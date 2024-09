Rozvoral (SPD): Vláda Petra Fialy vytvoří největší dluh v historii České republiky!

Hnutí SPD po prostudování návrhu státního rozpočtu pro rok 2025 musí konstatovat, že s ním v žádném případě nesouhlasí a má k němu celou řadu výhrad. Současná pětikoaliční vláda v něm nenavrhuje žádné kroky, které by přispěly ke snižování zadlužení státu, i když si to Fialův kabinet stanovil za prioritní úkol a tento slib dal voličům. Za vlády Petra Fialy (ODS) narostl státní dluh na neuvěřitelných 1,13 bilionu korun a jenom náklady na splácení úroků činí ročně 95 miliard korun. K rozpočtové odpovědnosti má tato nekompetentní, rozhazovačná a asociální vláda hodně daleko a měla by za takové nehospodaření se státními financemi okamžitě podat demisi. To ale v žádném případě sama od sebe neučiní, ba právě naopak se snaží všemi prostředky protlačit Sněmovnou takové zákony, aby byla u moci ještě v příštím volebním období.

Dle této vlády by podle střednědobého výhledu měl deficit státního rozpočtu v roce 2026 dosáhnout 225 miliard korun a v roce 2027 má být 180 miliard korun. To nesmíme dopustit a pevně věříme, že stejný názor zastává většina našich občanů, kteří svými hlasy v parlamentních volbách příští rok rozhodnou o tom, kdo bude na další volební období zodpovědný za to, jakým směrem se bude státní rozpočet ubírat. Hnutí SPD bude prosazovat návrat k vyrovnaným státním rozpočtům. Všichni vládní politici by se měli chovat jako řádní hospodáři, což ale nečiní.

Návrh státního rozpočtu pro rok 2025 s astronomických schodkem ve výši 230 mld. korun odmítají i renomovaní ekonomové. Za situace, kdy nejsou rozpočtovány žádné mimořádné výdaje, neprocházíme žádnou krizí, inflace se vrátila ke svému normálu a konečně se očekává mírný hospodářský růst, tak je nepřípustné půjčovat si částku vysoko přes 200 miliard korun.

Tento návrh tak v žádném případě neobsahuje kroky, vedoucí ke snaze o přiblížení se k vyrovnanému státnímu rozpočtu. Na zásadní nebezpečí stálého zvyšování zadlužení státu od doby, kdy je pětikoaliční vláda u moci a zodpovídá za hospodaření státu, nedávno ve své zprávě upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad. Ten konstatoval, že zadlužování v České republice bylo vloni druhé nejvyšší ze všech unijních zemí a za poslední tři roky vládnutí Fialova kabinetu se státem spravovaný veřejný dluh navýšil o 50 procent, čímž už přesáhl hranici tří bilionů korun.

Hnutí SPD s návrhem státního rozpočtu pro rok 2025, tak jak ho představil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), nesouhlasí, a proto navrhneme ve Sněmovně jeho zamítnutí, případně vrácení k přepracování.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

