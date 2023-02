Ryba (ANO): Navrhovaná úprava hovoří trošku o něčem jiném než důvodová zpráva

reklama

Vážená paní předsedající, kolegové,

já bych ve svém vystoupení rád hovořil k změně kompetenčního zákona čili chci se zaměřit pouze na jednu malou část navrhované novely, a to z toho důvodu, že si myslím, že z mé předchozí praxe této problematice nejvíce rozumím.

Změna kompetenčního zákona, která tedy je součástí a která se týká zřízení místa poradce, a to předešlu, neprojednala ji Legislativní rada vlády, protože nebyla v řádném legislativním - v připomínkovém řízení. A tím pádem k ní stanovisko zaujal pouze předseda Legislativní rady vlády. A já si ho dovolím přečíst nad rámec materiálu zaslaného do připomínkového řízení, nad rámec. Je na základě připomínky vedoucího Úřadu vlády doplněna novela kompetenčního zákona, která obsahuje zřízení pozice poradce pro národní bezpečnost.

Co mně na tom vadí? Vadí mně na tom několik věcí. Za prvé, když se podívám do důvodové zprávy, tak bych řekl, že s ní i můžu souhlasit, ale když se podívám do vlastní navrhované úpravy, tak ta hovoří trošku o něčem jiném. A já zase tedy, když se podívám do důvodové zprávy, důvodová zpráva říká: Poradce pro národní bezpečnost jako nadrezortní koordinátor hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závazných nadresortních bezpečnostních problematik s cílem zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek a efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám. Kdežto vlastní znění v zákoně je mnohem, mnohem širší.

Ing. Drahoslav Ryba ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A já si vezmu jen tu jednu větu z toho, že: Poradce pro národní bezpečnost - a teď v původním znění dokonce bylo - koordinuje činnost státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky. No pak si někdo uvědomil, že ta jeho kompetence by byla v podstatě stejná jako kompetence Bezpečnostní rady státu a trošku to zjemnil a řekl, že poradce pro národní bezpečnost se podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky.

Tyto kompetence jsou mnohem širší než ty, které jsou tedy v důvodové zprávě. A já se trošku obávám, že to může být snaha tak trochu per partes se vrátit k tomu, co tady bylo před rokem 1997, kdy - jak všichni víte, došlo k obrovským povodním. A právě na základě těchto obrovských povodní byla zpracována řada analýz, která se shodla na tom, že pokud se nezmění systém, a k tomu došlo, tak si nepomůžeme.

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 9% Ne 87% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9159 lidí

Došlo právě k změně systému při řízení těchto událostí. Vznikl Integrovaný záchranný systém a mohu říci, že v těch analýzách je také napsáno, že pokud bychom zde měli tento systém již před rokem 1997, před povodněmi, ušetřili bychom se řady mrtvých, desítek mrtvých, které tady byly v roce 1997. A toto znění, které zde bylo na poslední chvíli nějakým způsobem implementováno, mě trošku svádí k tomu, že se chceme opět k tomu systému, který tady byl před rokem 1997, vrátit.

Já avizuji, že si připravím pozměňovací návrh. A věřím, že pokud chceme opravdu, abychom dodrželi to, co máme napsáno v důvodové zprávě, tak bychom také do tohoto zákona, do této novely, měli to, co je v té důvodové zprávě, napsat a ne rozšiřovat to, co v té důvodové zprávě není. Chci věřit, že pokud opravdu máte ty myšlenky, tak jak zní v důvodové zprávě, tak nebudete mít s mým pozměňovacím návrhem problém.

Trošku se zamyslím ještě nad tím, proč se zřizuje pozice poradce formou novely kompetenčního zákona. Kompetenční zákon přece říká, že se zřizují nebo hovoří o zřizování ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Zavádět do něj zřízení poradce notabene i s řekněme se zavedením nebo určením jeho platu, je podle mého názoru naprosto špatné a nesystémové. To bychom tam mohli mít všechny poradce.

Proč se to dělá takovýmto způsobem, když přitom sám zákon nebo ta novela hovoří o tom, že je tajemníkem Bezpečnostní rady státu? Není nic jednoduššího než do statutu Bezpečnostní rady státu tuto pozici vymezit a dát jí tam i její pravomoci. Proč to chceme dávat do kompetenčního zákona, kde si myslím, že to vůbec nepatří? Trošku to tím nebo trošku možná to chápu. Tím, že chceme, aby, když přijde jiná vláda, která nebude chtít mít toho poradce, aby ho nemohla jednoduše zrušit. Ale tak by to být asi nemělo.

Takže to je tak k této části a já vám děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ryba (ANO): Pojďme se podívat, co jsou ty mimořádné úkoly Ryba (ANO): To krácení bylo naprosto bezprecedentní Ryba (ANO): Neuplatňujeme na Rusy kolektivní vinu? Ryba (ANO): Je to svým způsobem krátká paměť

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama