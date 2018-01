STAN: EET jen pro neplátce DPH, prověrku pro kancléře

„Vláda bude zítra projednávat naši novelu o EET. Dlouhodobě chceme, aby povinnost evidovat tržby měli jen ti s obratem za rok přes 1 milion korun – tedy plátci DPH. Přitom vláda pravděpodobně bude proti – přiznává, že ještě nevyhodnotila dopady EET na malé živnostníky. Je otázkou, proč ještě nedávno chtěla EET rozšiřovat o 3. a 4. vlnu, když ještě neměla žádnou zpětnou vazbu. Neprošlo to jen díky Ústavnímu soudu,“ říká předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

„Zítra vláda rozhodne o naší novele, kterou zavádíme nejvyšší stupeň prověrky pro prezidentského kancléře. Podle vlády to není potřeba, my tvrdíme opak. Člověk, který má nejblíže k prezidentovi, který se účastní nejvyšších politických jednáních, který přichází do styku s utajovanými informacemi, jednoduše bez takové prověrky být nemůže. Navíc prezident Zeman už v minulosti řekl, že pokud jeho kancléř prověrku nezíská, propustí ho. Prověrku nedostal, ale nic se nestalo,“ říká poslankyně Věra Kovářová (STAN).

„Včera večer dosluhující prezident Zeman pronesl, že když prohraje volby, jmenuje narychlo Babiše premiérem, aby v rozhodování zabránil svému nástupci. To je jako kdybyste dostali padáka a jste ještě ve výpovědní lhůtě vyměnili podřízené za své kámoše. Tahle hradní bizarnost už musí skončit, a tím i pakt Babiš-Zeman. Je ostuda pro jakoukoliv demokratickou společnost takto zneužívat svěřenou moc,“ dodává poslanec Vít Rakušan (STAN).

autor: PV