Ryba (ANO): To není projev demokracie, ale vrchol bezohlednosti a hyenismu

Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové,

název mého bodu, který bych chtěl zařadit na jednání této schůze, je Prošetření incidentu na mostě Legií dne 6. dubna 2024. Pokud by ve čtvrtek probíhaly řádné interpelace, asi bych tento bod nenačítal a nechal bych si to na interpelace, ale bohužel řádné interpelace jsou opět zrušeny, a proto mně nezbývá nic jiného, než se pokusit tento bod zařadit na jednání této schůze.

Určitě jste zaregistrovali z médií incident, který se stal 6. dubna, tuto sobotu, kdy protestující zablokovali most Legií a neprojela ani jednotka profesionálních hasičů, pražských profesionálních hasičů, kteří jeli k zásahu. Jak k tomu došlo? Byla svolána a povolena demonstrace Národní pochod pro život, proti této akci byla svolána anarchisty akce, která nebyla nikým povolena, kde se této akce mimochodem zúčastnila i paní Markéta Gregorová, členka Pirátů a europoslankyně. Dozvěděl jsem se to tak, že jsem se podíval na její Twitter, kde se s tím sama chlubí.

Tito protestující chtěli zabránit průchodu povolené demonstrace, a proto se sešli na mostě Legií, kde si jednak posedali a jednak napnuli lana přes tento most, na jejichž koncích potom viseli tito protestující, někteří nad řekou Vltavou. Přes most v tu dobu potřebovala přejet jednotka, která používala výstražná zařízení a jela k zásahu, jednotka profesionálních hasičů. To, co proběhlo, kdy byl hasičům jedoucím k zásahu zablokován průjezd demonstranty, je podle mého názoru obrovským selháním. A to, že si ještě tleskali, kdy hasičská jednotka se musela poměrně složitě otáčet na mostě, ztratila drahocenné vteřiny a minuty a tleskali tomu, že to udělali, že se nepovedlo hasičům projet, je vrcholem arogance a neúcty.

Ti lidé si vůbec zřejmě neuvědomují, že na hasiče, nebo nemusí to být vždycky hasiči, třeba záchranáře, může čekat i třeba jejich rodina a každá vteřina, věřte mi, o kolik se tyto jednotky opozdí, je hrozně dlouhá a ve spoustě případů rozhoduje i o tom - o životě, případně smrti. Apeluji na policii, aby celou věc řádně prošetřila a aby byli potrestáni všichni ti, kteří za to mohou.

Toto už není projev demokracie, toto je dle mého názoru vrchol bezohlednosti a hyenismu. Mám k tomu řadu otázek. Chtěl bych se zeptat pana ministra Bartoše, jaký názor má třeba na to, že jejich členka, europoslankyně, je na těchto nepovolených akcích přítomna. A je v pořádku, že při těchto akcích dochází k znemožnění činnosti složek IZS, které chtějí zachraňovat lidské životy?

Za druhé. Policie zřejmě celou věc klasifikovala, nebo klasifikuje jako podezření z přestupku. Proč? Protože v tomto případě, který ale nikdo nemůže předpokládat, jeli hasiči k technické události, kde nebylo přímé ohrožení řady lidských životů, ale příště mohou jet třeba k havarovanému autobusu, můžou jet k požáru výškové budovy a může tam zemřít celá řada lidí. Potom ano, potom to bude - možná tedy - obecné ohrožení, trestný čin, ale chceme čekat, až se to stane? Já si myslím, že ne.

Ptám se tedy, není již načase změnit legislativu v této části? Tady si skupina protestujících bere jako rukojmí ty, kterým jde o život. To opravdu chceme? Já z minulé praxe jsem navštívil třeba Francii a můžu říct, že s tím mají obrovské problémy. Jsou tam celé oblasti, celé čtvrti, kde hasiči nevyjíždějí, pokud jim bezpečnost nezajistí policie. Mají speciální kód, který když se rozezní, tak tam zanechají veškerý materiál a zdrhnou. To ale bychom snad v České republice nechtěli.

Slyšel jsem zde na půdě Poslanecké sněmovny řadu lidí vykládat o tom, jak musíme pečovat o vnitřní bezpečnost. Tak to pojďme prokázat. Já tady avizuji, že budu iniciovat změnu legislativy tak, aby takovéto úmyslné, podotýkám úmyslné činy, kdy je bráněno složkám IZS zachraňovat životy a majetek našich občanů, byly vždy klasifikovány jako trestný čin. A jsem opravdu zvědav, jaký postoj k tomu kdo zaujme.

Ještě jednou zopakuji název bodu, jedná se tedy o zařazení nového bodu Prošetření incidentu na mostě Legií dne 6. 4. 2024 a žádám jeho zařazení jako první bod na jednání této Sněmovny.

