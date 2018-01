STAN: Problémy s platy řidičů vyřeší snížení DPH na jízdné

„Jakékoliv snížení daně na jízdné při zachování stávajících cen jízdného umožní dopravcům zvýšit mzdy řidičů autobusů a investovat do kvality služeb,“ vysvětluje poslankyně Věra Kovářová (STAN). „Česká sazba DPH na jízdné ve veřejné dopravě patří k nejvyšších v západní Evropě, takže pro snížení této sazby je určitě prostor. Proto poslanecký klub STAN podá návrh zákona, který zařadí jízdné ve veřejné dopravě do druhé snížené sazby DPH, tedy ze současných 15 % na 10 %. Podle odhadů by to znamenalo přes 930 milionů korun, které zůstanou dopravcům, a které využijí na platy svých zaměstnanců,“ dodává Kovářová.

Kromě státu objednávají veřejnou dopravu také kraje, města a obce. Snížením sazby DPH na jízdné by se tak ulevilo také obecním a krajským rozpočtům, na které stát svými dosavadními kroky neodpovědně přehazoval náklady – a o koncepčnosti jeho kroků nesvědčí ani návrh programového prohlášení vznikající vlády.

„Vláda chce podle svého programového prohlášení do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty zařadit třeba řezané květiny nebo pivo, ale jsem přesvědčený, že spíše než do hospod potřebujeme veřejnost dostat do veřejné dopravy. Co nejkvalitnější veřejná doprava je nejen na venkově klíčová – potřebujeme, aby se lidé dostávali do zaměstnání nebo škol. Snížení sazby DPH na jízdné ve veřejné dopravě je prostě ta správná cesta,“ říká předseda STAN Petr Gazdík, poslanec a krajský radní ve Zlínském kraji.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Farský (STAN): Návrhy omezují princip kolektivního rozhodování Plamínková (STAN): Chceme občanům maximálně zpřístupnit sběrnou síť Krainer (STAN): Mladí Starostové na jižní Moravě v roce 2018 Kovářová (STAN): Naši poslanci navrhují zpřesnění zákona o Kanceláři prezidenta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV