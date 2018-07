STAN: Ve Zlíně požádá voliče o důvěru z pozice lídra Miroslav Adámek

„Moc si vážím postoje našeho hnutí. A jsem připravený udělat maximum pro to, abychom znovu ve volbách ve Zlíně zvítězili,“ sdělil Miroslav Adámek.

Kandidátka STAN bude mixem současných radních či zastupitelů a nováčků, kteří chtějí pomoci svému městu. „Jsme rádi, že se k nám přidávají lidé uznávaní a respektovaní ve svých oborech, lidé důvěryhodní, kteří mají chuť se s námi podílet na správě Zlína. Sdílíme spolu i názor, že Zlín není kořist, je to náš domov,“ prohlásil Ondřej Běták, místopředseda krajské organizace STAN a současný náměstek primátora. Dodal, že kompletní kandidátku zveřejní hnutí v průběhu léta.

Dva z nováčků se objeví hned v první desítce, konkrétně ředitel zlínského Městského divadlaPetr Michálek a Pavel Simkovič, zástupce ředitele Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť. „Postupně jsem došel k tomu, že psát kabarety nestačí. Jestli chci změnit politickou kulturu v naší zemi, musím začít u sebe, a podílet se na veřejné službě i politicky. Je to pro mne natolik zásadní, že do toho jdu naplno,“ vysvětlil svou motivaci Petr Michálek. Pavel Simkovič přiznal, že jeho rozhodování, zda vstoupit do politiky, bylo dlouhé, především kvůli ohledu na práci a rodinu. „S vývojem času ve mně ale dozrálo rozhodnutí, že se chci podílet na rozvoji našeho města, že chci přispět k tomu, aby bylo ještě lepší. Často jsem míval výhrady, co a jak se na radnici dělá. Jsem si však vědom toho, že nelze jen kritizovat, ale je nutné především hledat cesty ke zlepšování. Proto jsem se rozhodl přijmout tuto výzvu a zodpovědnost,“ svěřil se Pavel Simkovič.

Hnutí Starostů vede zlínskou radnici již osmým rokem. Zlín je největším městem, ve kterém mají STAN primátora. Komunální volby v roce 2014 hnutí vyhrálo se ziskem téměř 32 procent.

Ve volebním období 2018 – 2022 chtějí Starostové, pokud k tomu dostanou od Zlíňanů důvěru, navázat na svou dosavadní práci na radnici. Podařilo se jim stabilizovat finance Zlína, výrazně snížit vnitřní dluh na majetku města, navýšit investice a vyřešit několik dlouholetých problémů, například odstranit betonové „torzo“ ze sídliště Jižní Svahy či zrekonstruovat ulici Mostní. „Uplatňovali jsme princip osobní zodpovědnosti za konkrétní projekty a v tom hodláme pokračovat. Nyní zpracováváme řadu nových projektů a vizí, které chceme uvést v realitu, ve prospěch města a jeho obyvatel. Představíme je ve volební kampani,“ uvedl Miroslav Adámek.

