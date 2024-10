Rozvoral (SPD): SPD účastí v krajských vládních koalicích prokazuje významný koaliční potenciál

Vážení přátelé,

návrh ministra Jurečky (KDU-ČSL) platit manželce prezidenta republiky 95 250 korun měsíčně ze státního rozpočtu je výsměchem občanům. V Evropě přitom tyto výsady nikdo z ostatních prezidentských manželek (ani manželů) nevyužívá. Pokud bude vládní důchodová reforma schválena, uděláme vše pro to, aby byla po volbách zrušena.

SPD je po úspěšných krajských volbách ve vedení tří krajů. Jsme připraveni být po parlamentních volbách i v republikové vládě. Fialova vláda chce pod záminkou tzv. „boje proti dezinformacím" veřejnoprávní média zneužít k cenzuře a propagandě. Fialova vláda a Evropská unie likvidují český průmysl.

1. Návrh ministra Jurečky (KDU-ČSL) platit manželce prezidenta republiky 95 250 korun měsíčně ze státního rozpočtu je výsměchem občanům. V Evropě přitom tyto výsady nikdo z ostatních prezidentských manželek (ani manželů) nevyužívá.

Manželka prezidenta republiky by měla od příštího roku dostávat ze státního rozpočtu na tzv. reprezentační výdaje náhrady ve výši 95 250 korun měsíčně. Hnutí SPD považuje tuto novelizaci zákona o platu představitelů státní moci z pera ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) za výsměch všem našim občanům.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident republiky je volený přímo občany a dostává již dnes měsíční plat (včetně náhrad) v celkové výši více než 600 tisíc korun. Kromě toho Kancelář prezidenta republiky disponuje pro letošní rok rozpočtem o objemu 425 milionů korun na svůj chod a výdaje.

Prezidentova manželka, na rozdíl od prezidenta, volena není a nevykonává žádnou práci. Její pozice rovněž není definována nikde v platné legislativě. Nejde o ústavní ani o žádnou jinou veřejnou funkci. Proto není možné, aby dostávala peníze ze státního rozpočtu. A to nejen kvůli nedobrému stavu českých veřejných financí, vysokému rozpočtovému deficitu a státnímu dluhu. Byl by to zároveň také zcela ojedinělý precedens, protože v Evropě tyto výsady nikdo z prezidentských manželek (ani manželů) nevyužívá, a proto tento návrh poslanci hnutí SPD nepodpoří.

2. Pokud bude vládní důchodová reforma schválena, uděláme vše pro to, aby byla po volbách zrušena

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 2% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 9193 lidí

V minulém týdnu se na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny v tzv. druhém čtení projednával vládní návrh na zásadní změny v důchodovém systému, který je nevýhodný pro všechny budoucí seniory. Vláda Petra Fialy chce od roku 2026 citelně snížit důchody všem jejich budoucím příjemcům a postupně zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let. Toto opatření se má týkat všech občanů narozených v roce 1966 a mladších.

Způsob zvyšování věku odchodu do důchodu přitom vláda v průběhu projednávání její vlastní novely zákona o důchodovém pojištění třikrát změnila, což je u takto závažné věcné a legislativní problematiky něco naprosto neakceptovatelného. Vládní poslanci rovněž na poslední chvíli zásadním způsobem zúžili výčet náročných profesí, jejichž příslušníci budou do plného starobního důchodu odcházet o 5 let dříve než ostatní.

Hnutí SPD s tímto amatérským a svévolným přístupem vlády a s vládními návrhy zásadně nesouhlasí a během tří dnů jejich projednávání ve Sněmovně je naši poslanci podrobili tvrdé kritice. Pokud tato sporná důchodová reforma projde celým legislativním procesem a bude nakonec schválena, uděláme vše pro to, aby po volbách v roce 2025 byla zrušena.

3. SPD je po úspěšných krajských volbách ve vedení tří krajů. Jsme připraveni být po parlamentních volbách i v republikové vládě.

Hnutí SPD je po úspěšných zářijových krajských volbách již součástí vedení tří samosprávných krajů, a to ještě všechna jednání v krajích o budoucích vládních koalicích nebyla ukončena. Jsme tedy ve vedení plné čtvrtiny krajů, ve kterých máme své zvolené zastupitele. Spolu s našimi politickými partnery budeme součástí krajských vládních koalic v Olomouckém kraji, v Kraji Vysočina a nejnověji i v Moravskoslezském kraji, kde budou naši představitelé prosazovat program SPD v pozicích krajských radních pro kulturu a památkovou péči a pro životní prostředí a územní plánování.

Ani v jednom z těchto krajů nejde o koalice se stranami, které tvoří vládu Petra Fialy a které jsou nám programově vzdálené, zejména pro jejich asociální charakter. SPD účastí v krajských vládních koalicích opakovaně prokazuje významný koaliční potenciál, odbornost, kompetenci a připravenost být součástí vlády i na celostátní úrovni. Být aktivní a viditelnou součástí vlády ČR je hlavním dlouhodobým cílem SPD i naším cílem pro volby do Sněmovny v roce 2025.

4. Fialova vláda chce pod záminkou tzv. boje proti dezinformacím veřejnoprávní média zneužít k cenzuře a propagandě

Jedná se o součást tzv. „velké mediální novely" (změna Zákona o České televizi a Zákona o Českém rozhlase). Konkrétně jde o to, že v návrhu se nově definuje hlavní úkol veřejnoprávních médií, ke kterým má nově patřit mj. „přispívání k postupu proti dezinformacím". Pojem dezinformace přitom není nikde v právním řádu ČR definován, a navíc je v pojetí současných vládních stran zneužíván k potlačování politicky nepohodlných názorů a k omezování ústavně garantované svobody projevu.

Tento návrh kritizuje dokonce i Legislativní rada vlády jako zavádějící, věcně nesprávný a v podstatě nerealizovatelný a nevymahatelný. Hnutí SPD proto nikdy tuto legislativní změnu nepodpoří. Hájíme zásadově svobodu slova jako součást Ústavy ČR a právo občanů na svobodnou výměnu informací před nedemokratickými a svévolnými zásahy Fialovy vlády.

5. Fialova vláda a Evropská unie likvidují český průmysl

Stav a výkon českého průmyslu se stále zhoršují. Podmínky v našem domácím zpracovatelském průmyslu jsou dlouhodobě špatné. V září letošního roku se zhoršovaly už 28. měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů minulý týden zveřejněného Indexu nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu. Ten v září vykázal hodnotu 46 bodů, přičemž v srpnu to bylo 46,7 bodu.

S tímto negativním vývojem se pojí i nejvýraznější snížení míry zaměstnanosti v našem průmyslu za poslední rok. Rozsáhlé propouštění oznámil např. českolipský výrobce autosedaček Adient, na nějž dopadlo výrazné snížení poptávky po automobilech v EU a propad konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu, způsobený zejména regulacemi tzv. Green Dealu.

Důvodem propadu českého průmyslu jsou i rozsáhlé ekonomické problémy Německa, na které jsou naši mnozí výrobci navázáni jako subdodavatelé. Vývoj českého průmyslu za dobu, kdy je ve funkci vláda Petra Fialy, je alarmující. Zejména co se týče automobilového průmyslu jakožto klíčového pilíře české ekonomiky.

Hnutí SPD dlouhodobě jasně říká, že je v našem národním zájmu odstoupit od likvidační energetické politiky EU, včetně systému tzv. emisních povolenek. Chceme též odstoupit od závazků Green Dealu, které bez širšího mandátu odsouhlasila Fialova vláda. Bez těchto kroků nemůže dojít o obnově naší hospodářské prosperity a k obratu v negativním vývoji výsledků českého průmyslu.