SOCDEM: Jediný program, který řeší problémy

SOCDEM zůstává jedinou silou na levici, která nabízí jasný a odvážný program pro řešení problémů, které tíží české občany – od nízkých výplat přes bydlení až po dostupnou energii.

„Dostala jsem od vedení mandát zkusit vytvořit širokou levicovou koalici. Pokusila jsem se o to a nelituji toho. Ale kompromisy, které by to stálo, by byly příliš krvavé. Nechceme náš program ředit a ztratit tvář. Proto půjdeme do voleb samostatně a hrdě, s tím nejlepším programem,“ uvedla předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová s tím, že voliči, s kterými se setkává, chtějí levicovou stranu, která by hájila zájmy pracujících.

SOCDEM se tak rozhodla po sérii konzultací s dalšími levicovými subjekty o společném postupu, která však nenaplnila programové a hodnotové předpoklady pro volební koalici. SOCDEM zvažovala tři možné scénáře: společné kandidátce s levicovými stranami, kandidatuře na listině jiného subjektu nebo samostatném postupu. Nakonec se ukázalo, že samostatná cesta je jediná, která zachová autenticitu programu a důvěru voličů.

„Na kompromis bude čas po volbách. Teď musí být na stole stoprocentní neředěný levicový program. Chceme, aby voliči věděli, pro co hlasují: Pro jasné řešení – vyšší výplaty, dostupné bydlení, regulované energie a důstojné důchody,“ zdůraznil 1. místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek.

SOCDEM ukončila jednání s uskupením STAČILO!. Důvodem byly zásadní programové neshody – zejména v otázkách zahraničněpolitické orientace a neochotě partnerů řešit skutečné socioekonomické problémy.

„Nebojíme se kandidovat samostatně. Problémy, které trápí tuto zemi, jsou příliš velké na to, abychom je řešili kompromisně. Je čas nabídnout odvážná řešení – a to SOCDEM umí. Už jsme to dokázali mnohokrát,“ dodává Maláčová.

SOCDEM nyní zahájí proces tvorby kandidátních listin. Ten bude probíhat v souladu s platnými stranickými pravidly tak, aby SOCDEM mohla nabídnout silný tým kandidátů a programových jistot, který bude v kampani jasně odlišený od pravicových i populistických uskupení. Ve čtvrtek předsedkyně představí postup předsednictvu, aby nejpozději 25. června mohlo schválit kompletní kandidátky.

