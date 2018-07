Rozvoral (SPD): Vzhledem k obrovské nestabilitě nebude vláda vládnout ani rok

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo.

Poslanecký klub SPD nepodpoří hlasy svých poslanců vznik menšinové vlády ANO, ČSSD a KSČM. Vlastní spolupráci koaliční vlády ANO a ČSSD si obě strany domluvily na základě koaliční smlouvy a podporu komunistů si vláda zajistila smlouvou o toleranci mezi ANO a komunisty.

Naši občané si možná konečně oddychnou, že skončila dlouhá vyjednávání o tom, kdo v naší zemi bude vládnout a že máme konečně vládu, která dostala důvěru. Na druhou stranu by si měli sami odpovědět, zda je to pro ně dobré řešení.

Za naše hnutí SPD musíme konstatovat, že to řešení dobré není. Pro toto tvrzení máme dostatek argumentů. ČSSD v rámci všech vyjednávání o vládní spolupráci vystupovala velmi arogantně a například vůči našemu hnutí se vyjadřovala velmi urážlivě a veřejně tvrdila nepravdivé informace s cílem poškodit naše hnutí a náš program.

Způsob ukončení prvního vyjednávání o vládě s hnutím ANO svědčí o nastavené kultuře v této straně. Vláda, jejímž jedním koaličním členem je rozhádaná, probruselská, proimigrační a korupčními kauzami opředená ČSSD, bude velice nestabilní. Nejednotnost této strany při všech hlasováních a nejednotnost poslanců a senátorů ČSSD je tím důkazem.

Za stranou ČSSD je spousta korupčních kauz. Například OKD, krabice od vína plná milionů korun hejtmana a poslance Davida Ratha, kauzy financování vrcholového sportu a mnoho dalších, které stály naše daňové poplatníky miliardy korun. ČSSD ve svém programu podporuje principy globalizace a multikulturní integrace. Hnutí ANO zase nominovalo na premiérské křeslo trestně stíhaného člověka, což vládní nestabilitu ještě umocňuje.

Argumentů bychom mohli zmínit ještě mnoho. Ale to už nebudu zmiňovat. Za vznik takovéto vlády nese plnou odpovědnost premiér Andrej Babiš. Naše hnutí mu nabízelo spolupráci, o kterou ale neměl zájem. Bylo to jeho rozhodnutí a on se bude zodpovídat našim občanům.

Závěrem znova zopakuji, že poslanci hnutí SPD nepodpoří důvěru takto navrhované vládě. Jsme přesvědčeni, že tato vláda není schopna naplňovat zahraniční, hospodářskou, bezpečnostní, obrannou a sociální politiku ve prospěch blaha našich občanů. To znamená bránit a hájit suverenitu naší republiky, což je dlouhodobým programem našeho hnutí.

Klasik by řekl - dávám této vládě rok, maximálně dva. Vzhledem k tomu však, že klasik nejsem, řekl bych, že délka jejího vládnutí vzhledem k její obrovské nestabilitě ani rok nebude.

Děkuji za pozornost.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

