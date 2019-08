SPD: Podporujeme našeho spojence Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že podporujeme našeho spojence Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci, protože hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa. Odmítáme návrhy Babišovy vlády na zvyšování spotřebních daní a na zvýšení věku odchodu do důchodu. Místo odpovědnosti k vlastní zemi a půdě se bohužel za péči o přírodu vydává třeštění fanatičky Grety Thunbergové, z kterého globalisté začínají dělat moderní náboženství, které má odvést lidi od boje za svobodu, demokracii a svou vlast.

1. Podporujeme našeho spojence Mattea Salviniho v boji proti nelegální imigraci.

Italským Senátem minulé pondělí prošel přísný zákon o bezpečnosti a migraci, který inicioval šéf vlastenecké Ligy, náš kolega a spojenec a italský ministr vnitra Matteo Salvini. Opatření rozšiřuje pravomoci ministra vnitra, který může zapovědět humanitárním lodím vstup do teritoriálních vod, plavidla snáze zabavit a jejich kapitánům uložit pokutu až milion eur (25,8 milionu korun), pokud se příkazu nepodvolí. Podle našeho názoru mají být ilegální imigranti deportováni zpět, odkud přišli, a ti, kteří je pašují, mají být trestně stíháni. Lodě pašeráků by měly být zabavovány. Je totiž evidentní, že jde o imigranty, kteří jsou motivováni lepší ekonomickou situací v Evropě. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost rozhodovat o tom, kdo bude žít v naší zemi. Hnutí SPD podporuje Mattea Salviniho v jeho politice. Salviniho Liga je v Itálii naší partnerskou vlasteneckou politickou stranou.

2. Odmítáme návrhy Babišovy vlády na zvyšování daní.

Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM hodlá opět zvyšovat spotřební daně. Vláda podle našeho názoru nemá svou špatnou rozpočtovou politiku, ovlivněnou nereálnými sliby voličům a požadavky ČSSD, kompenzovat dalším zvyšováním daní. Pokud by byly pravdivé argumenty ministerstva financí, že chce bojovat se škodlivým kouřením, mohlo adekvátně snížit daně rodinám s dětmi. Právě zde by vláda měla snižováním daní podporovat pracující rodiny s dětmi. Vláda ve skutečnosti jen hledá další peníze, které by sebrala občanům. Peníze potřebuje kromě jiného na dávky pro nepřizpůsobivé, nárůst státní byrokracie, inkluzi, financování politických neziskovek a nákup zbraní, které slíbil koupit premiér Babiš od USA při návštěvě prezidenta Trumpa. Argument vlády, že zvyšuje zdanění nezdravých věcí, je jasný signál, že brzo se můžeme dočkat daně z masa, cukru, tuku a všeho, co může někdo označit za nezdravé.

3. Návrh ministryně financí na zvýšení věku odchodu do důchodu je naprosto nepřijatelný.



Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) oznámila záměr zvýšení věku odchodu do důchodu. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Hnutí SPD má podporu seniorů a pracujících občanů jako jednu ze svých hlavních priorit a již jsme několik zákonů na zvýšení finanční částky důchodů předložili. V naší společnosti umíme prodloužit neproduktivní věk (lidé se dožívají vyššího věku), ale bohužel produktivní věk (doba, do kdy jsou lidé schopni pracovat) se adekvátně neprodlužuje. Hnutí SPD proto navyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let jasně odmítá. Naopak SPD podpořilo zvýšení důchodů o 900 korun a navíc navrhlo, aby v rámci avizovaného zvýšení důchodů o 900 korun dostali navíc všichni, kteří mají důchody do 10 tisíc korun měsíčně, ještě dalších 900 korun, aby se alespoň trochu dorovnala výše nejnižších důchodů, jelikož za současné situace nelze z této částky vyžít. Navrhli jsme také zákon na zavedení minimálního důchodu, který by lidem garantoval minimální důstojný starobní důchod ve výši hranice chudoby stanovované Evropským statistickým úřadem (Eurostat), která je dnes pro ČR zhruba 12 tisíc korun čistého – a až od této částky zásluhově. Samozřejmě při zachování podmínky odpracovaných let. Navrhujeme také zvýšit invalidní důchody. Dnes jsou v chudobě sta tisíce důchodců, jejichž důchod objektivně nestačí na základní životní potřeby, tedy nájemné, energie a služby, potraviny a náklady spojené s udržením zdravotního stavu. To je pro SPD nepřijatelné! Existuje nutné a potřebné řešení bez nutnosti zvyšovat dobu odchodu do důchodu. Na náš důchod platí naše děti. Potřebujeme účinnou prorodinnou politiku státu. Stabilitu důchodového systému zajistí pouze nově narozené děti. Hnutí SPD navrhuje výrazné snížení daní pracujícím rodinám s dětmi a výhodné novomanželské půjčky. To se ovšem nehodí bruselským elitám, které považují tradiční evropskou rodinu za nežádoucí společenský útvar.

4. Potřebujeme se starat o svou půdu, vlast a životní prostředí jako hospodáři.

Ministr zemědělství hodlá plošně aplikovat jed na zemědělské pozemky kvůli katastrofálnímu přemnožení hlodavců. Je naprosto jasné, jaká rizika má plošné zanesení jedovatých látek do potravních řetězců a celého ekosystému. Vzniklá situace je plně důsledkem dotačního a regulačního zemědělství. Na půdě se nehospodaří, ale tvoří se dotační zisk. Tomu je podřízeno vše od volby plodin přes agrotechniku. Kromě toho se většinou hospodaří na cizí půdě. Ještě před dvaceti lety zpět si každý vzpomene, že na poli byla bidla pro dravce, aby mohli lovit hraboše v celé ploše pozemku. K likvidaci hrabošů přispívala hluboká orba, která se dnes na velké části polí neprovádí. Nehospodaříme v naší zemi a chováme se k ní jako dementní lupiči. Místo odpovědnosti k vlastní zemi se bohužel za péči o přírodu vydává třeštění fanatičky Grety Thunbergové, z kterého globalisté začínají dělat moderní náboženství, které má odvést lidi od boje za svobodu, demokracii a svoji vlast.

Převzato z profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sluníčkáři nás křivě obviňují z nenávisti, ale sami se projevují agresivitou a terorismem, napsal na facebooku Radim Fiala Okamura se má omluvit Ústavu nezávislé žurnalistky, rozhodl soud Za co padají hlavy u Okamury? Server to zjišťoval u vyloučených členů Za hajlování na akci SPD uložil soud podmínku, muž se odvolal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV