájmy a bezpečnost českých občanů jsou pro nás nesrovnatelně důležitější než nedemokratická hlasovací pravidla v orgánech EU.

4. Stagnace české ekonomiky způsobená Fialovou vládou prohlubuje naše zaostávání za zahraničím v situaci, kdy v ostatních evropských zemích probíhá hospodářský růst.

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla pouze o 0,2 %. Uvedl to minulý týden Český statistický úřad (ČSÚ), který tak snížil o polovinu svůj původní odhad. Je to jasný důkaz, že Fialova vláda způsobuje i nadále svými kroky dlouhodobou hospodářskou stagnaci ČR. Je varovné, že meziročně výrazně klesla hlavně tvorba hrubého fixního kapitálu, a to o 2,7 %. Meziročně klesly zejména investice do obydlí, do ostatních budov a staveb a do informačních technologií. Mezičtvrtletně tvorba hrubého fixního kapitálu klesla dokonce o 7,9 %.

Stagnace české ekonomiky v situaci, kdy v ostatních evropských zemích probíhá hospodářský růst, prohlubuje naše zaostávání za zahraničím. Velkým zklamáním je pak především vývoj v oblasti investic, který signalizuje nedůvěru domácích firem v další ekonomický vývoj a potvrzuje to, že podmínky pro podnikání se v ČR za dobu působení Fialovy vlády významně zhoršily.

Českou ekonomiku a hospodářský růst dusí a brzdí zejména vysoké ceny energií, zvýšení přímých i nepřímých daní Fialovou vládní koalicí a dlouhotrvající pokles domácí poptávky zaviněný poklesem reálných příjmů občanů. Ekonomická stagnace má negativní vliv i na vývoj veřejných rozpočtů a státního dluhu. Fialova vláda je v ekonomické a hospodářské politice naprosto nekompetentní a ČR a její občany tímto zásadně poškozuje.

5. V ČR se nadále zhoršuje katastrofální situace s nedostatkem dětských i praktických lékařů.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) absolutně nezvládá svou funkci a měl by podle názoru SPD okamžitě skončit, protože kritická situace ohledně nedostatku dětských lékařů v ČR se neustále zhoršuje. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v posledních pěti letech snížil počet ordinací pediatrů o 392 zařízení, přičemž úbytek zaznamenaly všechny kraje.

Podle posledních údajů počet dětí, které nemají svého praktického lékaře, kolísá mezi 130 až 170 tisíci, což je naprosto alarmující stav. A navíc o dalších zhruba 90 tisíc dětí se starají praktičtí lékaři pro dospělé. Velmi varující je i informace, že z dvou tisíc aktivních lékařů, specializujících se na děti, je více než polovina starší 60 let. Nedostatek pediatrů nesouvisí pouze se stárnutím současných lékařů. Problémem je i nedostatečný počet absolventů lékařských fakult, kteří skutečně nastupují do pediatrických ordinací.

Kromě nedostatku pediatrů je stejná situace u praktických lékařů pro dospělé, u stomatologů a také je nedostatek lékařských pohotovostí. Jde o jedno z nejzávažnějších selhání Fialovy vlády za dobu její existence. Hnutí SPD jasně říká, že zdravotnictví je klíčovou veřejnou službou, za kterou musí v plném rozsahu zodpovídat stát a vláda, včetně zajištění jejího financování a dostupnosti.

