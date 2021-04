SPOLU: Prosadili jsme funkční volební zákon

reklama

Dvoučlenné volební koalice budou potřebovat ke vstupu do Sněmovny aspoň osm procent hlasů, vícečetné koalice jedenáct procent. Současných 14 volebních obvodů zůstane zachováno. V této podobě nyní míří volební zákon do Senátu. „Poslanecká sněmovna po dlouhých debatách konečně schválila finální znění volebního zákona. Ústavní soud 3. února vydal své stanovisko a teprve před měsícem jsme našli společnou shodu, jaké normy posuneme přes první čtení do druhého. Proto dnešní hlasování ve Sněmovně pokládám za velký výraz nezbytné politické kultury a úspěch, kdy jsme drtivou většinou schválili kompromisní znění, které posíláme do Senátu. Nyní nás čeká debata v našich senátorských klubech, kde budeme žádat senátory, aby horní komora schválila tuto verzi, která by mohla začít platit co nejdříve,“ uvedl předseda Ústavně právního výboru a poslanec ODS Marek Benda.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já když si vzpomenu na 3. únor tohoto roku a jak všichni komentátoři a mnozí kolegové politici malovali čerta na zeď, s tím, že v této Sněmovně nemůže dojít k politické dohodě na půdorysu nového volebního zákona a jak mnozí již vykreslovali scénáře se zásahem Nejvyššího správního soudu a podobně, tak musím dnes říct, že se to podařilo. Jsem rád, že koalice SPOLU i prostřednictvím předsedy Ústavně právního výboru Marka Bendy k tomu výrazně přispěla. Je třeba říci, že je to výsledek politické dohody všech politických stran zde ve Sněmovně, která byla průběžně konzultována s horní komorou, tedy Senátem tak, abychom tam nenarazili. Výsledkem není vítězství ani vládní, ani opoziční té či oné politické strany. Je to vítězství občanů, voličů. Je to pozitivní vzkaz zde ze Sněmovny všem občanům České republiky,“ konstatoval poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Naše koalice SPOLU představila návrh korespondenční volby, která by umožnila hlasovat poštou českým občanům v zahraničí. Je to podstatné, aby občané nemuseli kvůli volbám cestovat až tisíce kilometrů na velvyslanectví. Vláda se k zavedení korespondenční volby zavázala ve svém programovém prohlášení, ale doposud nepředložila do Sněmovny žádný návrh, který by ji zaváděl. Očekávali jsme, že vládní poslanci znají programové prohlášení své vlády a náš návrh tím pádem podpoří. Bohužel se tak nestalo. Je to jasná vizitka, že vláda ve skutečnosti zavést korespondenční volbu nechce,“ zdůraznil poslanec TOP 09 Dominik Feri.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: SPOLU: V dubnu spustíme kampaň „Dáme Česko dohromady“ SPOLU: Vyzýváme premiéra k odložení volby radních ČT, je ohrožena nezávislost SPOLU: Prodloužení nouzového stavu nepodpoříme SPOLU: Vyzýváme vládu k jednání o odškodňovacím zákonu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.