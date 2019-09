Rozvoral (SPD): Zaprodanci Bruselu z řad britských poslanců blokují vystoupení Británie z EU

Stojí proti němu probruselští poslanci, kteří se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit vystoupení Británie z Evropské unie.

Hnutí SPD sleduje situaci kolem brexitu v Británii a stále doufá, že Boris Johnson coby britský premiér dotáhne tento proces trvající již déle než tři roky do zdárného konce. Z celé této brexitové kauzy je velice patrná nutnost přijetí takového zákona o referendu, ve kterém bude jasně definováno, že rozhodnutí výsledku referenda musí být pro politiky závazné.

Opoziční poslanci se snaží všemi dostupnými prostředky o to, aby Británie zůstala v Evropské unii, a tak dávají Britům jasně najevo, že ignorují výsledky referenda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, které podpořilo 51,6 procent Britů. V průběhu splnění tohoto rozhodnutí většiny britských občanů byly a stále jsou ze strany zastánců probruselské politiky, kterou tvoří poslanci Labouristické strany v čele se svým lídrem Jeremym Corbynem, kladeny překážky k jeho dokončení. Úsilí dokončit brexit se nepodařilo minulé britské premiérce Therese Mayové a nyní se o toto dokončení usilovně snaží současný britský premiér Boris Johnson. Opozičním poslancům se podařilo prosadit zákon zakazující tvrdý brexit a zamítli i návrh premiéra Borise Johnsona na vypsání předčasných voleb, neboť jsou si dobře vědomi, že by v těchto volbách u voličů příliš neuspěli.

To dokazují i zveřejněné výsledky z průzkumu mezi Brity, který proběhl mezi 1.639 respondenty ve dnech 2. a 3. září 2019. Podle zveřejněného volebního modelu by v případě předčasných voleb plánovaných na 15. října tohoto roku (jak navrhoval premiér Boris Johnson) vyhráli konzervativci se ziskem 35%, druzí by skončili labouristé se ziskem 25%, třetí liberální demokraté s 16%, čtvrtá Strana pro brexit protiunijního europoslance Nigela Farage by získala 11% a zelení 7%. V následném průzkumu mezi Brity ze dne 10. září 2019 se 52% respondentů vyjádřilo, ať Boris Johnson poruší zákon zakazující tvrdý brexit, který si při posledním jednání prosadili opoziční poslanci, a vystoupí z Evropské unie za každou cenu k poslednímu říjnovému dni tohoto roku. (zdroj: YouGov).

Samotný britský premiér Boris Johnson ve svém úsilí dokončit proces odchodu Spojeného království z Evropské unie poslední říjnový den letošního roku nepolevuje a pevně věří, že se mu to podaří. Ohledně zásadního problému, tzv. irské pojistce, vede Johnson intenzivní bilaterální jednání na té nejvyšší úrovni mezi Británií a Irskou republikou a pevně věří, že se tyto dvě země dohodnou o podobě hranic mezi Irskem a Severním Irskem. Boris Johnson též doufá, že s lídry Evropské unie na říjnovém summitu EU a hlavně především na jednání Evropské rady, která se bude konat ve dnech 17. a 18. října, dohodne shodu ve věci irské pojistky a tak prosadí Brexit s dohodou.

Hnutí SPD prosazuje závazné referendum, kde by jeho výsledky musely respektovat všechny politické subjekty a který by byl pro místní politiky závazný. Tato podmínka by zajistila, aby se výsledky vzešlé z referenda co nejdříve zrealizovaly v praxi. V případě brexitu přejeme Britům, aby se ke dni 31. října 2019 Británie odstřihla od svazku Evropské unie a naplnilo se tak to, co si občané Spojeného království v červnovém referendu v roce 2016 odhlasovali.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec

autor: PV