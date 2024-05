Rozvoral (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy

reklama

Vážení přátelé,

čeští vlastenci v druhé světové válce položili život za náš národ a suverénní stát v boji proti diktátu a tyranii Německa. Odmítáme vyzbrojování Ukrajiny ze strany Fialovy vlády. Chceme mírová jednání a zastavení krveprolití. Ze všech sil se budeme snažit, aby neprošla korespondenční volba prosazovaná pětikoalicí, která popírá demokratické principy a ústavu a nahrává volebním podvodům. Nesouhlasíme s vládní důchodovou reformou, která zvyšuje věk odchodu do důchodu a snižuje výši vyplácených penzí. Situace okolo výměny Heleny Langšádlové za Pavla Tuleju na pozici tzv. ministra pro vědu demonstruje absolutní zoufalost a personální nouzi vládní TOP 09.

Na Václavském náměstí v Praze proběhne 23. května v 17 hodin veřejné setkání evropských vlasteneckých stran z naší evropské frakce Identita a demokracie. Eurovolby budou také referendem o škodlivé vládě Petra Fialy.

1. Čeští vlastenci v druhé světové válce položili život za náš národ a suverénní stát v boji proti diktátu a tyranii Německa.

V těchto květnových dnech si opět připomínáme konec druhé světové války v Evropě a definitivní porážku nacistického Německa. Tyranii německého nacismu zaplatilo životem na 365 tisíc občanů tehdejšího Československa, přičemž šlo především o oběti rasové nenávisti vůči Židům. Za svobodu tehdejšího Československa padlo na našem území 140 tisíc vojáků Rudé armády, 60 tisíc vojáků rumunské armády a tři sta vojáků armády USA.

Desítky tisíc československých vlastenců zahynuly či padly v německých koncentračních vyhlazovacích táborech, na popravištích a v boji s Němci v rámci zahraničního i domácího odboje. Tito hrdinové umírali za svobodné Československo, za naši zemi a za náš národ ve válce proti diktátu a tyranii Berlína. Všechny tyto oběti nás zavazují k obraně naší svobody, demokracie a suverénní existence našeho státu a národa. V této souvislosti je rovněž nutné připomenout, že Německo nám dosud dle platných mezinárodních smluv dluží několik bilionů korun válečných reparací.

2. Odmítáme vyzbrojování Ukrajiny ze strany Fialovy vlády. Chceme mírová jednání a zastavení krveprolití.

Hnutí SPD odmítá iniciativu vlády Petra Fialy (ODS) na nákup 500 tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu, ke které se dosud přihlásily dvě desítky států. Tuto iniciativu naopak nepodpořilo například Slovensko, Maďarsko anebo Rakousko. Naše veřejnost má právo vědět, kolik to stojí a za jakých podmínek se tato munice kupuje, což vláda Petra Fialy tají.

Pětikoaliční vláda (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) a elitářští politici z EU ani po dvou letech od začátku tohoto konfliktu bohužel stále nepochopili, že posílat zbraně a munici na Ukrajinu a zároveň poskytovat ve státech EU dočasnou ochranu zhruba 650 tisícům ukrajinských mužů v branném věku, z toho 95 tisíc na našem území, nedává smysl.

Odmítáme další zabíjení v tomto konfliktu, které právě dodávky zbraní a munice dále eskalují. Proto hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby namísto prodlužování války iniciovala mírová jednání vedoucí k ukončení krvavého konfliktu na Ukrajině.

3. Ze všech sil se budeme snažit, aby neprošla korespondenční volba prosazovaná pětikoalicí, která popírá demokratické principy a ústavu a nahrává volebním podvodům.

V tomto týdnu bude probíhat vládní koalicí svolaná mimořádná schůze Sněmovny, která má na programu druhé čtení návrhu vládních poslanců na zavedení korespondenčního hlasování ve volbách. Konkrétně jde o možnost korespondenčního hlasování pro české občany trvale nebo dlouhodobě žijící v zahraničí, a to už pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Návrh neprošel standardním připomínkovým řízením a neprojednala jej Legislativní rada vlády. Vykazuje tak zásadní věcné a technické vady, ale hlavně je zcela v rozporu s českou Ústavou, která definuje základní principy volebního práva: všeobecnost, rovnost, přímost a tajnost hlasování.

Tyto zásady vládní návrh porušuje. Navíc čeští občané v zahraničí mohou již v současnosti hlasovat fyzicky na našich zastupitelských úřadech. Hnutí SPD uzákonění korespondenčního hlasování principiálně odmítá jako útok na svobodu, regulérnost a legitimitu voleb. Korespondenční hlasování rovněž umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, jak víme ze zahraničních zkušeností. I proto Francie v roce 1975 tento typ hlasování zrušila.

Strany vládní koalice se tak zavedením korespondenčního hlasování pro volby v zahraničí v souběhu s rozšířením možnosti získat české občanství potomkům emigrantů až do 4. generace pokoušejí odvrátit prohru v příštích volbách. Hnutí SPD bude bránit principy svobodných, spravedlivých, rovných, přímých a tajných voleb v souladu s Ústavou ČR ze všech sil a všemi legálními nástroji a prostředky.

4. Nesouhlasíme s vládní důchodovou reformou, která zvyšuje věk odchodu do důchodu a snižuje výši vyplácených penzí.

Fialova vláda představila minulý týden návrh změn důchodového systému. Podle hnutí SPD není předložený materiál důchodovou reformou, ale souborem nezodpovědných parametrických úprav zákona o důchodovém pojištění. Dvě z vládou navržených opatření jsou pro hnutí SPD naprosto nepřijatelná. Jedná se o zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let a snižování poměru důchodu vůči předchozí mzdě oproti současnému stavu pro lidi, kteří půjdou do důchodu po roce 2026.

Neakceptovatelné je pro nás i rušení a omezování tzv. výchovného pro ty příjemce důchodů, kteří vychovali děti. Vládní návrh také zcela rezignuje na to nejpodstatnější. Tím je hledání nových příjmů do důchodového systému bez zvyšování daní a sazby důchodového pojištění a nastavení aktivní prorodinné politiky za účelem podpory porodnosti v pracujících rodinách. My jsme svůj koncept důchodové reformy ministru Jurečkovi předložili. Jako celek je však pro nás vládní návrh nepřijatelný a při jeho projednávání ve Sněmovně k němu předložíme řadu vlastních pozměňovacích návrhů.

5. Situace okolo výměny Heleny Langšádlové za Pavla Tuleju na pozici tzv. ministra pro vědu demonstruje absolutní zoufalost a personální nouzi vládní TOP 09.

Situace okolo výměny Heleny Langšádlové za Pavla Tuleju (TOP 09) na pozici tzv. ministra pro vědu, výzkum a inovace jednoznačně demonstruje absolutní personální nouzi vládní TOP 09, manažerskou neschopnost její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové i zbytečnost této vládní pozice. Hnutí SPD dlouhodobě zastává názor, že tato funkce nemá vůbec existovat, obdobně jako posty ministra pro evropské záležitosti Dvořáka (STAN) a ministra-předsedy Legislativní rady vlády Šalamouna (Piráti) s jejich drahými administrativními aparáty. Jde o plýtvání penězi daňových poplatníků ve snaze uspokojit personální nároky všech pěti stran vládní koalice.

Agenda vědy, výzkumu a inovací přirozeně patří do struktury ministerstva školství. Helena Langšádlová byla v roli ministryně pro vědu, výzkum a inovace, kterým se nikdy v životě nevěnovala, zcela neviditelná. TOP 09 namísto ní na tuto pozici navrhla Pavla Tuleju, u kterého se vzápětí prokázaly zásadní pochybnosti o kvalitě a věrohodnosti jeho vědecké práce, pro které musel na svou kandidaturu rezignovat ještě před svým jmenováním, což je ostudné. Podle hnutí SPD se jedná o další velké selhání vládní koalice.

6. Na Václavském náměstí v Praze proběhne 23. května v 17 hodin veřejné setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran z naší evropské frakce Identita a demokracie. Eurovolby budou také referendem o škodlivé vládě Petra Fialy.

Ve všech krajích v současné době probíhají veřejné debaty s našimi kandidáty do Evropského parlamentu. Tyto volby, které jsou plánovány na 7. a 8. června, budou zároveň referendem o vládě Petra Fialy, které v současné době plně důvěřují pouhá 2 % občanů. Chtěli bychom širokou veřejnost zároveň také pozvat na veřejné setkání evropských vlasteneckých stran sdružených ve frakci Identita a demokracie dne 23. května od 17 hodin do Prahy na Václavské náměstí.

Chceme mír, ne válku. Prosazujeme právo na referendum o EU, chceme peníze Čechům, ne Ukrajině, a říkáme jasně NE migraci, euru a válce. Podpořte také svým hlasem naše kandidáty do Evropského parlamentu, kteří budou tvrdě hájit zájmy České republiky.

