SPOLU: Navzdory vládní lhostejnosti jsme prosadili vznik vyšetřovací komise kauzy Bečva

„Rybám v Bečvě už život nevrátíme. Ale zasloužíme si vědět, co se stalo. Katastrofa se musí vyšetřit. Dnes jsme pro to udělali důležitý krok. Dokud nevíme, co v Bečvě zabíjelo a odkud to vyteklo, nemůže nikdo na světě zaručit, že se to nestane znovu,” říká poslanec ODS Stanislav Blaha.

„Pro naši koalici SPOLU je opravdu jednou z velkých priorit ochrana životního prostředí. A když tady vidíme tuto situaci, kdy po sedmi měsících není vyšetřování ani o kousek posunuto, stále čekáme na klíčový posudek, nemáme ani nějaké významnější informace o tom, že by policie směřovala k nějakým závěrům, tak jsme museli přistoupit k tomu, aby byla zřízena sněmovní vyšetřovací komise. Radost z toho nemáme, byli bychom raději, kdyby se tato situace nikdy nestala, ale vidíme, že je tady pochybení vícero sektorů státu. Usnesení, které bylo přijato, proto jasně říká, že vyšetřovací komise má shromáždit důkazy, má vyhodnotit případnou trestnou činnost, má připravit návrhy, které by se týkaly změny úpravy legislativy tak, aby všechny kompetence byly zřejmé a jednou pro vždy vyjasněné plus má i další úkoly. My jako opoziční poslanci koalice SPOLU jsme tento návrh po dvou měsících dotáhli do konce. Je opravdu důležité, aby se dalo ukázat, kdo za tím byl, vyvodit zodpovědnost, aby byly jasné sankce, aby se udělaly kroky k tomu, aby se toto již v budoucnu nedělo,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

„Ekologickou katastrofu na řece Bečvě napravit nelze. Musíme se však postarat, aby se vyšetřila a především, aby byl viník hnán k odpovědnosti. Nebudeme jen přihlížet nekonečným odkladům a snaze nechat věc vyšumět. Na rozdíl od ministra Brabce chceme znát pravdu o katastrofě i obnovit důvěru veřejnosti v právní stát,“ dodává předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

TOP 09 TOP 09

