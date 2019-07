STAN: Mocenská hra mezi premiérem a prezidentem ohrožuje demokratické fungování naší země

Premiér Andrej Babiš není z jakýchsi neurčitých důvodů schopen podat kompetenční žalobu na prezidenta republiky. Podle hnutí STAN je to výzva pro ústavní činitele, využít instrumenty, které Ústava ČR nabízí a přimět prezidenta k dodržování ústavy.

„Čtvrteční lánská schůzka řešení současné politické situace nepřinesla. Premiér Babiš šel na schůzku s velkými ambicemi údajného zkušeného vyjednavače, který zachrání situaci v České republice. To se však nestalo. Reakce samotného premiéra na tiskové konferenci po lánské schůzce dokázala, že premiér s prezidentem Zemanem prohrál. Pokud máme premiéra slabocha, tak neprohrává on sám, ale spolu s ním i celá Česká republika,“ vyjádřil se k současné politické situaci předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Pochybnosti ve sporu odvolání ministra kultury podporují i názory ústavních právníků, podle kterých ústava stojí na straně premiéra. Prezidentovy kroky však naši zemi směřují spíše ke kvaziprezidentskému systému, který neodpovídá tomu, jak je formulována a definována naše ústava.

„Nabízí se otázka, proč premiér České republiky prezidentovi ustupuje, když má na své straně ústavu? Drží prezident Zeman v ruce trumfy, kterými může premiéra Babiše nějak ohrozit?“ tázal se Rakušan.

Hnutí STAN se však neztotožňuje s návrhy ze strany ODS týkajících zrušení přímé volby

„Ústava by se neměla měnit na základě jedné negativní zkušenosti. Nebudeme měnit ústavu kvůli jednomu člověku, to je neúcta k dokumentu ústavy jako takovému. Slovenská zkušenost navíc dokazuje, že i přímá volba může vygenerovat osobnost, která bude respektovat náplň Ústavy ČR,“ doplnil předseda hnutí.

Pokud premiér není schopen podat kompetenční žalobu na prezidenta České republiky, přichází na řadu Senát a ústavní žaloba na prezidenta republiky. „Nejedná se o poměřování sil mezi poslanci, senátory, premiérem, prezidentem - tady se jedná o princip. Musíme využít poslední ústavní instrument, aby prezident dodržoval Ústavu a neohýbal ji podle svého,“ prohlásil Vít Rakušan.

Navýšení rodičovského příspěvku i důchodů hnutí STAN podporuje, ale…

Takováto jednorázová řešení nepovažují zástupci STAN za správná a kritizují vládu za její neschopnost přijít s důchodovou reformou a koncepcí udržitelnosti důchodů.

„Ač vláda důležité reformy slibovala v programovém prohlášení, tak ve své dosavadní politice absolutně rezignuje na koncepční řešení. Důchodová komise se schází jen proto, aby ministryně vykázala činnost, řeší dílčí změny a odmítá systémová řešení. Jsem životní optimistkou, přesto jsem si jistá, že tato vláda s důchodovou reformou nepřijde,“ uvedla Věra Kovářová.

"Pokud si ale vláda myslí, že díky jednorázovému navýšení rodičovské dojde i k navýšení porodnosti, tak se plete. K navýšení porodnosti je potřeba také uskutečnit další kroky, ať už jde o podporu zkrácených úvazků nebo garance místa v předškolním zařízení. Namísto toho se ministryně handlují o to, kolik rodinám přidají, až dnes hrozí, že se to do konce roku ani nestihne projednat,“ řekla místopředsedkyně hnutí STAN.

